Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК

Кубок Первого канала среди юниоров пройдёт в Калуге во Дворце спорта «Центральный» 6 декабря. «Чемпионат» собрал основную информацию о турнире с участием звёздных фигуристов.

История Кубка Первого канала

Впервые командный турнир для юниоров состоялся в 2023 году в Калуге. Следующий прошёл спустя год в Москве. В 2025 году соревнование возвращается в дворец спорта «Центральный» в Калуге. На этот раз участие примут не две, а три команды.

Формат Кубка Первого канала среди юниоров

Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает та команда, которая наберёт максимальное количество очков.

Если спортсмены получают одинаковые оценки, то делят место и набирают одинаковое количество очков. Если кто-то не сможет завершить выступление, то зарабатывает минимальную сумму баллов, доступную в своём виде программы (5 у одиночников или 8 у парных видов соответственно). В случае, когда команды получают одинаковое количество очков по итогам всего соревновательного дня, применяются следующие критерии:

выигрывает команда, чей капитан принес большее кол-во очков своей команде;

выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов в течение соревновательного дня.

Капитаны команд на Кубке Первого канала среди юниоров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная будут капитанами команд.

Участники и составы команд на Кубке Первого канала среди юниоров

Каждая команда сформирована из двух юношей-одиночников, двух девушек-одиночниц, одной спортивной и одной танцевальной пары. К участию были приглашены фигуристы, занявшие 1-6-е места, а также дуэты, занявшие 1-3-е места в общем зачёте по итогам проведения шести этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2025 года.

«Салатовая» команда. Капитан — Александра Трусова

Елизавета Малеина — Матвей Самохин. Кира Доможирова — Илья Вегера. Арсений Федотов. Роман Хамзин. Виктория Стрельцова. Лидия Плескачёва.

«Голубая» команда. Капитан — Алёна Косторная

Мария Фефелова — Артём Валов. Зоя Ковязина — Артемий Мохов. Лев Лазарев. Глеб Ковтун. Софья Смагина. Агата Петрова.

«Розовая» команда. Капитан — Анна Щербакова

Где смотреть Кубок Первого канала среди юниоров

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.