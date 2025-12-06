Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при ISU по фигурному катанию — онлайн-трансляция, 6 декабря 2025, женщины, соперницы Петросян, мужчины, танцы, Малинин

Малинину нужен четверной аксель или победа? Сизерон обойдёт кандидатов на золото ОИ? LIVE
Екатерина Авдонина
Илья Малинин и Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон.
Комментарии
Третий день финала Гран-при ISU.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Финал Гран-при по фигурному катанию подходит к своему логическому завершению. Спортивные пары уже разыграли медали, теперь это предстоит одиночникам и танцорам. И в каждой дисциплине будет по-настоящему жарко!

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 декабря 2025, суббота. 11:35 МСК
Не началось

В танцах на льду интересная борьба развернулась между лидерами олимпийского цикла и новичками. Пока что преимущество у американцев Мэдисон Чок/Эвана Бэйтса. Но новая пара — это Лоранс Фурнье Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон. Разрыв между дуэтами минимальный, так что развязка турнира будет любопытной. Тройку лидеров после ритм-танца замыкают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — и они вряд ли захотят отдать кому-то свои позиции.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось

В мужском турнире случилась сенсация — короткую программу выиграл не Илья Малинин! Американец пошёл на каскад с четверным акселем, но приземлил его в степ-аут, а остальные элементы получились не такими уверенными. В итоге он идёт только третьим — уступая лидеру аж 15 баллов! Вторым стал японец Сюн Сато, который практически без ошибок исполнил короткую программу. А лидирует Юма Кагияма, который исполнил не самый сложный контент, зато безупречно. В общем, финал соревнований среди мужчин будет очень жарким.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 15:14 МСК
Не началось

Четыре из шести участниц женского турнира пошли на какие-либо ультра-си. Но лидерство захватила японка Монэ Тиба, которая взяла своё стабильностью и чистотой катания. Второй стала американка Алиса Лью, которая сделала сложнейший каскад лутц — риттбергер, но с небольшим недокрутом на втором прыжке.Тройку замкнула ещё одна японка — Ами Накаи. Её прокат был хорошим, за исключением степ-аута на стартовом тройном акселе. Между участницами из топ-3 всего 4 балла — такое вполне отыгрывается в женской одиночке. Так что произвольная программа расставит всё по своим местам.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего дня финала Гран-при ISU.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android