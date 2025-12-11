Международный олимпийский комитет своё дело сделал, теперь слово ISU: собрали всё, что известно о ситуации на данный момент.

Костылеву, Лазарева и других звёзд фигурки выпускают в мир! Что решил МОК по нашим юниорам

Теперь это, кажется, совсем не шутка – российские юниоры очень близко подошли к возвращению на международные старты! Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских юношей и девушек до соревнований в полном объёме – даже в командных дисциплинах.

Объявил об этом министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Отвечаем на главные вопросы, связанные с темой юниорского допуска.

Когда может случиться допуск российских фигуристов-юниоров от ISU?

Решение могут принять на ближайших заседаниях совета ISU. Онлайн-заседание состоится в декабре 2025 года, очное – в марте 2026 года. МОК свой шаг сделал, теперь дело – за федерациями.

Как отреагировали в самой федерации? «ISU полностью осведомлён о поддержке Олимпийским саммитом рекомендации исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям больше не должен быть ограничен. Решения относительно права участия в соревнованиях ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет ISU рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», – цитирует заявление организации ТАСС.

Действующей чемпионкой России среди юниоров является Елена Костылева Фото: РИА Новости

Смогут ли российские и белорусские фигуристы принять участие в юниорском чемпионате мира?

Шансы на это очень невысокие, будем честны, практически нулевые. Во-первых, необходимо дождаться официального допуска от Международного союза конькобежцев после выпуска рекомендаций МОК. Если он случится, то до закрытия подачи заявок на юниорский чемпионат мира будущим участникам ЮЧМ необходимо будет получить технический минимум, а значит, принять участие в любом юниорском международном старте под эгидой ISU.

И с самим отбором на ЮЧМ может возникнуть проблема: обычно он происходил на первенстве России (5-9 февраля 2026 г.) а техминимум нужно будет стараться получить уже в январе, чтобы попасть в заявочный список на чемпионат мира.

Нужно ли будет юниорам проходить проверки и получать нейтральный статус?

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить юношей и девушек с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, которые, к примеру, проходили Аделия Петросян и Пётр Гуменник перед получением нейтрального статуса для участия в олимпийском отборе и самой Олимпиаде.

В 2025 году первенство России среди юниоров выиграл Лев Лазарев Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

В каких соревнованиях смогут принимать участие российские фигуристы?

Отмечается, что определять, какие турниры можно считать юношескими, будут сами международные федерации. Так что в этом случае всё зависит от ISU. Но можно предположить, что под эту категорию подходят все международные старты юниорского уровня.

Что у России с квотами на этапы юниорского Гран-при?

Последняя официальная информация от ISU по квотам для юниоров появлялась в прессе летом 2024 года. Обычно квоты распределяются по итогам последнего ЮЧМ, а страны, которые не принимали участия в распределении на этом старте, получают стандартный пакет – по одной квоте в мужском и женском катании, а также в танцах на льду на двух этапах из семи. В парном катании в 2024 году у России в случае допуска было по одной квоте на трёх этапах из четырёх.

Если российским фигуристам удастся выступить на ЮЧМ-2026 в Таллине, то уже на этом турнире они смогут поучаствовать в распределении квот и увеличить их количество.