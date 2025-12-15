«Хотела бы достичь такого же уровня, как у Петросян». Интервью с юной ученицей Тутберидзе

Пока Аделия Петросян усердно готовится к главному старту в карьере – Олимпийским играм в Милане, в группе Этери Тутберидзе потихоньку подрастают юные звёздочки, которые не страшатся штурмовать ультра-си.

Вы уже могли слышать имя Екатерины Корчажниковой – ей всего 12 лет, она выступает по первому спортивному разряду, но уже исполняет и четверной сальхов, и четверной тулуп, а также усердно работает над презентацией и скольжением. В этом сезоне Катя победила на двух всероссийских турнирах и стала третьей в финале Кубка Москвы.

В интервью «Чемпионату» юная фигуристка рассказала о начале своей спортивной карьеры, о том, над какими элементами ультра-си она работает, какая в тренировочном процессе Этери Тутберидзе и на кого из её звёздных воспитанниц она хочется равняться.

Екатерина Корчажникова Фото: Маргарита Сальникова, «Чемпионат»

«На тренировках удавалось выкатывать набор из трёх ультра-си»

— Какие мысли по поводу проката короткой программы в финале Кубка Москвы? Что лучше всего получилось?

— Можно дорабатывать всё. Не всё было на самый высокий уровень — дорожка, например, прыжки. Лучше всего, наверное, получилась передача образа. Тренеры похвалили. Но сказали, что будем работать дальше.

— Как справляетесь с волнением до выступления?

— Не волнуюсь. Ритуалов перед выходом на лёд тоже нет.

— Как готовились к турниру?

— Хорошо. Приехали из Тольятти, потренировались немножко – и опять на старты. Тяжело ли выступать практически без перерыва? Нет. Программы с сезоном накатываешь, и всё становится лучше.

— Была ли цель на этом турнире? Есть ли медальные планы на сезон?

— Была задача прыгнуть в произвольной программе три ультра-си — два четверных сальхова и четверной тулуп. Медальных планов нет, нужно просто выполнять свою работу, цель на сезон — катать чисто.

— Над какими элементами ультра-си работаете?

— Сейчас работаю над стабильностью четверного сальхова и четверного тулупа. На тренировке удавалось выкатывать планируемый контент из трёх ультра-си, а на соревнованиях — пока что нет, но удастся, я уверена.

— Какой прыжок из элементов ультра-си для вас оказался легче всего? Что в тренировочном процессе больше нравится — отработка программ или прыжков?

— Четверной сальхов и четверной тулуп — самые лёгкие для меня, трудных элементов не было. В тренировочном процессе нравятся и отработка программ, и отработка прыжков.

— Где-то ещё будете соревноваться в этом году?

— Конечно. Пока не знаю, где именно, но точно хотела бы выступить на первенстве Москвы.

«В короткой программе катаю аватара, в произвольной – ангелы и демоны, борьба и сражения»

— Давайте поговорим о ваших программах. Кто их ставил?

— В короткой программе я катаю аватара. Сначала всё хорошо, но потом приходит война, и они спасаются. А в произвольной программе — ангелы и демоны, борьба и сражения. Мои программы поставил Георгий Владимирович Похилюк. Костюмы сшила Ольга Рябенко.

— Как проходил выбор музыки?

— Идеи мы нашли быстро, музыку искали вместе. Георгий Владимирович предложил, сказав: «Вот это тебе точно подойдёт». Я согласилась, и начали ставить. Программы ставились хорошо, постепенно набирали форму, никаких сложностей не возникло.

— Как работали над программами с хореографом?

— Мне нравится вживаться в образы. Хореограф погружал меня в действие, рассказывал весь сюжет. С Георгием Владимировичем отрабатывали каждый элемент программы, все тренеры тоже советовали — вот здесь это сделай, тут прогнись посильнее.

Екатерина Корчажникова с тренером Георгием Похилюком Фото: из личного архива Екатерины Корчажниковой

— Вы сказали, что лучше всего у вас в короткой программе получилась передача эмоций. Многие также отмечают, что вы по-взрослому презентуете программы. Замечали такие комментарии?

— Нет, комментарии не читаю. Я просто стараюсь передать образ. Очень рада, что зрителям нравится (улыбается). Что сама думаю о своей презентации? Не знаю (смеётся). Я не могу такое оценивать.

— Как и с кем работаете над презентацией?

— Да со всеми. И Алексей Валентинович Железняков помогает, и Ксения Владимировна Поталицына, и Георгий Владимирович Похилюк, и Владислав Владимирович Булычёв, и, безусловно, Этери Георгиевна Тутберидзе, и Даниил Маркович Глейхенгауз, и Сергей Викторович Дудаков. Это общий результат работы всего тренерского штаба.

«Любимые программы Камилы Валиевой – «Болеро» и «Девочка на шаре». У Ани Щербаковой нравится «Мастер и Маргарита»

— Давайте немного поговорим о вас. Как началась ваша карьера в фигурном катании?

— Когда я была маленькая, у нас по телевизору шли соревнования, и я сказала маме, что очень хочу на лёд, хочу так же кататься, вращаться, прыгать. Меня отвели, и мне понравилось (улыбается). Мне было три с половиной. Не помню, какие тогда шли соревнования по телевизору.

— Где и у кого вы начинали кататься? Помните свою первую тренировку?

— Здесь, в ледовом дворце «Мечта» у Ольги Сергеевны Сапроновой. На первую тренировку, помню, я вышла, и нам сказали: «Кто быстрее доедет до тренера — тот молодец». А я просто на четвереньках не доехала, а доползла до него (улыбается). Какой была по счёту? Первая, потому что доползла, а не доехала (смеётся).

— Первую медаль помните? Какая она была?

— Да, помню. Я очень нервничала на соревнованиях, но, когда вышла, всё пошло хорошо. По-моему, я заняла тогда первое место.

— В детстве были какие-нибудь любимые фигуристы?

— Они и сейчас есть. Это, наверное, Аня Щербакова и Камила Валиева. У Камилы очень красивые прыжки. Ещё мне очень нравятся их вращения и катание.

— Назовёте любимые программы у них? И удалось ли пообщаться с ними в жизни?

— У Камилы Валиевой — «Болеро» и «Девочка на шаре». У Ани Щербаковой мне очень нравится «Мастер и Маргарита». Пока что не удалось пообщаться, но я очень хотела бы.

— Есть качества, которые хотели бы у них перенять?

— Все самые хорошие (улыбается). Их катание, прыжки — это вообще мечта, мне кажется, каждого фигуриста. Уметь так прыгать – и, главное, так стабильно. И Аня Щербакова вообще не нервничала перед стартами.

«Какая Этери Георгиевна? Добрая, но при этом требовательная»

— Как попали в группу Этери Тутберидзе?

— Была на просмотре. Почему решила перейти к ней? Я всегда об этом мечтала (улыбается). В новой группе мне очень понравилось.

— Что можете сказать об Этери Георгиевне в роли тренера? Какие её качества цените больше всего?

— Она очень крутая. Прямо очень. Она добрая, но при этом требовательная. Ценю все качества — честность и трудолюбие, например.

— Что думаете о новой группе? Удаётся ли учиться, наблюдая за старшими спортсменами?

— Все дружат и общаются. Учиться, конечно, удаётся. Я иногда пересматриваю прокаты и что-то выделяю для себя.

— У вас в группе очень высокая конкуренция.

— Конкуренция, мне кажется, есть в любой группе, однако это остаётся на стартах, а не на тренировках. На тренировках я стараюсь не смотреть на кого-то, а работать только за себя.

— С кем из одногруппников общаетесь?

— Да со всеми. Мы дружим, общаемся. Если, например, тренировка не удаётся, то поддерживаем друг друга.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Я очень люблю рисовать, танцевать (улыбается). Слушаю очень разную музыку. Ещё очень люблю со своими домашними животными проводить время. Я учусь в обычной школе и в свой выходной хожу в неё. Любимый предмет — математика.

«Что хотелось бы почерпнуть у Малинина? Четверной аксель»

— Смотрите ли зарубежные соревнования?

— Да. Я недавно смотрела финал Гран-при. Меня Илья Малинин очень впечатлил, а женское одиночное посмотреть не успела — у меня была тренировка.

— Чем Илья Малинин нравится?

— Его программы очень вдохновляют, нравятся прыжки и их лёгкость. Что хотела бы почерпнуть у него? Четверной аксель (смеётся).

— На ваш взгляд, кто из женщин мог бы исполнить четверной аксель?

— Мне кажется, история покажет, так не могу сказать. Думаю, пока не стоит загадывать наперёд.

— А за парами, танцами следите? Болеете за кого-нибудь?

— Да, слежу. Болею за Арину Парсегову с Матвеем Богдановым, за Полину Шешелеву с Егором Карнауховым, за Зою Ковязину с Артемием Моховым, за Тасю Гусеву с Даниилом Овчинниковым, за Полину Сажину с Алексеем Белкиным. В общем, за всех болею.

— А кто нравится из взрослых? И не было ли когда-нибудь желания перейти в пары?

— Смотрю Сашу Бойкову с Димой Козловским, тоже за них болею. Желания перейти в пары нет (смеётся).

— В старшей группе тренируется Аделия Петросян. Будете смотреть Олимпиаду?

— Конечно, и будем болеть за Аделию обязательно! На Олимпиаде буду смотреть все виды фигурного катания — танцы, пары, женщин, мужчин. Аделии пожелала бы перед таким важным стартом, чтобы у неё всё получилось (улыбается).

— Какие качества Аделии, на ваш взгляд, могут помочь ей?

— Все! У неё все качества очень хорошие, пусть они все ей и помогут (улыбается).

— Хотели бы достичь такого же уровня, как у Аделии? Чему именно хотели бы у неё научиться?

— Конечно, хотела бы достичь такого же уровня. Аделия очень классно катается и передаёт образ, вкладывает душу в каждый прокат, и мне это очень нравится. Её короткая программа под песни Майкла Джексона — это вообще очень классная постановка. Вращения у Аделии бомбические и прыжки. У неё всё круто! (Улыбается.)

— Что можете сказать о Петре Гуменнике? Сможет ли он побороться за медали на Олимпийских играх?

— Могу пожелать ему удачи! Его программы в этом сезоне видела, они красивые, мне очень нравятся. Конечно он сможет конкурировать (улыбается).