Конфликт Плющенко и Костылевой, последние подробности: переговоры, шоу в Минске, смена школы, судьба Елены Костылевой

Плющенко откажется от чемпионки из-за скандальной матери! Их пытается помирить Тарасова?
Анастасия Матросова
Конфликт Плющенко и Костылевой
Комментарии
Собрали последние детали из истории с Еленой Костылевой, её мамой и «Ангелами Плющенко».

Кажется, уже не только мир фигурного катания следит за эпопеей талантливой одиночницы Елены Костылевой, к истории подключился и массовый зритель. Действующая чемпионка России среди юниоров сейчас может попросту остаться без тренера посреди сезона из-за громкого конфликта между тренером и матерью.

На прошлой неделе Лена вместе с родителями отправилась восстанавливаться в Воронеж, но из медиаполя не пропала. Почему Евгений Плющенко хочет прекратить работу с самой перспективной ученицей своей академии и какую позицию занимает Ирина Костылева? Пытаемся разобраться в деталях вместе с «Чемпионатом».

В этой истории уже было много поворотов:
Терпение Плющенко лопнуло?

Сейчас Елена Костылева находится в Воронеже, в этом городе она начинала свою активную спортивную карьеру. В социальных сетях появлялись фотографии фигуристки с местных катков – она тренируется

В понедельник Ирина Костылева сообщила воронежской прессе, что собирается искать новую школу для дочки, чтобы отвезти её на просмотр. После этих слов терпение «Ангелов Плющенко» лопнуло – и появилась информация от «РИА Новости Спорт», что Евгений намерен расстаться со спортсменкой из-за поведения её матери.

«Мы действительно уже очень долгое время не общаемся с Ириной Костылевой. Ни Евгений, ни я. Наша команда также прекратила общение. С Ириной на связи наш менеджер из команды «Плющенко шоу», – подчеркнула директор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская.

Конфликты между матерью и тренерским штабом начались не вчера и не позавчера:
Другое дело, что сама Лена уже сменила огромное количество тренерских штабов, вариантов в Москве осталось не так много, да и после такой громкой скандальной истории согласится ли кто-то из наставников взяться за работу со спортсменкой? Ещё и посреди сезона – позади этапы серии Гран-при, но все главные старты ещё впереди, и к ним нужно усиленно готовиться, чтобы защитить титул.

При чём здесь Татьяна Тарасова?

Евгений Плющенко рассказал, что к идее о финальных переговорах с семьёй Костылевых он пришёл по совету Татьяны Тарасовой. В прессе легендарный тренер отмечала, что расходиться посреди сезона непрофессионально, до мая у спортсменки – серьёзный план подготовки.

«По мудрому совету Татьяны Анатольевны Тарасовой мы настроены провести переговоры в интересах Лены Костылевой и найти мудрое решение по этому вопросу. Переговоры пройдут 15 или 16 декабря. Сразу после наших ледовых шоу в Минске, где Лена играет главную роль. Спасибо всем, кто переживает за эту очень непростую историю в нашей академии. У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), однако я очень надеюсь, что и переговорщики и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, мне с большим трудом далось решение о переговорах, но я его принял», – отметил тренер в социальных сетях.

Елена Костылева в шоу «Спящая красавица»

Елена Костылева в шоу «Спящая красавица»

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Забавно, что сама Татьяна Анатольевна почему-то открестилась от этой истории. «Он со мной не разговаривал. Плющенко мне не звонил. Я в этом не участвую. В разгар сезона их дело — работать, и всё», – отметила Тарасова в комментарии для Sport24.

Шоу «Спящая красавица» Евгения Плющенко пройдут в Минске 13 и 14 декабря. Заменить Костылеву в этих выступлениях непросто, всё-таки фигуристка исполняет главную роль и много находится на льду в этой постановке, да и контракт на шоу, скорее всего, был подписан заранее. Так что вероятность появления Лены в спектакле высокая. Да и сама Ирина Костылева отмечала, что её дочь хотела бы выступить в Минске: «Лена сказала, что будет катать, роль очень классная».

А что будет дальше, предсказать невозможно. Даже свои слова про возможную смену школы Ирина откорректировала фактически в тот же день.

Прямая речь Ирины Костылевой — мама фигуристки рассказала «Чемпионату» свою версию событий:
