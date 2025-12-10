Пападакис/Сизерон или Бойкова/Козловский? Выбираем лучшую «Лунную сонату» в фигурке

«Чемпионат» продолжает свой спецпроект, в котором вы, наши читатели, выбираете лучшие программы, поставленные под классику мира фигурного катания. На очереди – шедевр в исполнении Людвига Ван Бетховена, соната №14, более известная как «Лунная». Эту музыку брали многие великие чемпионы, кто-то штурмовал с ней Олимпиаду, кто-то врывался во взрослые, а кто-то пытался создать настоящее искусство на льду.

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую программу, так и за все постановки, которые вам понравились.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.