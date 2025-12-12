Олимпийский допуск, драма Гуменника и Бойковой/Козловского. Что случилось год назад на ЧР?

В Омске произошли события, которые влияют на наш спорт и теперь. А ведь тогда Петя не был героем и вряд ли претендовал на Игры!

Чемпионат России — традиционно главный старт в фигурном катании в нашей стране. Но бывают годы, когда на этом исключительном турнире происходят ещё более удивительные события. Предстоящие соревнования в Санкт-Петербурге, конечно, важны, но, что самое странное, предыдущие в Омске всё ещё являют нам свои последствия. А всё потому, что именно тогда, а не сейчас были определены участники Олимпиады в Милане. Многое с тех пор поменялось. Петросян стала слабее? Гуменник стал героем? А Мишина/Галлямов потонули в кризисе?

Предлагаем вспомнить тот турнир и сравнить.

ISU «бомбанул» новостью о допуске на Олимпиаду

Чемпионат России по фигурному катанию — 2025 в Омске стал поворотным в нашей дисциплине не только из-за результатов, но и из-за сопутствующих событий, а из-за новости от ISU о возможности российских атлетов выступить на Олимпиаде — 2026 в Милане. Текущий старт в Санкт-Петербурге, безусловно, будет важен для определения наших лидеров, но правда в том, что на отбор кандидатов на главный турнир четырёхлетия он не повлияет. Уже всё решено.

И частично на это повлияли события на омской арене. ФФККР внимательно следила за выступлениями спортсменов, отмечая и технику, и артистизм, а также записывая данные о фигуристах, чтобы понять, подходят ли они под условия, которые во многом были размыты и субъективны. Чиновникам предстояло сделать сложный выбор с учётом всех критериев — от непричастности к допинговым скандалам до политической нейтральности.

Первый железный претендент на поездку в Пекин для прохождения олимпийского отбора был выбран почти сразу. Прокаты Аделии Петросян что тогда, что сейчас не вызывают вопросов (хотя на данный момент, если сравнивать с прошлым, всё-таки придраться к форме ученицы Этери Тутберидзе можно).

Что не изменилось год к году, так это то, что за Петросян лишь пытаются угнаться Дарья Садкова и Алина Горбачёва. В игру включилась юная Дина Хуснутдинова, однако встреться она с Аделией прошлого образца — её лидерство наверняка пошатнулось бы.

Наша олимпийская надежда была, что называется, в прайме — с квадами и трикселями. В короткой программе она исполнила тройной аксель с небольшой помаркой, а в произвольной и вовсе дополнила его двумя четверными тулупами, один в каскаде. Без лишней скромности Аделия Петросян доказала, что заслуживает быть двукратной чемпионкой России. Равно как и призёром Олимпийских игр среди женщин…

Будущий герой Пекина Гуменник вылетел из тройки

А вот в случае мужчин потенциал Петра Гуменника определённо разглядели не в Омске. Даже немного странно, что одиночник, вылетевший из тройки, и вполне заслуженно, теперь поражает нас заходами на «пятиквадку», радует глубокими проработанными программами и метит достаточно высоко.

Споров, конечно, вокруг ученика Вероники Дайнеко было предостаточно, но что поделать, если Гуменник на прошлом российском первенстве не смог показать свой максимум. Пробив «сотку» в короткой программе, Петя мог спокойно выигрывать эти соревнования, но произвольная уничтожила эти шансы. Виной тому — падение с квад-флипа, касание рукой на сальхове в четыре оборота и потеря оборота на лутце в каскаде 3-2-2 с тулупом и риттбергером. Так ещё и три недокрута нашли судьи.

Зато победа Владислава Дикиджи была ослепительна: ученик Олега Татаурова оставил самого себя на катке, исполнив четыре квада и не упустив ничего, кроме дорожки шагов на второй уровень. Арбитры были под впечатлением и подарили ему гроссмейстерские 200,82 за произвольную!

Казалось, после такого ставить Дикиджи запасным, а Гуменника основным — кощунственно. Но «Чемпионат» писал о том, почему выбрали не дерзкого новичка, а более опытного одиночника. И, как показало время, данное решение было верным.

Бойкова/Козловский развалились, а теперь — фавориты

Хотя парные виды до Олимпиады так и не допустили, в них также на тот момент нужно было зажечь всем, чтобы иметь возможность поехать в Италию. Александра Степанова и Иван Букин как были, так и остались лидерами, зато смена произошла на других позициях: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули спорт, а Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выпали из соревновательного процесса из-за травмы партнёра. Зато высоко забрались Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Но самые кардинальные перемены произошли не у танцоров, а у пар. Могли ли мы год назад представить, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут разваливать прокаты, ошибаясь на поддержках? Да ещё и ссориться в кисс-энд-край?! Конечно, нет.

Такая проблема была свойственна их соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Уж на чемпионате страны они точно действовали по этому сценарию: в короткой программе партнёрша повергла партнёра в шок, допустив странную ошибку, а вот в произвольной отличились оба: ученики Этери Тутберидзе начали с уверенной секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей, а затем зашли на сольный тройной тулуп, но у Димы случился степ-аут. Не повезло и на выбросах: сначала Саша коснулась льда рукой, а потом приземлилась на две ноги.

Настя и Саша, напротив, показали себя во всей красе: секвенция 3S-2A-2A, сольный тройной тулуп, два выброса — всё чистейше. Золото заслуженно отошло им.

Теперь же у учеников Тамары Москвиной натуральный кризис, а у воспитанников Станислава Морозова восход с замахом на рекорд с квадом. А может, что-то поменяется прямо на предстоящем чемпионате России?..