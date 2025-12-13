Гуменник изучает США перед чемпионатом России. А есть время на тренировки?

Условности прочь – Аделия Петросян и Пётр Гуменник с недавних пор официальные участники Олимпиады-2026. В каком-то смысле первые и уникальные – МОК выслал им персональные приглашения, в то время как всем остальным спортсменам необходимо будет пройти внутренний отбор (пусть для кого-то он и формальный).

В этой связи отношение к выступлениям и взгляд на подготовку этих фигуристов разительно отличается от всех остальных. Для Аделии и Петра чемпионат России не может и не должен быть главным стартом сезона, однако вместе с тем этот турнир – последняя возможность проверить себя и показать свои возможности, пусть даже с случае с иностранцами – дистанционно.

Но если в Петросян и команде Этери Тутберидзе мы уверены, там годами выстроенная система подготовки и умение выжимать из спортсмена всё, то как готовится Гуменник? Точно ли у него всё под контролем?

Поездки к Арутюняну важны. Но как это повлияет на чемпионат России?

До чемпионата России по фигурному катанию меньше недели, а мы доподлинно не знаем, где находится одна из главных звёзд предстоящего старта – Пётр Гуменник. Один из двух будущих олимпийцев выбрал своеобразную систему подготовки – в ответственный момент прямо посреди сезона он едет на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в Калифорнию.

С одной стороны, это решение можно оправдать и объяснить. Для того чтобы хотя бы в теории рассчитывать на медаль Милана-2026, хотя бы даже на бронзовую, нужно быть на Играх идеальным. Пока стабильного катания от старта к старту Гуменник не показывает, за две недели Пётр выдал и неудачное выступление на Гран-при в Москве, и крутые прокаты в Омске.

С чем может проконсультировать Арутюнян? В первую очередь по прыжковой технике и устранению недокрутов. Фигурист уже ездил на стажировку к тренеру летом и вернулся к тренеру в ноябре после серии Гран-при.

Вопросы к технике исполнения четверных прыжков от Гуменника были давно, и если в России на них могли где-то закрывать глаза, как бывает с лидерами, то на зарубежных стартах этого делать точно не будут. Олимпийская квалификация в Пекине показала, что нам не стоит ждать какой-то явной русофобии в плане судейства, но и на излишнюю поддержку рассчитывать бессмысленно. Будут ставить как есть, не жалеть ни капли, если обратиться к протоколу проката на отборе в Пекине, то все ошибки в произвольной у фигуриста были отмечены.

В Северной Америке распространён другой подход к тренировочному процессу, жизнь спортсменов не крутится только вокруг катка и тренажёрного зала. На странице Гуменника в социальных сетях – видео с путешествий по Западному побережью, из национального парка «Дoлинa смерти», со знаменитого моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Да и руководитель клуба, в котором тренируется Гуменник, Тамара Москвина посоветовала фигуристу не брать академический отпуск в университете, чтобы не зацикливаться только на тренировках, чтобы в жизни было разнообразие.

Но при этом за неделю до старта чемпионата России фигурист ещё делился видео из США, так что возникают здравые опасения. В какой форме будет Гуменник в Санкт-Петербурге? Не накроет ли его банально джетлаг после долгих перелётов? Правильно ли он распределил силы? В контексте подготовки к Олимпиаде живые стажировки у Рафаэля Арутюняна очень важны, однако как это повлияет на выступление на чемпионате России? Пётр является фаворитом чемпионата России, его лучший результат в сезоне на 30 баллов выше, чем у его соперников – но при этом конкуренты тоже добавляют к важному старту, а уровень давления делает турнир мужчин в Петербурге непредсказуемым.

И главное, если возможный провал на ЧР случится – как на это реагировать судьям? С одной стороны, звучат голоса о том, что нужна домашняя поддержка олимпийцу (которые, правда, мало общего имеют со спортом). Однако с другой – не станут ли завышенные оценки медвежьей услугой? Мы и так слишком долго были в иллюзиях во время домашних стартов, можно больно обжечься. Да и зарубежные судьи не дураки, если заинтересуются – наверняка посмотрят видео проката, а не ограничатся протоколом.

Допустим, все эти слова не имеют смысла и в «Юбилейном» мы увидим два блестящих проката. Но что, если нет? Пока что ни на одном своём ЧР Гуменник не смог выдать максимум и в короткой, и в произвольной программе. Да и главный старт в текущем сезоне для него – совсем не чемпионат России.

А что с шансами на медаль Олимпиады?

У соперников из других сборных – существенная судейская поддержка, свой авторитет они зарабатывали на протяжении всего цикла. Много говорится о том, насколько влиятельна японская федерация, в планах которой, вероятно, сразу две медали в мужском одиночном – к Юме Кагияме в этом сезоне по баллам активно приближается Сун Сато. На домашних Играх наверняка рассчитывать на попадание на призы может и итальянец Даниэль Грассль. По технике он не сильно отстаёт от Петра (110,86 балла было на ФГП за технику в произвольной с тремя четверными прыжками), да и на самом деле, проблемы у них схожие – редко когда все свои четверные Даниэль докручивает. Только если в случае с Грасслем у судей будет возможность отнестись к прокату более лояльно, то в случае с Гуменником – зачем и для чего? Ни влияния федерации, ни блестящей зачётки – Даниэль может приехать в Милан в статусе действующего чемпиона Европы или медалиста этого старта. Также Италия поборется за медали в командном турнире Игр.

Есть также Михаил Шайдоров, который проводит далеко не такой успешный сезон, как предыдущий, но обладает огромным техническим потенциалом. И давно знаком судьям, как-никак он серебряный призёр ЧМ в Бостоне и победитель чемпионата четырёх континентов. От француза Адама Сяо Хим Фа можно ожидать чего угодно, однако и он может найти в себе силы собраться к Олимпиаде – а судьи его явно не обидят.

Про американца Илью Малинина и говорить бессмысленно, после финала Гран-при будто бы окончательно стало ясно, кто безоговорочный фаворит предстоящих Игр. Вот и выходит, что на две, а то и на одну, с учётом стабильности и лояльности судей к Кагияме, вакантную медаль целый список претендентов. Пока непонятно, за счёт чего Гуменник сможет их обходить, в Милане нужен чистый прокат двух программ с запредельным уровнем сложности. Разговоры о выдающихся способностях в плане презентации плохо бьются о тот факт, что в реальности вторая оценка чаще всего представляет собой сумму твоих прошлых выступлений, порядкового номера разминки и влиятельности флага.

Илья Малинин, Юма Кагияма и Сун Сато, медалисты финала Гран-при в сезоне-2025/2026 — все они набрали больше 290 баллов: Фото: International Skating Union via Getty Images

Флага в этом случае нет, в прямом и переносном смысле – по явному нежеланию видеть у себя на соревнованиях представителей России ISU может посоперничать разве что с IBU и ИИХФ – в хоккее и биатлоне также ищут любые возможные причины, только бы не допускать никаких «нейтралов». В фигурном катании нас лишили явного золота в парном катании, не пустили в танцах на льду. Отдали женское одиночное и мужское, причём во втором случае будто бы понимая, что в расклады за медали представитель России вряд ли впишется.

Сам Пётр не виноват, что попал в такие условия, хорошо, что есть возможность хотя бы так показать себя на международной арене, но взваливать на него такую большую ответственность и обязательно ждать медаль нет смысла.