«Думаете, русских нет – и они расслабились?» Честное интервью с Тамарой Москвиной

Что бы ни случилось, в фигурном катании есть константа – спокойствие Тамары Москвиной. Сейчас ученики её клуба переживают непростой период – Пётр Гуменник готовится к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов борются с неудачами на стартах после того, как дорогу на Игры им закрыли.

В Омске мы побеседовали с Тамарой Николаевной до начала турнира спортивных пар – тогда ещё никто не знал, что Анастасию и Александра вновь подведёт поддержка в произвольной программе. Но слова Москвиной ничуть не утратили своей актуальности.

Как Тамара Николаевна отреагировала на неудачное начало сезона у Мишиной и Галлямова? Чем помогает Веронике Дайнеко и Петру Гуменнику на пути к Олимпиаде? Что думает о зарубежных парах, которые соревнуются уже четвёртый сезон в отсутствие россиян? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

«Второе место – недалеко от первого, ничего страшного»

— Тамара Николаевна, в первую очередь хочется спросить, как вам Омск? Здесь немало крупных соревнований проходит.

— В Омске я уже была неоднократно. Во-первых, арена меня восхищает. Во-вторых, обслуживание на арене, организация и так далее. Всё очень удобно для спортсменов и тренеров. И самое главное – это то, что есть зритель. Потому что нам важно присутствие зрителей, для которых мы и готовим программы фигуристов. Главное – зрители.

У меня нет сомнений, что омская арена могла бы принять Олимпиаду или чемпионат мира. Во-первых, снаружи привлекает внимание. Когда едешь по городу, её видно издалека. Внутри всё здорово, удобно, чисто.

«G-Drive Арена» – это канадская площадка 60х26 м. Мы заранее готовим спортсменов к этому размеру и проводим на льду красную линию, которая ограничивает нашу площадку, или ставим конусы. Единственное, на что жалуюсь – в нашем зале для отдыха тренеров и спортсменов очень вкусные пироги.

Я сегодня выводила на тренировку пару, учеников Артура Минчука, они ещё молодые, Анна Москалёва и Артём Родзянов катаются первый сезон по взрослым. И я сказала им шутливо: «Ребят, вы чувствуете, что здесь воздух другой?» Они принюхались. «Ну как же, здесь омский воздух!» Надо было как-то их отвлечь. «А лёд, посмотрите! Здесь специальная вода для заливки, это вода из реки Иртыш». Задурить молодёжи голову надо, чтобы они посмеялись, вышли из напряжённого состояния.

— Анастасия Мишина и Александр Галямов уже третий год подряд приезжают в Омск, здесь они выигрывали этап Гран-при и чемпионат России. Может, есть дополнительная внутренняя уверенность, что в Омске всё всегда проходит хорошо?

— В жизни всё бывает – это раз. Да и молодёжь идёт вперёд. Не могу сказать, что Настя с Александром относятся к ветеранам. У них хорошая программа, я думаю, что они завлекут зрителя своей музыкой и своим мастерством. Спорт тем и интересен, что непредсказуем. Моя задача как тренера – подготовить ребят на тренировке, а на старте они выходят на суд публики и арбитров и показывают то, что подготовили на тренировках.

На старте я наблюдаю со стороны, как они выступают, в каких моментах программы им удаётся завести публику на аплодисменты, где были какие-то недочёты. А после старта я наслаждаюсь соревнованиями в других видах и пребыванием в этом городе.

— У Мишиной и Галлямова этот сезон пока складывается не очень просто. Было второе место недавно в Казани.

— Ну, второе место – это близко от первого, ничего страшного.

— Показалось, Саша был не очень доволен результатом.

— Мы все были не очень довольны, просто кто-то это переживал молча, кто-то решил своё мнение высказать. Ничего страшного. Ведь у него была травма… У всех всегда что-то есть. Это в любом деле, в любой профессии – и в вашей тоже. Вдруг у вас сейчас диктофон перестанет записывать или что-то такое случится. Бывают же такие вещи? Бывают. Поэтому нужно мне как тренеру всегда искать выход из положения, оценивать ситуацию, какая есть на данный момент. Ребята на соревнованиях заняли второе место, значит, те спортсмены, которые стали первыми, представили свои программы лучше.

В этом и заключается интерес к спорту: так много различных ситуаций во время исполнения программ, что трудно предсказать итог. Можно, но трудно. И я всегда говорю: главное – делайте своё дело с удовольствием, с полной отдачей. А там, может, кто-то будет лучше кататься или какие-то другие обстоятельства. Ко всему нужно быть готовым, всё правильно оценивать. Не надо особенно нос задирать. Нужно всегда следить, выполнять своё и смотреть, что делают другие, с тем, чтобы стараться быть лучше: в катании, чтоб костюмы были хорошие, музыка необычная, влияние на публику. Здесь много составляющих.

Никакой трагедии нет. Болельщикам, конечно, хочется, чтобы те, за кого они болеют, всегда были лучшими. Но если мы посмотрим на то, что происходит в других видах спорта, в мире, в других сферах деятельности – не бывает всё гладко и предсказуемо. Надо относиться к этому правильно. В этом-то и заключается трезвость оценки состояния спортсменов, их уровня подготовки, формы других спортсменов и постановки тех задач, которые на данный момент нужны и которые приведут спортсменов и всю нашу команду к хорошим результатам.

«В качестве шутки рассказываю Веронике Анатольевне Дайнеко, как приводить пульс до нормального уровня»

— Пётр Гуменник представляет вашу школу и отобрался на Олимпиаду. Насколько вы присутствуете на его тренировках? Участвуете ли в процессе подготовки?

— У Петра Гуменника основной и главный тренер – Вероника Анатольевна Дайнеко. Также с ним очень много занимается хореограф нашей школы Николай Юрьевич Морошкин. Я только делюсь опытом как личного участия в Олимпийских играх, так и участия моих учеников.

Я была на 11 Олимпиадах. Один раз была приглашена как почётный гость, в одних Играх – 1968 года – участвовала сама вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным. Тогда в Гренобле мы заняли четвёртое место. А все остальные были со спортсменами.

У меня большой опыт участия в Олимпийских играх, подготовки к ним. Поэтому я передаю эти особенности участия Веронике Анатольевне и Петру. Рассказываю, какими будут на Олимпиаде разминки, как себя вести на льду, чтобы показать наилучшие стороны подготовки. Как не перегореть, не переработать. Я не вмешиваюсь в тренировочный процесс и в качестве шутки рассказываю Веронике Анатольевне, каким образом приводить её собственный пульс во время тренировок и выступлений до нормального уровня, как ей не очень волноваться.

Тамара Москвина, Пётр Гуменник и Вероника Дайнеко во время финала Гран-при России в Красноярске Фото: РИА Новости

Вы можете меня спросить: Тамара Николаевна, а у вас какой пульс, когда катаются ваши ребята? Я могу сказать, что стараюсь приводить его в норму и научилась уже это делать. Измеряю так: 12 ударов за 10 секунд, умножаем на шесть – получается 72. Если спросить у любого доктора, 72 удара в минуту – это как? Это низко. Зачем мне волноваться?

Ребята катаются, не я, они выступают. А я должна быть спокойной и видеть, что их отвлекает от концентрации или какие маленькие детальки недоделаны. Я тренировала много поколений спортсменов. И если с каждым поколением буду на соревнованиях с пульсом под 200, что получится? Поэтому состояние здоровья и владение собой нужно контролировать. Если у меня будут трястись руки или я буду держаться за бортик, чтобы не показывать, что волнуюсь – это тоже опыт. И я научилась определёнными приёмами приводить себя в спокойное состояние.

Это же делает каждый руководитель. Я как бы являюсь мини-руководителем пары, который всегда должен всё оценивать объективно в соответствии с их состоянием и принимать правильные меры. Поэтому я должна всегда владеть собой. И это стараюсь передавать своим ученикам, молодым тренерам и уже опытным специалистам, у которых ещё не было такого опыта участия в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. А это соревнования с повышенным уровнем ответственности и высокими стрессовыми нагрузками.

— Даёте ли вы какие-то рекомендации им по поводу общения с прессой, взаимодействия в медиасреде?

— Да, конечно. Я советую согласовывать интервью – это раз. Также про некоторые провокационные вопросы, которые журналисты могут задать, обязательно говорю тренерам: подумайте, о чём этот вопрос. И если обращаются не по теме фигурного катания либо с какими-то провокационными темами, которые могут нести какие-то нелицеприятные высказывания, то я рекомендую не отвечать.

Каждый журналист хочет, чтобы его материал был помещён в прессу, в то издание, где он работает. Я понимаю: для вас это деятельность, за которую вы получаете оплату. Ясно, что вам хочется ваш продукт продать в средства массовой информации. А нам хочется, чтобы спортсмен, либо школа, либо всё наше фигурное катание выглядели достойно – как спорт, привлекающий своей красотой, музыкальностью, достижением цели, контактом между всеми участниками деятельности: судьями, спортсменами, тренерами, руководителями и так далее. Хочется, чтобы спорт выглядел привлекательным, чтобы родители с удовольствием смотрели соревнования вместе со своими детьми и приводили детей в фигурное катание. Нужно, чтобы наш спорт развивался и число занимающихся росло.

«Да, Мишина и Галлямов хотели поехать на Олимпиаду. Но у них мечта не только кататься на Олимпийских играх»

— Следите ли вы за мировым парным катанием?

— Конечно, я слежу за мировым фигурным катанием для того, чтобы спортсмены нашей страны, когда вернутся на международную арену, были на две головы выше, чем другие. Чтобы наши были лучше, обязательно нужно следить за развитием нашего спорта на международной арене.

Сейчас это совершенно спокойно возможно. Я вам покажу свою записную книжку, у меня две колоночки: одна – расписание Омска, а вторая – международного этапа Гран-при в Финляндии. Обязательно нужно следить за тем, что делают в мире.

— А на Олимпиаду в Милан, если будет возможность, поехали бы?

– К сожалению, наши спортивные и танцевальные пары не были допущены. А на свою 12-ю Олимпиаду я бы с удовольствием поехала.

— Как вам кажется, в мире пары добавили за время отсутствия российских спортсменов?

— Да, конечно. Никто не сидит на месте. Думаете, русских нет – и они расслабились? Конечно, они добавляют. Там такие же профессиональные тренеры, спортсмены и федерации, которые хотят добиваться результата и выигрывать медали. Прогресс идёт. Но и мы не сидим на месте, тоже стараемся двигаться вперёд.

— У Саши Галлямова была травма, потом случилась ситуация с недопуском на Олимпиаду. Как мотивировали ребят продолжать?

– Специально никак не мотивировала. Они спортсмены. Ребята, которые хотят выступать, продолжать кататься в спорте. Травма случилась, да. Да, был гипс. Вот вы, например, если, не дай бог, сломаете руку, не бросите же свою работу? Не сможете какое-то время писать правой, но есть ведь левая! Ваш руководитель, по-вашему, должен вас мотивировать? Говорить: «Приходи, без тебя никуда! Интервью с Москвиной запишешь, мы дадим возможность!» Думаю, вы просто придёте и будете заниматься своим делом, без лишней мотивации.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Случилась неприятность, травма. Ничего страшного. Мир не перевернулся, просто нарушение плана. В работе ничего не происходит идеально – а в паре катаются двое, рисков больше в два раза. Я ребят учу, что надо делать своё дело, несмотря ни на что, выкручиваться из любой ситуации.

Теперь про недопуск. Да, ребята хотели поехать на Олимпиаду. Но у них мечта не только кататься на Олимпийских играх, но и продолжать тренироваться для того, чтобы выступать и у нас в стране, для наших зрителей. Я не понимаю, когда говорят, что спортсмены сидят без соревнований. Они выступают у себя, в своей стране, за них болеют зрители точно так же, как и за границей. Неважно, на каком языке говорит зритель, важно, что это зритель, который пришел смотреть, рукоплескать. Сейчас обстановка в мире сложилась так, что для спортсменов нашей страны нет выступлений на международной арене. Однако они с удовольствием выступают у нас в стране на многочисленных современных стадионах при большой аудитории. Раньше спортсмены топ-уровня из-за плотного международного календаря не соревновались в таком количестве российских городов. А теперь зритель, например, в Омске может их видеть.

Вы спросили, чем я мотивирую ребят? Работой, новыми программами, новыми идеями, просто продолжением карьеры. Надо так кататься, чтобы всё равно оставаться впереди планеты всей. Но этого после возвращения может и не случиться, именно поэтому и важно следить за состоянием международного фигурного катания. Мы с самого начала заряжены, чтобы быть лучше всех.

— Поддерживаете ли общение с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским? Смотрите их выступления?

— Я за всеми смотрю, не только за ними. Важно знать, что делают другие спортсмены с другими тренерами, чтобы не упускать новые веяния в фигурном катании. У молодёжи всегда много нового, много разных инициатив. За этим надо смотреть!

С Сашей и Димой мы, тренеры – Артур Минчук и я, сотрудничали в течение многих лет. И нам приятно смотреть, как они продолжают развиваться в другом творческом коллективе.