Валерия Лукашова поделилась эмоциями от известий от МОК, рассказала про трудное начало сезона и переход к Светлане Соколовской.

«Решение МОК? Мы все давно этого очень ждали». Интервью с новой звёздочкой из школы Навки

Непросто начался сезон для резервистки юниорской сборной России Валерии Лукашовой. 14-летняя одиночница сменила тренерскую группу, перейдя от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, а потом столкнулась с травмой, из-за которой пришлось пропустить серию Гран-при.

Но к декабрю Валерия восстановилась и вышла на старты – показала новые программы и успела попробовать элементы ультра-си. В беседе с «Чемпионатом» фигуристка рассказала, как сменила тренерский штаб, какие образы представит в новых программах, а также отреагировала на рекомендации МОК по допуску российских юниоров.

Валерия Лукашова Фото: Маргарита Сальникова, «Чемпионат»

«Было ли страшно заходить на прыжки после травмы? Нет, я умею это делать и делаю всю жизнь»

— Что думаете о выступлении в произвольной программе на финале Кубка Москвы? Что сказали тренеры?

— В принципе, неплохо для вторых соревнований за сезон, но нужно работать дальше и желательно не косячить хотя бы на тройных (улыбается). Тренеры отреагировали очень спокойно, очень позитивно. Похвалили, сказали, что бывают ошибки, надо работать дальше, и всё будет хорошо.

— Говорили с ними по поводу падения с тройного акселя?

— Да, конечно. Это была случайность, потому что он в хорошей сейчас форме. Для первого раза, в принципе, неплохо.

— Как для себя оцените этот турнир?

— Достаточно хорошо. Два достойных проката, над которыми можно работать, и всё будет хорошо.

— Была ли цель на этот старт? И есть ли план на сезон?

— Да, очень хотелось выехать тройной аксель. К сожалению, не получилось, но буду работать дальше. План на сезон, конечно, есть. Это попадание в сборную, выполнение элементов ультра-си.

— В начале сезона вы пропустили контрольные прокаты, потом ещё и этапы Гран-при. Можете рассказать, что случилось?

— Да, у меня была травма, поэтому получилось так, что я не смогла выступить на этапах и контрольных прокатах.

— Как проходила реабилитация?

— Всё хорошо, достаточно быстро восстановилась – и вот сразу же на соревнования. Удалось ли полностью залечить травму? Да, конечно.

— Было ли страшно заходить на прыжки после восстановления?

— Нет, не страшно, потому что я знаю, что я умею это делать. И после какого бы перерыва, после какой бы травмы это ни было — это всё равно то, что я умею делать и делаю всю жизнь.

— А был ли страх заходить на элементы ультра-си?

— Нет, не было. То же самое, что и с обычными прыжками. Я умею их делать и достаточно спокойно в них захожу.

— В целом было ли тяжело возвращаться на лёд?

— Нет, не тяжело, я очень соскучилась. Было огромное желание вернуться и восстановиться, чтобы было всё хорошо.

— Как вам не удалось опустить руки в такой трудный период?

— Потому что это дело всей моей жизни, и бросать на полпути всего лишь из-за травмы — это достаточно глупо.

— В данный момент какие элементы ультра-си вы изучаете, помимо тройного акселя?

— Я восстанавливаю все ультра-си, которые умела.

— Как тренерский штаб поддерживал вас во время травмы?

— Очень хорошо. Полностью реабилитировали, я ходила на сухие занятия — приходила на лёд, просто смотрела, общалась с тренерами, поддержка была полная.

«Просто решили что-то изменить, перейти к Светлане Владимировне Соколовской»

— Расскажите о переходе в группу Светланы Соколовской. Почему это произошло?

— Просто решили что-то изменить, перейти к Светлане Владимировне Соколовской. Как тренировки в новой группе? Очень хорошо, очень всё нравится.

Валерия Лукашова и Светлана Соколовская Фото: из личного архива Валерии Лукашовой

— Добавилось ли что-то в тренировочном процессе, по сравнению с предыдущим штабом?

— Да нет, в принципе… Просто другая группа, сменилась обстановка. Успела ли подружиться с кем-то в группе? Да, со всеми. У нас очень хорошая, уютная атмосфера.

— Над чем сейчас ведётся основная работа с новым тренерским штабом? На ваш взгляд, в чём после перехода вы улучшились?

— Над скольжением, вращениями и дорожками. Думаю, я улучшилась в скольжении и во вращениях.

— Можете немного рассказать о своих программах?

— В короткой программе я катаю воина, амазонку, которая должна отвоёвывать свою Родину, семью, которую изгнали изначально – в итоге, когда все их воины не смогли справиться, сказали позвать меня. Произвольная — это «Болеро». Очень мне нравится. Постановочный процесс проходил хорошо, никаких сложностей не было.

— С кем работали над этими программами? Кто их ставил?

— В основном работала со Светланой Владимировной. Программы ставил Никита Михайлов.

— В произвольной программе у вас «Болеро», как у Камилы Валиевой. Вдохновляетесь её выступлениями под эту музыку?

— Да, посмотрели программы всех, кто катался под «Болеро». И разные балеты тоже смотрели, чтобы брать что-то из них в программу.

— Что самое сложное в этих программах, именно как в постановках? Возможно, передача образа, эмоций?

— Нет, над передачей образа и эмоций я очень много работаю самостоятельно и с тренерами для того, чтобы всё смотрелось гармонично.

— В короткой программе вы катаете амазонку, а есть ли какой-то конкретный образ в произвольной?

— Нет, конкретного нет. В основном это образ из «Болеро», именно балета.

— Близка ли вам музыка и в короткой, и в произвольной? Предлагаете ли свои идеи тренерскому штабу?

— Да, мне очень нравится. Короткую я выбирала самостоятельно, а произвольную предложила Анастасия Георгиевна [Емельянова]. Достаточно часто предлагаю свои идеи. Для короткой я предложила эту музыку, она сразу же понравилась всем, и под неё начали ставить.

— Вы сказали, что музыку для произвольной предложил штаб. А как сама идея родилась?

— Просто включили эту музыку, и мне сказали пробовать под неё покататься. Она очень понравилась всем, решили под неё поставить.

— Как создавались костюмы к вашим обеим программам? Кто их сшил?

— Мы отталкивались от музыки, от фрагментов программ. В общей картинке мы с тренерами смотрели и пробовали. Костюмы сшила Ольга Рябенко.

«Есть ощущение, что ситуация меняется в лучшую сторону? Да, надеюсь, ISU нас допустит»

— А пока вы восстанавливались, смотрели российские юниорские этапы? Болели ли за кого-то?

— Конечно. Все молодцы. Болела, конечно, за наших девочек, да и за всех, кто в нашей группе: за Диану [Мильто], за Эдика [Карартыняна], за Колю [Колесникова].

Валерия Лукашова с Алисой и Дианой Мильто Фото: из личного архива Валерии Лукашовой

— А международные этапы смотрели?

— Да, конечно. И вроде бы нас МОК рекомендовал допустить на международную арену. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— Какая у вас была реакция, когда узнали об этой новости?

— Увидела новость в телеграм-канале. Я была очень рада, мы этого все очень давно ждали, чтобы нас наконец-таки выпустили на международные соревнования.

— Есть ощущение, что ситуация действительно начинает меняться в лучшую сторону?

— Да, конечно, есть. Надеюсь, что ISU нас допустит.

— Что думаете о вероятности поехать на юниорский чемпионат мира уже в этом сезоне?

— Я думаю, что не поедем. Думаю, максимум со следующего сезона начнём. Но уже хотя бы нас допустили до Олимпийских игр, это очень хорошо.

— А саму Олимпиаду будете смотреть? Какие виды?

— Конечно, буду. За всеми видами фигурного катания буду следить.

— Будете болеть за Аделию Петросян, за Петра Гуменника?

— Конечно. За них очень будем болеть. Видела их прокаты на олимпийском отборе — думаю, что, в принципе, всё очень хорошо у них. Все в хорошей форме.

— Что думаете об их перспективах на Олимпийских играх? Что пожелаете им?

— Верю, что всё сложится очень перспективно. Я думаю, всё будет хорошо. Желаю им удачи.