Пападакис/Сизерон или Бойкова/Козловский? Выбираем лучшую «Лунную сонату» в фигурке

«Чемпионат» продолжает свой спецпроект, в котором вы, наши читатели, выбираете лучшие программы, поставленные под классику мира фигурного катания. На очереди – шедевр в исполнении Людвига Ван Бетховена, соната №14, более известная как «Лунная». Эту музыку брали многие великие чемпионы, кто-то штурмовал с ней Олимпиаду, кто-то врывался во взрослые, а кто-то пытался создать настоящее искусство на льду.
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую программу, так и за все постановки, которые вам понравились.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, сезон-2025/2026
С «Лунной сонатой» Саша и Дима вошли в текущий олимпийский сезон – и сразу же заставили говорить об этой постановке. Над программой пара работала с Максимом Стависким, Албеной Денковой и Алексеем Тихоновым. В самой постановке есть много интересных находок, в частности зеркальный параллельный прыжок навстречу друг другу – в парном катании так никто не делал очень и очень давно, а смотрится это очень эффектно. И четверной выброс паре покорился на стартах именно в прокате «Лунной сонаты».
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, сезон-1993/1994
Образец настоящего классического парного катания, последняя соревновательная программа великой пары. Екатерина и Сергей вернулись в олимпийский сезон. Вместе с «Лунной сонатой» Бетховена пара использовала и «Патетическую» сонату. Лаконичные костюмы, блестящее катание опытной пары, настоящие чувства – всё это сделало программу по-настоящему волшебной. «Лунная соната» Бетховена – это фактически история нашей любви», – говорила о программе Екатерина Гордеева.
Алина Горбачёва, сезон-2025/2026
С короткой программой под «Лунную сонату» в современной обработке Алина вошла в олимпийский сезон. Постановщиком программы выступил Сергей Розанов, к которому фигуристка ездит на сборы за границу. По словам самой Алины, эту музыку ей предложили ещё несколько лет назад, но только к олимпийскому сезону фигуристка доросла до такой знаменитой классики.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов, сезон-2024/2025
Именно «Лунная соната» стала первым полноценным произвольным танцем этой пары в совместной карьере. «У нас в основе история самого композитора, Бетховена. У меня бабушка хорошо играет на пианино, она замечательный педагог. И она мне с детства рассказывала истории про самого композитора. В итоге у нас получилась история неудачно сложившейся любви, где люди сначала любят друг друга, а со временем отношения портятся, начинаются проблемы, ссоры. А в конце концов наши пути расходятся, но внутри души мы всё равно друг у друга остаёмся», – так описывала постановку сама Василиса Кагановская. Долго шла работа и над костюмами, пока наконец в чёрно-белой стилистике программа не заиграла всеми красками.
Cёма Уно, сезон-2018/2019
После олимпийского серебра в Пхёнчхане Сёма Уно вошёл в сезон с произвольной под «Лунную сонату». Фортепианная классика идёт этому фигуристу, у него получается хорошо чувствовать такую музыку, но «Лунная соната» приобрела свой лоск не сразу. Над постановкой проводили долгую и упорную работу, чтобы добиться максимальной красоты и плавности в движениях, чтобы программа стала искусством на льду.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, сезон-2017/2018
Олимпийский сезон, завершившийся серебром личного турнира в Пхёнчхане, Габриэла и Гийом прошли с «Лунной сонатой» авторства Мари-Франс Дюбрей. В этот танец пара вложила весь накопленный опыт за олимпийский цикл и продемонстрировала свой неповторимый стиль. На Олимпийских играх прокат получился настолько одухотворённым, что пара побила мировой рекорд по оценкам за произвольную программу.
Евгений Плющенко, сезон-2004/2005
Не самым спокойным получился сезон у Евгения Плющенко, когда он исполнял эту короткую программу. Постановщиками выступили Сергей Петухов и Эдвард Смирнов. «Лунная соната» — музыка, требующая тишины в зале и настроя на философские размышления», – отмечал Плющенко в интервью. Не на всех стартах получалось катать её чисто, но первую половину того сезона ученик Алексея Мишина провёл уверенно, а в финале Гран-при установил мировой рекорд по баллам за КП.
Пётр Гуменник, сезон-2020/2021
С короткой программой под «Лунную сонату» Пётр переходил из юниоров во взрослые, постановкой занимался хореограф Николай Морошкин. Гуменнику идёт классика, в особенности в мощной современной обработке. Именно эта программа принесла фигуристу первые серьёзные взрослые медали – бронзу международного этапа Гран-при в Москве (пусть и проходившего в ковидный сезон), а также серебро финала Кубка России. Потом Гуменник не раз возвращался к постановке в качестве показательного номера.
Михаил Шайдоров, сезон-2024/2025
К стремлению замиксовать «Лунную сонату» с песней группы A-ha Take on me публика сначала отнеслась скептически, однако по ходу сезона Михаил накатал постановку и начал раз за разом показывать уверенные прокаты. Победа на чемпионате четырёх континентов, серебро чемпионата мира – всё это в том числе благодаря «Лунной сонате». Музыка Бетховена стала ещё и саундтрекам к рекордам в исполнении Михаила Шайдорова – именно в этой программе он впервые в мире сделал уникальные каскады, в которых четверной прыжок выступал не первым элементом.
Элизабет Турсынбаева, сезон-2018/2019
Короткая программа Элизабет от Даниила Глейхенгауза под «Лунную сонату» ознаменовала её самый успешный сезон в карьере. В нарезке хореограф использовал классическую версию, без современной обработки, это позволило показать широту катания и линии. На зимней Универсиаде, чемпионате четырёх континентов и на чемпионате мира Элизабет удалось взять серебряные медали.
Каори Сакамото, сезон-2017/2018
Выход во взрослые, первые Олимпийские игры в карьере – всё это «Лунная соната» Каори Сакамото. Постановщиком программы выступил французский хореограф Бенуа Ришо. В такой ответственный сезон юная Каори обратилась к классике и не прогадала, благодаря патетической мелодии Бетховена ей удалось очень хорошо показать свои сильные стороны – прекрасное скольжение дорожке под медленные переливы и мощные прыжки под стремительную вторую часть. Интересно, что сине-голубые оттенки платья к этой программе Каори использовала и в прощальном сезоне, тем самым зацикливая свой путь в фигурном катании.