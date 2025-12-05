Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров-2025: капитаны, составы команд, участники, Косторная, Трусова, Щербакова

Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Анастасия Рацкевич
Чего ждать от юниорского КПК
Комментарии
Основная информация о турнире.

Кубок Первого канала среди юниоров пройдёт в Калуге во Дворце спорта «Центральный» 6 декабря. «Чемпионат» собрал основную информацию о турнире с участием звёздных фигуристов.

История Кубка Первого канала

Впервые командный турнир для юниоров состоялся в 2023 году в Калуге. Следующий прошёл спустя год в Москве. В 2025 году соревнование возвращается в дворец спорта «Центральный» в Калуге. На этот раз участие примут не две, а три команды.

Материалы по теме
Трусова наконец обошла Щербакову! Команду Ани не спасли гениальные Базылюк и Лазарев
Трусова наконец обошла Щербакову! Команду Ани не спасли гениальные Базылюк и Лазарев

Формат Кубка Первого канала среди юниоров

Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает та команда, которая наберёт максимальное количество очков.

Если спортсмены получают одинаковые оценки, то делят место и набирают одинаковое количество очков. Если кто-то не сможет завершить выступление, то зарабатывает минимальную сумму баллов, доступную в своём виде программы (5 у одиночников или 8 у парных видов соответственно). В случае, когда команды получают одинаковое количество очков по итогам всего соревновательного дня, применяются следующие критерии:

  • выигрывает команда, чей капитан принес большее кол-во очков своей команде;
  • выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов в течение соревновательного дня.

Капитаны команд на Кубке Первого канала среди юниоров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная будут капитанами команд.

Участники и составы команд на Кубке Первого канала среди юниоров

Каждая команда сформирована из двух юношей-одиночников, двух девушек-одиночниц, одной спортивной и одной танцевальной пары. К участию были приглашены фигуристы, занявшие 1-6-е места, а также дуэты, занявшие 1-3-е места в общем зачёте по итогам проведения шести этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2025 года.

«Салатовая» команда. Капитан — Александра Трусова

  1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
  2. Кира Доможирова — Илья Вегера.
  3. Арсений Федотов.
  4. Роман Хамзин.
  5. Виктория Стрельцова.
  6. Лидия Плескачёва.

«Голубая» команда. Капитан — Алёна Косторная

  1. Мария Фефелова — Артём Валов.
  2. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
  3. Лев Лазарев.
  4. Глеб Ковтун.
  5. Софья Смагина.
  6. Агата Петрова.

«Розовая» команда. Капитан — Анна Щербакова

  1. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
  2. Полина ШешелеваЕгор Карнаухов.
  3. Герман Ленков.
  4. Алдар Самбуев.
  5. София Дзепка.
  6. Диана Мильто.

Где смотреть Кубок Первого канала среди юниоров

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android