Малинину нужен четверной аксель или победа? Сизерон обойдёт кандидатов на золото ОИ? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Финал Гран-при по фигурному катанию подходит к своему логическому завершению. Спортивные пары уже разыграли медали, теперь это предстоит одиночникам и танцорам. И в каждой дисциплине будет по-настоящему жарко!

В танцах на льду интересная борьба развернулась между лидерами олимпийского цикла и новичками. Пока что преимущество у американцев Мэдисон Чок/Эвана Бэйтса. Но новая пара — это Лоранс Фурнье Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон. Разрыв между дуэтами минимальный, так что развязка турнира будет любопытной. Тройку лидеров после ритм-танца замыкают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — и они вряд ли захотят отдать кому-то свои позиции.

В мужском турнире случилась сенсация — короткую программу выиграл не Илья Малинин! Американец пошёл на каскад с четверным акселем, но приземлил его в степ-аут, а остальные элементы получились не такими уверенными. В итоге он идёт только третьим — уступая лидеру аж 15 баллов! Вторым стал японец Сюн Сато, который практически без ошибок исполнил короткую программу. А лидирует Юма Кагияма, который исполнил не самый сложный контент, зато безупречно. В общем, финал соревнований среди мужчин будет очень жарким.

Четыре из шести участниц женского турнира пошли на какие-либо ультра-си. Но лидерство захватила японка Монэ Тиба, которая взяла своё стабильностью и чистотой катания. Второй стала американка Алиса Лью, которая сделала сложнейший каскад лутц — риттбергер, но с небольшим недокрутом на втором прыжке.Тройку замкнула ещё одна японка — Ами Накаи. Её прокат был хорошим, за исключением степ-аута на стартовом тройном акселе. Между участницами из топ-3 всего 4 балла — такое вполне отыгрывается в женской одиночке. Так что произвольная программа расставит всё по своим местам.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего дня финала Гран-при ISU.