Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК

Кубок Первого канала среди юниоров пройдёт в Калуге во Дворце спорта «Центральный» 6 декабря. «Чемпионат» собрал основную информацию о турнире с участием звёздных фигуристов.
История Кубка Первого канала
Впервые командный турнир для юниоров состоялся в 2023 году в Калуге. Следующий прошёл спустя год в Москве. В 2025 году соревнование возвращается в дворец спорта «Центральный» в Калуге. На этот раз участие примут не две, а три команды.
Формат Кубка Первого канала среди юниоров
Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает та команда, которая наберёт максимальное количество очков.
Если спортсмены получают одинаковые оценки, то делят место и набирают одинаковое количество очков. Если кто-то не сможет завершить выступление, то зарабатывает минимальную сумму баллов, доступную в своём виде программы (5 у одиночников или 8 у парных видов соответственно). В случае, когда команды получают одинаковое количество очков по итогам всего соревновательного дня, применяются следующие критерии:
- выигрывает команда, чей капитан принес большее кол-во очков своей команде;
- выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов в течение соревновательного дня.
Капитаны команд на Кубке Первого канала среди юниоров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная будут капитанами команд.
Участники и составы команд на Кубке Первого канала среди юниоров
Каждая команда сформирована из двух юношей-одиночников, двух девушек-одиночниц, одной спортивной и одной танцевальной пары. К участию были приглашены фигуристы, занявшие 1-6-е места, а также дуэты, занявшие 1-3-е места в общем зачёте по итогам проведения шести этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2025 года.
«Салатовая» команда. Капитан — Александра Трусова
- Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
- Кира Доможирова — Илья Вегера.
- Арсений Федотов.
- Роман Хамзин.
- Виктория Стрельцова.
- Лидия Плескачёва.
«Голубая» команда. Капитан — Алёна Косторная
- Мария Фефелова — Артём Валов.
- Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
- Лев Лазарев.
- Глеб Ковтун.
- Софья Смагина.
- Агата Петрова.
«Розовая» команда. Капитан — Анна Щербакова
- Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
- Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
- Герман Ленков.
- Алдар Самбуев.
- София Дзепка.
- Диана Мильто.
Где смотреть Кубок Первого канала среди юниоров
В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.