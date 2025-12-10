Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?

Имя двукратного чемпиона мира, американского фигуриста Ильи Малинина уже давно ассоциируется с рекордами. Выйдя во взрослые соревнования лишь в сезоне-2021/2022, он за несколько лет успел превзойти буквально все имеющиеся планки по баллам в истории фигурного катания. Но что до сих пор не поддаётся Малинину и сможет ли он без гонки за рекордами взять будущие Олимпийские игры в Милане?

Рекорд Нэйтана Чена

Илья Малинин является рекордсменом в истории сразу в нескольких технических аспектах. На финале Гран-при ISU 2025 года, который прошёл в Нагое, фигурист исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков (флип, аксель, лутц, риттбергер, каскады четверной лутц-ойлер-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп, а также секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя) и получил от судей за прокат 238,24 балла. Это стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд Малинина составлял 228,97. Он поставил его лишь в начале ноября, на третьем Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Тогда спортсмен снова обновил свой же мировой рекорд на 1,18 балла, который был установлен на чемпионате мира — 2024. Помимо рекордных баллов в произвольной программе в Нагое, Малинин также получил лучшие баллы за технику в истории этого вида программы (146,24).

Произвольная программа, которая включает в себя семь прыжковых элементов, три из которых – в каскаде, может представлять для американца просто невероятно широкое поле для исследований своих технических возможностей. Малинин действительно может усложняться и усложняться, впоследствии включая в постановку всё больше каскадов с тройными акселями вторым прыжком или вообще двумя четверными прыжками.

Однако существует другая часть выступлений фигуристов — короткая программа. Она намного короче, чем произвольная, поэтому и более структурированная, и может включать в себя лишь три прыжковых элемента. Один из них – обязательный тройной аксель. Таким образом, самый сложный набор, который пытаются прыгать спортсмены на российской и международной арене сейчас — помимо трикселя, четверные флип и лутц, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Малинин также демонстрирует такой контент. Но этого всё ещё недостаточно. Максимальный балл, который Илья получал за этот набор – это 110,41, причем эту оценку он получил на домашнем чемпионате мира – 2025 в Бостоне. До рекорда Нэйтана Чена – 113,97 – в рамках строгой короткой программы действительно далеко. Тем более что Малинин пока никак не может превзойти бывшего сокомандника по компонентам и хореографии, а его технический набор уже и так практически максимальный.

Нэйтан Чен Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Единственной возможностью для Ильи становится включить в программу каскад с четверным акселем — то, что по технике реально может помочь получить те самые недостающие четыре балла. Именно это пытался сделать американец на финале Гран-при — 2025. Но потерпел неудачу, прыгнув стартовый четверной аксель в степ-аут и вообще получив за короткую программу меньше 95 баллов.

Победа на Олимпиаде с четверным акселем

Возникает закономерный вопрос: так стоит ли рисковать? Тем более что на подходе главный старт четырёхлетия — Олимпийские игры. Турнир в Нагое показал, что ошибка на четверном акселе при чистых прокатах соперников лишает Малинина возможности лидировать после КП. На финале Гран-при неудачный аксель забрал столько сил, что отразился на последующем каскаде с лутцем, получившем меньше двух баллов надбавок, что очень мало для американского фигуриста.

В произвольной программе в Японии все заявленные семь прыжков получились. Но аксель является настолько коварным элементом, что никто, даже сам Илья, не застрахован от того, что на нём может допустить падение или хотя бы выехать с него в степ-аут. К тому же перед акселем у него стоит четверной флип. Как сказал сам американец, этот прыжок кажется ему самым сложным среди всех возможных. А если он допустит падение на обоих? Стоит ли так рисковать на Олимпиаде?

Сложнейшие каскады и пятерные прыжки

С другой стороны, если Малинин хочет продолжать ломать классические ориентиры в фигурном катании, он не может отказаться от хода мысли, который выбрал ещё в начале нынешнего цикла. Эта ситуация напоминает историю серебряного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой). Девушка была настроена прыгать тройной аксель в короткой программе, постоянно падала, но продолжала его делать даже на своих Играх. Ведь отказаться от него — отказаться от своей идеи, от самого себя. Да, у Малинина, в отличие от россиянки, аксель всё-таки получался на многих соревнованиях, однако и риск на четверном заметно больше, чем на тройном.

Как кажется, только усложнение контента поможет Илье побить рекорд Нэйтана Чена по короткой программе, а также по сумме двух программ. Действующий олимпийский чемпион поставил его на финале Гран-при-2019/2020, и на аналогичном турнире 2025 года Малинину не хватило всего три балла, чтобы его побить. Но для этого он уже активно разучивает каскады с двумя четверными акселями.

Если собрать всё вышеперечисленное воедино – четверной аксель, установку новых мировых рекордов по баллам в короткой программе и по сумме двух программ, золотую медаль Олимпийских игр — это является мечтой Ильи, и если сделать он это хочет именно в рамках главного старта в карьере, то надо идти до конца. Если не получится, Илья точно будет продолжать ломать новые рамки и вставлять в программу пятерные прыжки. Тем более что выполнять их он настроен уже сразу после Игр-2026. С ними все рекорды, даже математически, точно будут повержены. И Илья точно станет лучшим фигуристом в истории.