«Косторная сказала, чтобы не расстраивался, всё бывает». Интервью с Алдаром Самбуевым

В этом году на юниорском фигурном небосклоне загорелась новая звёздочка – Алдар Самбуев из группы Екатерины Моисеевой. Фигурист успешно выступил на этапах Гран-при в Магнитогорске и Красноярске, взял первую медаль на турнирах такого уровня и попал в число участников юниорского КПК!

В большом интервью после финала Кубка Москвы Алдар поделился впечатлениями от участия в Кубке Первого канала в команде Алёны Косторной, рассказал, с чем было связано его не совсем удачное выступление, а также о своём пути в фигурном катании.

Как Алдар начал спортивную карьеру в Питере, а потом оказался в Москве? Чем ему помогает умение играть на баяне? Ждать ли от фигуриста четверной аксель и какая атмосфера в группе у Екатерины Моисеевой? Этим и многим другим Алдар поделился с «Чемпионатом».

«На КПК успешно облажался, но не из-за болезни, а просто потому, что не собрался»

— Как оцените прокат короткой программы на финале Кубка Москвы? Уже проанализировали, почему дорожка вышла только на второй уровень? Как отреагировали тренеры?

— Думаю, всё получилось неплохо. Не считая одного вращения, которое можно было сделать лучше. А так хорошо. По дорожке – если честно, пока ещё не понимаю, но буду смотреть, пересматривать. По мне, шаги были сделаны неплохо. Тренеры похвалили, но удивились, почему дорожка второго уровня.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольной программы?

— Сил не хватает сильно, это заметно. Не знаю, наверное, из-за того, что не дорабатываю на тренировках. Либо же есть вариант, что это из-за болезни, кто знает.

Алдар Самбуев, финал Кубка Москвы Фото: Маргарита Сальникова, «Чемпионат»

— С тренерами обсудили выступление?

— Да, мы будем больше накатывать программы. Обязательно перед первенством России нужно накатать.

— Какую оценку дадите себе за турнир? Что думаете о завоёванной бронзе?

— Если по 10-балльной шкале, то, наверное, 2-3 из 10. Я очень рад бронзе. Спасла меня короткая программа. Если бы не короткая, было бы всё плохо.

— Какой опыт вынесете из этого старта для последующих соревнований?

— Катать больше программы и тренировать четверной сальхов именно в критических ситуациях, когда тяжело заходить. В прокате пошёл на прыжок, больше на правой ноге был вес, начал переносить и в итоге не доехал, убился с него. Ну, было очень плохо. А на разминке было всё хорошо. Не знаю, надо нарабатывать сальхов в критических ситуациях.

— До первенства России где-то будете выступать?

— Если честно, не знаю. Но, думаю, ещё в «Янтаре» выступить, где «Конёк Чайковской». Если меня туда допустили или заявлялся, не помню. Наверное, так.

— Какая-нибудь задача стояла на этот старт?

— Да, стояла задача напрыгать четверные и подготовиться к первенству России.

— Есть ли цель на этот сезон?

— Попасть в сборную России, это важно, это самое главное.

Алдар Самбуев Фото: fsrussia.ru

— Как шла подготовка к турниру?

— Если честно, к этому турниру я особо не готовился. Неделю назад чувствовал себя очень хреново. У меня, наверное, всё-таки была температура. Ну, меня тошнило, рвало. Потом вышел, откатался четыре дня. Поехал на Кубок Первого канала. Там успешно облажался. Но я считаю, что облажался не из-за болезни, а просто потому, что не собрался. А сюда мы поехали после КПК с более спокойной душой, уже всё, что можно было, навалял.

— Не тяжело из-за такой интенсивности? Вы всего пару дней назад выступали на Кубке Первого канала.

— Конечно, тяжело, но так интереснее.

«На Кубке Первого канала уже собирался показывать крест и не докатывать программу, но когда услышал поддержку, то докатал»

— Ваши падения на Кубке выглядели очень болезненными, вы ничего не повредили?

— Да, отбил попу и колено, а так нормально (смеётся). Меня очень хорошо поддержала команда, им большое спасибо.

— В целом что можете сказать про свою команду? Кто был самым активным?

— Она очень позитивная, вайбовая, весёлая и приятная. И у нас у всех очень-очень хорошие дружеские отношения были. Самые активные, наверное, Алёна [Косторная], Соня [Дзепка], и Таисия [Шепталина] с Димой [Пекиным] очень классные были.

— Чувствовалась ли поддержка сокомандников во время проката? Что сказала Алёна Косторная после проката?

— Очень чувствовалась. Я, если честно, уже собирался показывать крест и не докатывать программу, но когда услышал поддержку, то докатал. Алёна сказала, чтобы не расстраивался, всё бывает: «На важный старт соберись, и всё будет хорошо».

— А вы видели пост Георгия Куницы в соцсетях, где он написал слова поддержки в ваш адрес?

— Да, конечно. Я очень благодарен ему за это. Мне приятно, что меня так поддерживают.

— Что можете сказать об Алёне Косторной в роли капитана? Помогала ли она какими-то советами?

— Алёна – очень хороший капитан. Если честно, я очень хотел к Анне Щербаковой, но, когда попал к Алёне Косторной, приятно удивился. Алёна очень хорошая, она помогала советами. И когда мы смотрели танцы и пары, она объясняла, кто как прокатывал. Это достаточно приятно и прикольно.

— Была ли у вашей команды тактика?

— У нашей команды была тактика не облажаться. Но я облажался (смеётся).

— Какие впечатления от турнира? Это же ваш дебют был.

— Впечатления? Ну, мне очень понравилось. Это было очень атмосферно и приятно. Как шоу.

— Чьи выступления на Кубке вам понравились больше всего?

— Арсения Федотова и Льва Лазарева. Два очень классных человека. Ещё очень понравились танцы. Наша команда проиграла, но из всех команд она мне понравилась больше всего.

Алёна Косторная со своей командой на Кубке Первого канала среди юниоров Фото: Из личного архива Алёны Косторной

«Как решился зайти на четверной аксель? От балды»

— Как шла подготовка к Кубку в связи с плохим самочувствием?

— Да к этому турниру я и не готовился. Это были старые наработки. Просто повезло, можно сказать, что быстро восстановился.

— А к первенству России как будете готовиться?

— Думаю накатывать больше программы. И напрыгивать четверные. Форму, наверное, оценю на четвёрочку из 10.

— Над какими ультра-си вы работаете?

— Лутц, флип, сальхов. Ну и я очень хочу ещё попробовать тулупчик.

— Есть ли контент мечты в этом сезоне?

— Да. В первой части четверной лутц – тройной аксель – дупель. Дальше четверной сальхов, четверной сальхов и четверной флип. Ну и триксель.

— А такое удавалось выкатать на тренировке?

— Нет, не удавалось.

— Вы в соцсетях делились попыткой исполнения четверного акселя на полу. Как решились зайти на этот прыжок?

— От балды (смеётся). Чувствовал себя хорошо, подумал: «Почему бы и нет». И зашёл.

— А на льду пробовали прыгнуть?

— Нет ещё, но, я думаю, в этом сезоне попробую обязательно. Пока напрыгиваю на полу – и с каждым разом всё лучше и лучше.

«Произвольную под Шамана вообще никак не выбирал, это мне тренер сказал, и я поехал»

— Ваша короткая программа в блюзовом стиле, а в произвольной у вас «Кукушка», ещё и под вокал Шамана. Чем обусловлен такой разный выбор музыки?

— Короткая… Мне очень нравилось, как катали под Two Feets, с рисованием связанная песня, классная. Вот я её выбрал, мне сказали, что под неё уже катали-перекатали и надо поменять. Дальше тренер и хореораф Артём Федорченко накинули свои варианты, и я такой: «Ну, кайф, катаем». И всё – и поехали. Произвольную я вообще никак не выбирал, это мне тренер сказал, я поехал. Мне понравилось, я обожаю «Кукушку». Просто был немножко шокирован, что это будет Шаман. Я, если честно, не очень хотел, но потом послушал, покатал, мне понравилось. Между образами не тяжело переключаться. Мне эти два образа очень нравятся. И переключаться между ними не очень сложно.

— А почему именно Шаман? Вам как-то объяснили это?

— Да-да-да, конечно. Сказали, что Полина Гагарина — это женский голос, а Цой на льду не катается.

— Вы сказали, что вам очень нравится «Кукушка». А вообще, каких исполнителей слушаете, группы?

— Ну, я много чего слушаю. От классики до какого-то рэпа. Из классики любимое – турецкое рондо. Из американского рэпа очень нравится Eminem.

— Есть любимые песни у вас?

— О, их много. Но это, наверное, больше личное. Назвать одну? Ну вот, «Форсаж 7», прощание с Полом Уокером, See You Again. Песня очень классная.

— Не хотели бы поставить программу под неё?

— Очень хотел, я её рассматривал как вариант. Думаю, в будущем может получиться.

Более подробно о выборе «Кукушки» Шамана Алдар рассказывал здесь: «Честно, денег не хватило». Фигурист ЦСКА — о том, почему два года катается под Шамана

«Как пришёл в фигурное катание? Если честно, хотел лежать на диване, но было слабое здоровье»

— Можете немного рассказать о себе? Как начали кататься?

— Я, если честно, ничего не хотел, хотел лежать на диване, но у меня слабое здоровье было. Дедушка взял меня и повёл на фигурное катание. Я там страдал фигнёй, а потом, когда приехали в Москву, уже появился какой-то интерес. И он только нарастал. Начинал я кататься в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.

— Помните своё первое соревнование?

— Ух ты. Вообще не помню. Но я помню очень хорошее начальное выступление, например, в Питере, когда прыгнул первый тройной аксель, который вообще был не напрыган. На удачу. Вот это была самая запоминающая ситуация.

— Был ли у вас кумир в детстве?

— В детстве? Нет, я в фигурном катании никого не знал, кроме Юдзуру Ханю. Вот только если Ханю.

— А чем он вам нравится?

— У него шикарное катание. Прыжки тоже неплохие, но я на прыжки не особо смотрел, смотрел на его катание, спирали. Мне очень нравились его гидроблейд, кантилевер. Вот это всё идеально, шикарно.

— Назовёте любимую программу у него?

— Да нет, мне все очень нравились. Я смотрел почти все его программы. Это искусство фигурного катания. Мне кажется, он до сих пор будет считаться лучшим. Пока никого не видел, кто может его перекатать.

— Какие качества хотели бы перенять у него?

— Серьёзное отношение к соревнованиям, наверное. Всё время, когда смотрю Shorts, он умеет разделять веселье и работу. Это очень важно, и это то, чего я не умею.

«В Бурятии был дважды. У меня много родственников там»

— Вы сказали, что начинали кататься в Санкт-Петербурге, а как случился переезд в Москву?

— Из-за папы, он работал в Москве, ему было неудобно ездить в Питер, мы приехали за ним.

— Было страшно переезжать?

— Да мне тогда было пофиг, я был ребёнком (улыбается). Куда папу послали, туда и поехали.

— Есть любимые места в родном городе?

— Да-да, их много. Петропавловскую крепость обожаю. Только единственное, что мне там не нравилось — это асфальт, он некачественный, я всё время на самокате катался, это было неудобно. Ещё очень люблю «Променад», рядом с Академией фигурного катания, я там часто покупал еду. Торговый центр «Атмосфера» — вот это вот тоже. «Континент» — там первый лёд, на который я вышел. Его сейчас снесли, я слышал, но он был первым, на котором катался.

— Скучаете по дому?

— Мне очень нравится в Питере. Может быть, потому что в Питере не надо работать, а тут приходится тренироваться и учиться, не знаю (улыбается). Но там действительно классно.

— Я знаю, что у вас бурятские корни. А вы вообще часто бываете в Бурятии?

— Если честно, нечасто. Я был там дважды, всё запомнил очень хорошо. У меня много родственников там.

— Они за вас болеют, поддерживают?

— Да-да-да, они болеют, поддерживают, пишут всё время. Это очень приятно, и это помогает.

— Знаете ли вы бурятский?

— Если честно, не знаю. Но там многие на русском разговаривают.

— Пару слов можете сказать?

— Ну, я называю дедушку «бабика», а бабушку — «ижика». Они говорили слова «бабушка» и «дедушка» на бурятском, а я начал называть их по-своему — «ижика» и «бабика». Вот так до сих пор зову.

«Переход к Моисеевой? Почувствовал, насколько сильно отстаю от всей группы»

— Занимался ли кто-то в вашей семье спортом?

— Да, у меня папа был лучшим бомбардиром в футболе и очень хорошо играет в футбол до сих пор. Но травма мениска его подкосила, а так он был спортсменом. Мама 10 лет бальными танцами занималась.

— Ваши братья тоже фигуристы.

— Да, у меня два брата, они оба фигуристы, самый младший ещё и хоккеист. Он пока не показывает своих результатов, но я думаю, что всё впереди. А средний брат всегда был лучше меня, сейчас у него немного не идёт, но это всё решится. Конкуренции с ним у нас не было, только поддержка.

— Смотрите выступления друг друга?

— Да, но мне тяжело смотреть его выступления, я всё время переживаю. Видел прокат короткой программы, расстроился. Брату сказал, чтобы он не расстраивался, всё впереди.

Группа Екатерины Моисеевой, в которой тренируется Алдар Самбуев Фото: Из личного архива Марии Елисовой

— Как начали заниматься в группе Екатерины Моисеевой?

— Я катался тогда у Дениса Леушина, там либо группу распускали, либо ещё что-то. И надо было куда-то уходить. Родители пока выбирали варианты, но мне нравились тренировки и атмосфера у Екатерины Владимировны. Я предложил родителям, они сказали: «Хорошо, попробуем». Вот потом меня взяли.

— Помните первые впечатления от тренировок в этой группе? Какая была атмосфера?

— Я почувствовал, насколько сильно отстаю от всей группы, что нужно что-то делать, чтобы не быть худшим. Атмосфера была очень дружеская, меня приняли очень хорошо, приятная компания. Чаще всего общаюсь в группе с Ильёй [Малышевым] и Саней Щербаковым.

— А конкуренция у вас есть в группе?

— Да, это главное, наверное. Я поэтому и хотел сильно перейти, потому что тогда были очень сильные юниоры — Гоша Лихачёв, который сейчас в танцах, Илья Малышев, ну и Саня Щербаков тоже составлял конкуренцию тогда. Это было действительно прикольно.

— Получается, вас конкуренция подстёгивает?

— Да, конкуренция мотивирует, но я думаю, что главное не мотивация, а умение заставлять себя работать даже тогда, когда нет мотивации.

Алдар Самбуев с тренером Екатериной Моисеевой Фото: fsrussia.ru

«На баяне много чего могу сыграть. Например, Imagine Dragons»

— Увлекаетесь ли чем-то помимо фигурного катания?

— Теннис, футбол. Ещё люблю иногда играть на баяне. Ну, я закончил музыкальную школу – чтобы как-то отойти от чего-то, я играю.

— Тяжело было совмещать спорт и музыкальную школу?

— Нет. Я пропускал какие-то уроки в школе, но они все спокойно навёрстываются репетиторами.

— А вы смотрите соревнования по теннису, футболу? Есть ли любимые спортсмены и команды?

— Не смотрю. Илья [Малышев], например, смотрит, мне больше нравится играть. Из спортсменов в теннисе нравится, например, Александр Бублик. А в футболе я за «Барселону» всё время болел.

— Как свободное время проводите?

— В компьютер играю один или с друзьями. В CS, в Rust.

— Есть любимые киберспортсмен, команда, турнир?

— Да. Donk, конечно, в CS. А в Rust, если честно, я не знаю. Турнир? Мажор, не помню какого года, ну в CS.

— А чем Donk привлекает?

— Donk? Наверное, своей простотой и открытостью. Он очень простой и классный.

— Я слышала, что вы увлекаетесь аниме. Назовёте любимое?

— Да-да. У меня много тайтлов. Наверное, один из самых непопулярных, но моих любимых — это «Импульс мира», просто шикарно. Но многим не нравится, да и он не пропиарен. Сейчас читаю «Поднятие уровня в одиночку», смотрел «Наруто», «Токийского гуля», сейчас – «Ван Пис», «Магическую битву».

— Что во всех этих аниме вам понравилось?

— Многие персонажи аниме показывают, что нужно не сдаваться и идти до конца, даже когда ситуация совсем плохая.

— Какое аниме порекомендуете посмотреть новичкам?

— Порекомендовать? «Импульс мира». Оно непопулярное, но мне зашло.

— Вы упомянули, что играете на баяне. Почему именно этот инструмент?

— Дома был баян, я решил, почему бы и нет, взял баян и пошёл (улыбается).

— От кого он вам достался?

— От папы. У меня папа играл на баяне, он хорошо играет и сейчас – на гитаре, баяне и фортепиано.

— А вы на каких-то других инструментах умеете играть?

— Фортепиано и баян.

— Что на баяне можете сыграть?

— На баяне я много чего могу сыграть. Из моих любимых, наверное, американский рок или больше поп — Mood, песня так называется. И Believer Imagine Dragons.

Алдар уже шутил о том, как выйдет с баяном на «Русский вызов»: Самбуев: хочу выйти на лёд с баяном

— Чем занятия музыкой помогли вам в фигурном катании?

— Попадать в ритм, слышать музыку, чувствовать её, рисовать картины в голове. Я думаю, что это и братьям моим поможет, они тоже в музыкальной школе учатся.

— А если бы не фигурное катание, то чем бы занимались?

— Наверное, лежал бы дома на диване (смеётся).