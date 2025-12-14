Последний турнир Петросян и Гуменника перед Олимпиадой: чемпионат России — 2026

Самый важный старт для всех российских фигуристов в текущих условиях — это чемпионат России. И пусть сейчас по результатам национального первенства не формируется сборная команда страны для участия в более серьёзных турнирах — рано или поздно всё вернётся на свои места. Рассказываем самую важную информацию о предстоящем чемпионате России — 2026.

Где и когда пройдёт чемпионат России по фигурному катанию — 2026

Национальное первенство состоится с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге — турнир примет спортивный комплекс «Юбилейный», который вмещает 6381 человека. Предолимпийский чемпионат России состоится на льду дворца спорта на проспекте Добролюбова уже в третий раз подряд.

Формат чемпионата России по фигурному катанию — 2026

На турнире будет разыграно всего четыре комплекта наград: в женском одиночном, мужском одиночном, парном катании и танцах на льду. Соревнования пройдут в короткой и произвольной программах, победитель будет определён по сумме баллов за оба выступления. В случаях получения равных окончательных результатов в баллах участник/пара/танцевальный дуэт/команда с наивысшим результатом в баллах в произвольной программе занимает первое место.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Фавориты чемпионата России по фигурному катанию — 2026

Серебряный призёр ЧМ Алёна Леонова высказала мнение, то на Аделию Петросян и Петра Гуменника не должен оказывать давление тот факт, что все ждут от них безоговорочной победы на этом старте.

«Будет ли давить на Петра Гуменника и Аделию Петросян необходимость однозначной победы на ЧР? Знаете, я ещё в начале сезона подумала о том, что на них в принципе сейчас ничего не должно никак давить, они должны этот чемпионат России откатать просто как репетицию, очередной прокат перед Олимпийскими играми. Поэтому надеюсь, что на них не будет никакого давления, что они не будут его ощущать. Потому что в целом этот старт для них ничего не решает, они в любом случае едут в Милан, и для Аделии, и для Петра это просто разминочный старт. Надеюсь, что они его так и воспринимают, не будут зацикливаться», – сказала Леонова «Чемпионату».

По мнению вице-чемпионки мира, в парном катании в тройке могут оказаться дуэты из Санкт-Петербурга и Перми.

«В парном катании вижу в призах Таисию Щербинину и Артёма Петрова, Александру Бойкову с Дмитрием Козловским и Александра Галлямова с Анастасией Мишиной. При этом порядок не означает итоговое место и результат. Что касается Щербининой и Петрова – просто очень нравятся, бойкие, классные ребята, резко ворвались во взрослое катание и готовы составить конкуренцию в том числе и Бойковой с Козловским.

Александра с Дмитрием в этом сезоне выступают нестабильно, где-то – неуверенно, где-то – очень даже хорошо. Хочется, чтобы у них всё получилось. Мишина с Галлямовым тоже должны уже вернуться на свой уровень и показать хорошие прокаты», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В танцах на льду основными фаворитами считаются Александра Степанова и Иван Букин, четырёхкратные чемпионы страны, которые могут добавить в копилку пятое золото. Наиболее близко по баллам в течение этого сезона к лидерам подобрались Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Призовой фонд чемпионата России по фигурному катанию — 2026

Сумма призовых для победителей и призёров национального первенства не изменилась и осталась на прежнем уровне, как и в предыдущие два сезона. Победители заработают 2,5 млн рублей, серебряные призёры — 1,5 млн, а бронзовые медалисты — 1 млн.

Иван Букин и Александра Степанова Фото: РИА Новости

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию — 2026

Женщины: Софья Акатьева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семён Соловьёв, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Дамир Черипка.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Расписание чемпионата России по фигурному катанию — 2026

18 декабря, четверг

16:00 – танцы на льду, ритм-танец

19:00 – пары, короткая программа

19 декабря, пятница

15:30 – мужчины, короткая программа

18:45 – женщины, короткая программа

20 декабря, суббота

13:00 – танцы на льду, произвольный танец

16:10 – пары, произвольная программа

18:45 – женщины, произвольная программа

21 декабря, воскресенье

15:00 – мужчины, произвольная программа

18:10 – церемония награждения

19:00 – показательные выступления

Время начала соревнований – московское.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию — 2026

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире. Часть прокатов можно посмотреть в прямом эфире на ТВ. «Чемпионат» также будет вести текстовые трансляции каждого соревновательного дня.

Билеты на чемпионат России по фигурному катанию — 2026

Продажа билетов на национальное первенство стартовала в конце октября 2025 года. Их стоимость составила от 200 до 6800 рублей. Билеты поступали в продажу поэтапно — несколькими партиями — и на данный момент все полностью распроданы.

При этом 9 декабря стало известно, что в доступе появились пропускные документы на дополнительные места в связи с тем, что была определена окончательная конфигурация застройки ледовой арены: после согласования всех технических и организационных аспектов получилось возможным открыть дополнительные зрительские места.