«Мишин сказал: «У меня для тебя подарок!» Интервью с Агатой Петровой

Непростым получилось начало сезона у фигуристки Агаты Петровой – пропуск контрольных прокатов из-за травмы, восстановление, перестановка программ, не совсем удачные старты… Однако с помощью упорной работы удалось прийти к стабильности и уверенному катанию, которое является сильной стороной ученицы Алексея Мишина.

А уверенное катание, в свою очередь, принесло две бронзы на этапах Гран-при – в Магнитогорске и Омске, отбор на Кубок Первого канала среди юниоров и классный прокат в составе команды Анны Щербаковой.

Ещё после бронзы в Омске «Чемпионат» поговорил с Агатой о её программах на новый сезон (спойлер: сначала Илья Авербух поставил совсем другое), о поездке с Алексеем Мишиным на сборы в Дортмунд, о залечивании травмы и о многом другом.

«Изначально мы с Ильёй Изяславовичем поставили танго. Но потом решили, что это не моё»

– Какие ощущения от завершения серии Гран-при?

– На пару дней можно немного расслабиться, выдохнуть, а затем продолжать работать. Очень рада, что мне выпали такие хорошие этапы, мне понравилось и в Магнитогорске, и в Омске, обе арены очень классные. Положительные эмоции остались, узнала, что отобралась на Кубок Первого канала среди юниоров. В этом сезоне не ставили конкретную цель отобраться туда, в прошлом году – да, была, но, к сожалению, не получилось. А в этом сезоне я не думала об этом, спокойно каталась и тренировалась, набирала форму – и теперь есть приятный бонус (улыбается).

– Как сейчас дела со здоровьем? Удалось залечить травму?

– Сейчас всё уже получше. Общалась с врачами, если возникают какие-то проблемы, обращаюсь к ним, но сейчас уже всё гораздо лучше. Могу больше прыгать, чем в начале сезона, тогда я вообще просто скользила. Начинала прыгать на полу и на льду, а потом прекращала через пару дней, потому что беспокоила нога. Но сейчас всё хорошо, тренируюсь почти в полную силу. Где-то что-то корректируем, однако пока ничего не беспокоит.

– Как шла работа над короткой программой этого сезона? Если не ошибаюсь, песня Барбары Прави – это уже второй вариант.

– Изначально мы с Ильёй Изяславовичем [Авербухом] поставили танго. Но через какое-то время с Алексеем Николаевичем решили, что танго – это не моё, я больше по пластическим программам. И поставили ту короткую, которую катаю сейчас. Сначала было непривычно, думала, что это немного не моё, что надо будет кататься серьёзно, однако потом поняла, что всё-таки есть внутри меня эта изюминка. Пообщалась с Елизаветой Сергеевной [Туктамышевой], с Елизаветой Евгеньевной [Навиславской], они мне помогли в работе над образом. Сейчас уже катаю программу гораздо лучше и эмоционально, и физически. К первенству России ещё её доработаем.

– В программе много замысловатой хореографии, много провела часов в хореографическом зале при подготовке?

– У меня длинные руки, так что решили попробовать такую пластику в стиле вог. Я дополнительно ходила на танцы два года назад, мне нравилось, всё давалось легко. Некоторые движения в программе взяла из постановок с тех танцевальных занятий, предлагала их, и мы оставляли, потому что это выглядело интересно. В целом это было несложно – несколько раз повторила и разобралась с руками, с музыкой.

«Работа с Адамом Соля? Совмещали русский и английский, было очень смешно»

– Произвольную программу на этот сезон тебе поставил Адам Соля. Как сложилось ваше сотрудничество?

– Изначально мы поехали с Алексеем Николаевичем в Германию просто на сборы. У него был мастер-класс, и на нём нам сообщили, что приедет Адам Соля. Когда он вышел к нам на лёд, Алексей Николаевич сказал: «У меня для тебя подарок, Адам поставит тебе короткую программу». Я была немного в шоке (улыбается). В итоге решили, что это будет произвольная, потому что короткая на тот момент уже была. Очень долго выбирали музыку, практически весь день без перерывов рассматривали варианты, нареза́ли. Потом подстраивали шаги под музыку, бывало, могли работать над программой по пять, по шесть часов в день. Постановка получилась хорошая, Алексей Николаевич был доволен.

Адам Соля, Агата Петрова и Алексей Мишин Фото: Из личного архива Агаты Петровой

– Легко ли нашли общий язык с Адамом?

– Мы общались очень интересно (улыбается). Я предложила общаться на английском, но, когда мы приступили к работе, он пытался говорить по-русски, выучил некоторые слова. Совмещали русский и английский, было очень смешно, однако в то же время очень интересно. Адам предлагал множество разных заходов на каждый прыжок, мы могли очень долго разбирать заход, потому что ему нужно было продумать каждую деталь. Что-то не подходило под музыку, потом шаги не нравились. Когда находили идеальный заход, то оставляли. Я хорошо гнусь, старалась предлагать какие-то свои штуки, он пытался вплести их в программу. Что-то не подходило по смыслу, что-то – по музыке.

Адам всегда приходил в отличном настроении – в шесть утра, в девять вечера, он как будто вообще не уставал. Завидую ему в этом плане (улыбается).

– Как шла работа над образом в произвольной программе? Как придумывали платье?

– Прорабатывали образ уже в группе, долго не могли определиться с костюмом. Первый вариант сшили достаточно давно, но потом решили, что он не подходит под эту программу. К этапу Гран-при в Магнитогорске уже было готово новое платье, его сделала Галина Филатова.

После мемориала Панина-Коломенкина нам прислали эскизы в разных расцветках, мне понравился этот вариант. Алексей Николаевич сначала предложил красный, однако потом мы подумали, что это будет чем-то напоминать короткую программу Сони Муравьёвой, так что взяли другой цвет. Платье сделали очень быстро, примерно за неделю, ещё за ночь перед отъездом в Омск мне сделали перчатки – в понедельник вечером сняли мерки с рук, а во вторник в обед я уже на тренировке пробовала в них кататься. Мастера работают очень быстро и очень качественно, это вообще восторг!

– С некоторыми спортсменами вашей группы работает также хореограф Николай Морошкин. В чём заключается ваша работа?

– Мы в основном скользим, отрабатываем разные шаги и больше стараемся расслабленно кататься, работать корпусом, он даёт очень интересные задания. Если в программе мы сконцентрированы на том, чтобы сделать шаги, то здесь больше свободы катания, мы идём по течению.

С Николаем Юрьевичем очень комфортно работать, я вообще любитель поскользить (улыбается). Особенно нравится разбирать какие-нибудь нестандартные шаги, он их выполняет так, будто делает это всю свою жизнь. Он работает не только со мной, тренеры дают ему разных спортсменов, к каждому у него индивидуальный подход.

– Тебе было бы интересно посотрудничать с ним в качестве хореографа-постановщика?

– Конечно, если Алексей Николаевич скажет, буду только за, я рада любому специалисту, который мне ставит программу.

«Дортмунд немного серый, но мне там очень понравилось – и погода, и атмосфера»

– Возвращаясь к сборам в Германии: с чем ты помогала Алексею Николаевичу на этих мастер-классах?

– На сборах была группа фигуристов из Германии, в ней катались несколько девочек моего возраста, кто-то старше, кто-то младше. Всего было три группы, я ходила на все. Был даже человек, который занимался как любитель, но при этом прыгал тройной аксель! У меня возникли сомнения, что он любитель (улыбается).

График был достаточно плотный, я демонстрировала на мастер-классе разные элементы. Например, Алексей Николаевич говорит: делаем перебежку, и я показывала все виды перебежки, какие он предложит. Различные упражнения, шаги, вращения, прыжки… У меня также был лёд, где я сама тренировалась, какие-то упражнения показывала, а потом выполняла их вместе со всеми.

– Как тебе вообще Дортмунд? Существует мнение, что там есть только футбольная команда и промышленность.

– Гуляла по городу с девочками из группы, так получилось, что сразу несколько говорили по-русски. Дортмунд немного серый, но мне там очень понравилось – и погода, и атмосфера, нельзя сказать, что там было как-то грустно или тоскливо. Много разных интересных мест, магазинов, везде атмосфера спокойствия.