Интервью с Эллисон Рид и Саулюсом Амбрулявичюсом: возвращение Сизерона и Фурнье Бодри, Олимпиада в Милане, турнир в Пекине

«Рады, что Фурнье Бодри и Сизерон нашли друг друга». Звёзды танцев на льду — об ОИ-2026
Соня Касаткина
Интервью с Эллисон Рид и Саулюсом Амбрулявичюсом
Комментарии
Поговорили с Эллисон Рид и Саулюсом Амбрулявичюсом из сборной Литвы о трудном пути к Олимпиаде и возвращении мощных соперников.

Олимпийский сезон-2025/2026 только разгоняется, но уже дарит нам много сюрпризов. Особенно это касается танцев на льду. В нынешнем году там произошло практически невероятное для столь консервативного вида — ушло понятие «очереди». Возвращение новых дуэтов, невероятный прогресс уже известных, ошибки и неудачные постановки давно катающихся пар полностью спутали карты прямо перед главными стартами.

Одни из тех, кому удалось добиться внушительного прогресса – это литовский дуэт Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса. После сенсационной бронзы на домашнем чемпионате Европы — 2024 они как будто ушли в тень и перестали блистать на международной арене. Однако нынешний сезон всё изменил. Попав на ранние этапы серии Гран-при ISU, литовцы взяли бронзу в Анже (Франция) и серебро в Саскатуне (Канада). Они обошли таких именитых спортсменов, как трёхкратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. А в ритм-танце обыгрывали олимпийского чемпиона Гийома Сизерона, недавно вернувшегося на лёд с новой партнёршей. После этого Эллисон и Саулюс впервые в карьере выступили на финале Гран-при ISU в японской Нагое.

Мы поговорили со стремительно развивающимся дуэтом. Как Рид и Амбрулявичюс пережили провальное выступление на чемпионате мира в Бостоне, из-за которого отправились на отборочный турнир в Пекине? Что изменилось в их подготовке к нынешнему успешному сезону? Какие у них амбиции на предстоящие Олимпийские игры и будут ли они бороться за топ-5? Как они относятся к тенденции возвращения в танцы и соперничеству с Фурнье Бодри/Сизероном?

Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичус

Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичус

Фото: Tang Xinyu/Getty Images

«Мы просто от всего огородились и поставили единственную цель — квалифицироваться на Олимпиаду»

– Вы начали турнир очень рано, в Пекине, оказавшись там после чемпионата мира в Бостоне. Для вас выступление в Америке было разочарованием или, наоборот, оно побудило вас ещё лучше подготовиться к нынешнему олимпийскому сезону?
Рид: Конечно, тогда наше выступление стало разочарованием. Но, думаю, когда мы приняли всю ситуацию, то просто от всего отгородились и поставили единственную цель – квалифицироваться на Олимпиаду в Милане. Мы знали, чего хотим и чего можем достичь, если вложимся в эту задачу полностью. Мы изменили своё мышление, старались сохранять позитивный настрой, насколько это возможно в конкретных ситуациях, отлично провели летнюю подготовку и приехали в Пекин полностью готовыми, намеренными завоевать свою квоту. Думаю, мы именно это и сделали.

– Вы сильно нервничали? Логично, что вы были лидерами в Пекине, но, возможно, всё равно немного волновались?
Амбрулявичюс: В таких ситуациях всегда надо нервничать. Если не делаешь этого, значит, с тобой что-то не так. Весь успех основан на доверии к своей подготовке, программе и друг к другу. Мы всё это сделали. Стресс был, но мы его контролировали.

– Меняли ли вы подготовку к нынешнему олимпийскому сезону?
Рид: Конечно, мы начали готовиться намного раньше, чем когда-либо. Обе программы были готовы до июня, хотя обычно мы ставим всё только в июле. А сейчас были вынуждены в это время уже начать активно кататься. То есть начали готовиться сильно заранее.

Амбрулявичюс: Мы были полностью сосредоточены всё это время. Был план, и мы его придерживались на все 100%. Подготовка была серьёзной – и физически, и ментально. И, думаю, именно это позволило нам чувствовать себя гораздо увереннее в сезоне.

«Мы бы хотели изменить установку, что в олимпийский сезон нужно входить с лучшей программой»

– Для вас это не стало неожиданностью, но все мы очень рады, что вы (обращается к Эллисон. – Прим. «Чемпионата») получили литовский паспорт. Что для вас значит первое участие в Олимпийских играх вместе?
Рид: Это честь. Я была невероятно благодарна, что наш президент предоставил мне гражданство. Мы так много работали ради этого, и я очень благодарна за возможность поучаствовать в Олимпиаде, ведь это мечта каждого спортсмена. Раньше я была слабым звеном, потому что мы уже дважды пробовали попасть на Игры, но из-за разных обстоятельств не получалось. Поэтому я очень счастлива, что теперь мы можем пройти через олимпийский опыт вместе.

– Что вы думаете о ваших программах? Хороший ли это выбор для олимпийского сезона? К примеру, некоторые делают так: часто выбирают на Олимпиаду лучшую программу за прошедшие четыре года.
Рид: Я бы хотела изменить такую установку. Многие действительно входят в олимпийский сезон с мыслью: «Это должна быть моя лучшая программа за карьеру». Но лично мы готовимся к каждому сезону с желанием именно для него сделать лучшую программу, лучшую музыку, лучший выбор. Мы относимся к каждому сезону как к олимпийскому, потому что никогда не знаешь, когда закончишь кататься. Мы хотим показывать программы, которые раскрывают нас не только как спортсменов, но и, что самое главное, как людей. Думаю, здесь я могу сказать за нас обоих – в этом году обе программы отлично нам подходят. Мы очень их любим.

– Есть ли у вас конкретная цель на Олимпиаду? Например, попасть в топ-10 или топ-5?
Амбрулявичюс: Понимаете, ещё несколько месяцев назад мы вообще не знали, поедем ли на Олимпиаду. В прошлом году, да и на протяжении всего нашего совместного пути, мы не знали, получит ли Эллисон паспорт. А когда она получила, мы столкнулись с другой проблемой – нам пришлось проходить через квалификацию. Что касается грядущей Олимпиады – мы не фокусируемся на месте. Мы каждый раз выходим с единственной целью – показать лучшее, на что мы сейчас способны, и выразить себя через нашу программу. Для нас фигурное катание – это искусство, а не только спорт. Если думать только о том, что именно эта программа должна быть лучшей в твоей карьере, то будешь ограничивать себя. Так что в этом году мы решили и, так сказать, поставили цель на Олимпиаду – просто быть там собой, хорошо показать то, что нам нравится. Поэтому мы и выбрали подходящую музыку, которая поможет нам в этом раскрыться.

– Как вы думаете, нужно ли вам что-то улучшить перед Олимпиадой? Вы уже получаете хорошие баллы, устраивают ли они вас или стоит подтянуть техническую часть, презентацию?
Амбрулявичюс: Всегда есть небольшие корректировки, которые хочется сделать. Также всегда существует, что улучшить: где-то – толчок, где-то – поворот, где-то – движение должно лучше отражать музыку или сюжет. Наверное, никогда не будет момента, когда мы скажем: «Так, достаточно». В паре всегда должно быть движение вперёд.

Рид: Да, я думаю, у нас обоих одна цель – уходить после каждого тренировочного дня, каждого соревнования, каждого выступления с ощущением, что мы сделали что-то лучше, чем было до этого. После соревнований мы всегда анализируем: «Вот это было отлично, а вот это нам нужно поправить». Мы отмечаем маленькие детали: взгляд здесь, рука – там. Это может показаться неважным, но в итоге в танце только благодаря им всё складывается и программа по-настоящему оживает.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«Мы рады, что Фурнье Бодри и Сизерон нашли друг друга»

– Что думаете о тенденции возвращения в танцы на льду многих пар перед олимпийским сезоном? Например, Гийом и Лоранс, брат и сестра Шибутани. Теперь это новые соперники для вас?
Рид: Нет, совсем нет. Каждый раз, выходя на лёд, мы думаем о них только как о друзьях. Да, мы участвуем вместе в соревнованиях, но это в первую очередь наши коллеги по команде. С ними очень приятно тренироваться. Они вдохновляют нас. И мы всегда даём друг другу импульс, заряжаем друг друга энергией. Да, в общем, у нас правило: мы не соперники – мы всегда друзья. Мы рады, что Лоранс и Гийом нашли друг друга. Они не только прекрасные фигуристы, но и прекрасные люди. Мы очень рады за образование их пары. А что касается Шибутани, то все просто рады их возвращению. Мы тренировались вместе с ними на одном льду, когда только встали в пару с Саулюсом, так что желаем им всего наилучшего.

Амбрулявичюс: У каждой пары свой путь – кто-то хочет его закончить, а другие – возобновить. Если пары почувствовали, что готовы показать миру больше хорошего катания и вернулись, то это отлично. Нас это тоже вполне устраивает. Фигурное катание – это очень маленькое сообщество. Поэтому мы все должны поддерживать друг друга.

– То есть для вас это не проблема? Хотя вы соревновались всё четырёхлетие, ждали паспорта, боролись за место на Олимпиаде, за медали. А некоторые пары выходят только в олимпийский сезон и просто сразу на всё это претендуют.
Рид: Каждый выбирает сам, как поступить. Мы оба бросали фигурное катание в определённый момент нашей карьеры и в итоге возвращались. Я помню, что ушла и быстро поняла, что буду жалеть, если не попробую снова. Не буду говорить за Саулюса, но, думаю, у него возникало похожее чувство.

Амбрулявичюс: У меня была немного другая история. Я ушёл по другим причинам. Однако потом получил шанс попробовать себя в новой роли, найти себя в паре с человеком, с которым нам захочется идти одним путём и попробовать добиться целей вместе. Исследование самого себя и полная отдача – то, ради чего и живут люди. И если кто-то голоден до фигурного катания, у кого-то появляется желание вернуться, почему бы не сделать это? Мы можем только поддержать и порадоваться за них. В конце концов, все стараются сделать всё возможное для достижения результата. И если у кого-то из вышедших пар это получится, – мои поздравления.

«Фурнье Бодри и Сизерон — прекрасные фигуристы, но всё ещё новая пара»

– В этом сезоне Олимпиада – главное соревнование? Или для вас, возможно, это будет чемпионат Европы? Два года назад вы показали там отличный результат.
Рид: Мы выходим на каждый старт с мыслью, что он сейчас самый важный. Не бывает менее значимых соревнований, о которых мы подумаем: «Ох, тут не так важно, как мы выступим». Конечно, Олимпиада – особый опыт, отличающийся от выступлений на чемпионатах мира или Европы. Но я думаю, что каждый старт сезона требует от нас максимум концентрации. Поэтому мы воспринимаем его так, что в моменте это самая важная вещь, которая существует в мире.

– То есть цели повторить бронзу или, может быть, взять серебро на Европе нет?
Рид: Мы правда оба считаем, что, когда идёшь на соревнования, никогда не надо думать о местах, медалях, оценках. Для нас особенно важно уйти со льда, зная, что мы сделали всё возможное в этот конкретный день – выложились, откатались, оставили всех себя на льду. И тогда хороший результат – это награда за работу и удовольствие.

– Но в сезоне вы в какой-то момент уже оказывались сильнее Лоранс и Гийома, Шарлен и Марко. Все они из Европы, так что в этом случае вы даже можете претендовать на победу на европейском первенстве.
Рид: Конечно, такие мысли бывают. Но мы обошли Гийома в Анже (в ритм-танце. – Прим. «Чемпионата»), лишь на первом международном соревновании для их пары с Лоранс. Они тогда только начали кататься. Это прекрасные фигуристы, вне всяких сомнений, но всё ещё новая пара. Шарлен и Марко уступили нам тоже на своём первом старте в сезоне.

Амбрулявичюс: Сезон всё ещё идёт. Каждое соревнование привносит в него что-то своё. Мы просто сделаем всё, что можем, а всё остальное – как будет, так будет.

