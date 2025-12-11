Петросян «зажмут в тиски» две звезды Тутберидзе, а Гуменнику придётся пройти «мясорубку»?

Среди фаворитов чемпионата России в Санкт-Петербурге будут не только «олимпионики». Кто же способен подвинуть их с вершины пьедестала?

Чемпионат России — 2026 уже совсем близко! И интрига закручивается всё сильнее — кому достанутся медали? Фавориты, вопреки ожиданиям, не так однозначны. У Аделии Петросян и Петра Гуменника могут возникнуть проблемы…

Разбираемся.

Юная звезда Тутберидзе пошатнёт статус Петросян?

В женском одиночном катании вопреки ожиданиям нет одного фаворита, даже с учётом участия Аделии Петросян. Двукратная чемпионка России, которая представит страну на Олимпиаде в Милане, может оказаться в ситуации, когда более юные ученицы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова «зажмут её в тиски» и подвинут с вершины пьедестала. Их противостояние пройдёт под эгидой превосходства ультра-си.

Так как все фигуристки представляют «Хрустальный», то вопросов к интерпретации темы, точности образов и, что важнее, к хореографической насыщенности не будет. Единственное преимущество, которое есть у Петросян, — это её авторитет перед судьями, но, как показала практика, арбитры готовы повышать вторую оценку и Двоеглазовой, и Хуснутдиновой.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Таким образом, решать всё будут безупречная техника и многооборотные прыжки. На первый взгляд Дина может оказаться позади из-за того, что владеет только тройным акселем, однако, во-первых, она уже анонсировала подготовку четверного тулупа, во-вторых, чистые прокаты при ошибках соперниц принесут ей золото. Более высокими шансами обладает Алиса, у которой два квад-тулупа в произвольной программе, но столько же у Аделии, поэтому выиграет та, которая прыгнет свои ультра-си лучше. Алиса также усиливала свою программу четверным лутцем, но не всегда это выходило удачно. Для сравнения: Хуснутдинова с двумя чистыми трикселями набрала 145,41 балла, Двоеглазова с сильными недокрутами на квадах — 145,09, а Петросян, приземлившая ультра-си, но упавшая на лутце, — 143,60.

Не стоит сбрасывать со счетов и Дарью Садкову – она очень сильна артистически, так ещё и владеет квадами, вставляя по две штуки в программу. Мария Захарова также может показать два квад-тулупа, однако пока её хореография слабее, чем у лидеров. То же самое касается Марии Елисовой и Камиллы Нелюбовой с трикселями. В борьбу могла бы вмешаться Алина Горбачёва со своим четверным сальховом, но, к сожалению, фигуристка пропустит турнир из-за травмы.

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гуменник и до Олимпиады пройдёт «мясорубку»

В мужском одиночном катании, напротив, победит не тот, у кого больше ультра-си (они есть у всех), а тот, кто сделает их чище, не выпав при этом из образа. Именно формула «техника + артистизм» позволила Петру Гуменнику завоевать путёвку в Италию, но ещё до Игр ему предстоит пройти «мясорубку». Если в случае с Аделией Петросян «шаткость» её статуса на внутренней арене не будет играть большой роли и давать какие-то сигналы арбитрам из-за рубежа, то Петру нужно создать образ непоколебимого чемпиона. Это часть подготовки, которая ведётся на фоне нестабильных результатов иностранных лидеров.

Успешная «пятиквадка», конечно, прибавит очков Пете, но в Санкт-Петербурге у него не будет пространства для экспериментов, ведь на ледовой арене соберутся лучшие из лучших, включая тех, которые также могут «задавить» Гуменника пятью четверными. Владислав Дикиджи наверняка не захочет проигрывать другу золотую медаль, так ещё и дополнительной мотивацией служит необходимость защитить титул.

Марк Кондратюк способен за счёт качественных программ выйти вперёд, а уж богатый технический набор при чистом исполнении лишь поможет в этом. Николай Угожаев, наоборот, сделает ставку на прыжки, и это может сработать.

Существенный прогресс может показать Евгений Семененко, который даже после затяжной травмы находится в топе. Ещё из сильных оппонентов — Григорий Фёдоров, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин. Традиционно в этой дисциплине полная лотерея.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Мишина/Галлямов утратят статус лидеров?

В спортивных парах вопрос только один — соберутся ли Анастасия Мишина и Александр Галлямов или утратят статус лидеров в пользу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Рассуждать о большем не приходится, ведь психологический настрой учеников Тамары Москвиной — главный фактор, влияющий на исход турнира. Первую очную встречу действующие чемпионы России уже проиграли — Саша и Дима обошли их на этапе Гран-при в Казани. И они совершенно точно захотят повторить свой успех в родном Санкт-Петербурге.

Конечно, остроты в соревнования добавят подопечные Станислава Морозова, которые наверняка сделают заход на четверной выброс. Один раз Александре уже удалось его приземлить в текущем сезоне на соревнованиях. Правда, забрать заветное золото чемпионата России Бойковой и Козловскому хочется ещё сильнее. Тем более — в новом очном противостоянии обойти главных соперников. И почему-то сейчас кажется, что на этот раз психологическое преимущество на стороне Саши и Димы.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Баллы Степановой/Букина станут вызовом миру

Что же касается танцев на льду, то нет шансов, что Александра Степанова и Иван Букин отдадут победу Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Однако интригой останутся их баллы, которые на фоне судейских скандалов на зарубежных турнирах могут стать вызовом миру. Саша и Ваня уже говорили, что собираются делать ещё один заход на Олимпиаду, и когда, если не сейчас, начинать демонстрировать силу?..

Но стоит отметить, что за третье место развернётся настоящая борьба: взять медаль очень хотят и Анна Щербакова/Егор Гончаров, и Екатерина Миронова/Евгений Устенко, и Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано. По сезону пары показывали разные прокаты, но до главного старта в условиях изоляции у всех было достаточно времени отточить свои программы и уже в Санкт-Петербурге представить их в лучшем виде. Если первые два места в танцах на льду предсказать нетрудно, то угадать обладателя бронзовой медали будет непросто.