Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с Софией Дзепкой: рекомендации МОК по допуску юниоров, четверные прыжки, Косторная, Трусова, Валиева, театр, учеба

«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Маргарита Сальникова
Интервью с фигуристкой Софией Дзепкой
Комментарии
Поговорили с талантливой юниоркой.

В текущем сезоне София Дзепка показывает отличные результаты — а победа в финале Кубка Москвы стала для фигуристки шестой подряд! В эксклюзивном интервью «Чемпионату» талантливая юниорка рассказала об усложнении контента, финале Гран-при ISU, феномене Ильи Малинина, фаворитах во взрослой сборной и мотивации после рекомендации Международного союза конькобежцев о допуске молодых спортсменов.

София Дзепка

София Дзепка

Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

«Четверной сальхов ещё требует доработки»

— Что скажете о своей короткой программе в финале Кубка Москвы?
— Обычный рабочий старт. На прокат тренеры отреагировали положительно, весьма позитивно. В общих чертах они сказали, что нормально, пойдёт.

— На разминке сказали, что у вас отсутствует музыкальное сопровождение. Что за проблема была? Сбило ли это вас?
— Да не было проблемы. Просто, видимо, на почте не нашли сразу организаторы. Меня это не сбило.

— Что думаете о прокате произвольной программы?
— Попробовала для себя новый элемент на соревнованиях — четверной сальхов. Включила его в произвольную программу. Он, несомненно, требует ещё доработки. В общем, будем улучшаться.

— Когда начали тренировать четверной сальхов?
— Очень давно, если честно. Но в какой-то момент переключилась на тулуп и как-то отложила изучение сальхова. Поэтому вернулась к нему относительно недавно. И так сложились обстоятельства, что на этом старте мне было удобно его попробовать в программе.

— А почему?
— В связи с тем, что старт не влияет ни на какой отбор и так далее.

— Вы говорили в сентябре, что пока не тренируете четверной сальхов. Получается, за три месяца смогли отработать прыжок?
— Если честно, я тренирую его периодами. То есть когда нет важных соревнований на носу. Я примерно планирую контент, который собираюсь исполнять на грядущих соревнованиях. И когда есть возможность тренировать сальхов, чтобы потенциально исполнить в программе, то делаю его на тренировке. Если понимаю, что на этих стартах не стоит рисковать, то не тренирую.

— Будете ли готовить три четверных к первенству России?
— Пока не могу сказать. Посмотрим, как пойдёт тренировочный процесс.

— На ваш взгляд, у кого лучший четверной сальхов? Четверной тулуп?
— Мне очень нравился сальхов у Камилы Валиевой и Юдзуру Ханю. Тулуп тоже у Камилы нравился.

— Чем эти четверные прыжки в их исполнении отличаются от других?
— Они прилагают меньше усилий для них, а ещё положение их тела и форма во время прыжка чисто зрительно очень красивы, по моему мнению.

«Шестая победа подряд? Не думала об этом»

— Для вас это уже шестая победа подряд. Какие эмоции по этому поводу?
— Не думала об этом, если честно. Тяжело ли не прерывать такую серию? Так складываются обстоятельства. Тут уж не только от меня зависит. Какие впечатления от золота в финале Кубка Москвы? Я больше рада чистому прокату, чем золотой медали.

— Как шла подготовка к этому турниру?
— Никак, если честно. Тут три дня покаталась после Кубка Первого канала, вспомнила короткую программу, и вот я здесь. Тяжело ли? Непривычно, у меня такого опыта раньше не было.

— Вы упомянули Кубок Первого канала среди юниоров. Какие у вас вообще впечатления от турнира?
— Мне очень понравилось. Очень ярко, очень эмоционально. Великолепная организация мероприятия. Мне кажется, это было интересно как спортсменам, так и зрителям. Работали над произвольной программой для подготовки к турниру.

— Что думаете о своём прокате на КПК?
— Неидеально, но есть уже небольшой прогресс по сравнению с этапами Гран-при.

Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная

Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная

Фото: из личного архива Алёны Косторной

— Что после выступления сказала ваш капитан Алёна Косторная? Что думаете о ней в этой роли?
— Похвалила, сказала, что я молодец. По поводу капитанства — это был новый опыт для Алёны. И я думаю, что она с ним справилась. Алёна доброжелательно общалась со всеми членами команды.

— Что можете сказать о сокомандниках?
— Классные ребята, все открытые, добрые. И я познакомилась с новыми ребятами — с Полиной Шешелевой и Егором Карнауховым раньше не общалась, с Таисией Шепталиной и Дмитрием Пекиным.

— А как свою команду опишете?
— Поддерживающая, мы все болели друг за друга. Очень ощущалась поддержка во время проката. Был ли кто-то особенно активный? Не знаю, наверное, нескромно сказать, но я очень переживала за ребят (смеётся).

— Как ставился общий номер на открытии турнира?
— Егор Мурашов был приглашён организатором и постановщиком. И вот он отдельно каждой команде ставил по очереди номера.

— Как вам опыт работы с ним? Довольны ли своим участием в номере?
— Вроде номер у нас вышел интересный, прикольный, поэтому думаю, что Егор справился со своей задачей. По поводу участия в номере — я там косякнула немножко (смеётся). Немного сбилась в один момент, забыла движение и вступила в него позже, чем нужно было, и из-за этого произошла рассинхронизация с другими участниками. Но в целом довольна, было весело.

— Чей прокат на турнире вызвал у вас больше всего эмоций? Смотрели кого-либо из соперников, кто запомнился?
— Чей прокат? Алдара Самбуева (смеётся). Я смотрела всех мальчиков. А девочек — нет, потому что катала последняя. Просто так не получилось посмотреть. Нельзя на арене находиться, поэтому до проката никого не смотрела. А вот после проката посмотрела всех. Понравилась произвольная программа Арсения Федотова. На мой взгляд, он очень прибавил по сравнению с прошлым сезоном.

«Юниорский прыжковый турнир был бы интересен публике»

— Успели в этом году посмотреть Калугу? А в 2023-м?
— Не особо, если честно. У нас не было времени, потому что мы приехали днём в пятницу, уехали вечером в субботу, и практически всё время у нас заняли тренировки, постановки, всякое такое. В 2023 году тоже не смогла посмотреть город, была аналогичная ситуация.

— Вы выступали на Кубке в 2023 году, но пропустили турнир в 2024-м. Что поменялось за эти два года, с момента вашего последнего участия? Возможно, прибавили в чём-то?
— Конечно. Я чуть-чуть изменила свой контент, усилилась немного.

— Есть мысли, на что потратите призовые с турнира?
— Я, если честно, не думала об этом, потому что у меня их ещё пока нет (смеётся). Обычно либо отдаю родителям, либо оплачиваю с них подготовку к ЕГЭ.

— Если бы вы были организатором Кубка, что бы добавили, убавили, изменили?
— Сложно сказать, если честно. Наверное, я бы иначе распределила состав команд. Что там было не так? Не то чтобы не так, просто я бы сделала чуть-чуть по-другому.

— Юниорам уже сделали свой Кубок Первого канала, а какие ещё турниры хотели бы увидеть у фигуристов вашего возраста?
— Думаю, в принципе, интересным был бы прыжковый юниорский турнир. Сейчас тенденция такая, что у юниоров больше прыжков ультра-си, и в таком случае большее число человек, наверное, смогло бы их показать публике.

София Дзепка

София Дзепка

Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

— А «Русский вызов»?
— О да! Тоже было бы классно. Хотя… Наверное, сложно. Потому что, на мой взгляд, «Ледниковый период», который был — это разновидность «Русского вызова», но только для детей.

— Если пофантазировать, то какой номер представили бы публике?
— Это тоже неоднозначный вопрос, потому что каждый год на «Русском вызове» есть какая-то определённая тема. Я, если честно, сама иногда думала насчёт какого-то показательного номера, вдруг мне понадобится. Меня, конечно, пока ещё никто никуда не звал (улыбается). Но гипотетически, я думаю, это был бы какой-то новый для меня образ, который было бы интереснее выразить именно в показательном номере, а не в соревновательной программе, потому что не все номера подходят под формат соревнований. Я бы включила в этот номер какой-нибудь реквизит, что было бы интересно.

— Сразу же вспоминаются слова Алдара Самбуева о его желании выйти на лёд с баяном. Не хотели бы что-то подобное попробовать?
— Я на баяне не играю, поэтому (смеётся)… Не знаю, если честно. Но да, мне кажется, включить какой-то реквизит будет очень интересно (улыбается).

— На ваш взгляд, юниорам не хватает таких взрослых турниров?
— Нет, я не считаю, что не хватает. Юниоры — это юниоры, у них в любом случае недостаточно опыта пока что. И, наоборот, хорошо, что есть эти турниры, и хорошо, что они есть именно у взрослых, потому что это намного интереснее в плане зрителей. Смотреть всякие такие развлекательные турниры у взрослых — намного зрелищнее.

«Интересно, как бы сложились сезоны, если бы я уже катала по взрослым»

— Говоря о взрослых стартах, со следующего сезона вы по возрасту можете выйти на новый уровень. Думали об этом, точно ли уже решили?
— Да, думала. Я надеюсь, что всё сложится. Насчёт точного решения — не знаю, если честно. Наверное, нельзя однозначно ответить. Ну, не точно.

— Как думаете, вы уже переросли юниорский спорт?
— Не могу сказать,. Мне хотелось бы себя во взрослых попробовать, но я не могу сказать, что не могу при этом выступать по юниорам, что это вообще категорично.

— По старым правилам вы бы уже давно выступали по взрослым. Задумывались об этом?
— Да. И на самом деле не то чтобы обидно, но интересно, как у меня сложились бы сезоны, если бы уже третий год катала по взрослым. Смогла бы я навязать конкуренцию взрослым фигуристкам? На каком-то уровне, наверное, да.

— Вы выиграли два этапа Гран-при России из двух. Что скажете о том, как для вас сложилась серия? Довольны своими выступлениями?
— В этом году максимальная удача. Выступлениями не до конца довольна, процентов на 50, наверное. Они показали, над чем нужно больше работать. Над чем именно? Над вращениями, прыжками, хореографией в какие-то моменты.

— Вы также лидируете в рейтинге. Добавляет ли это ответственности?
— Нет. Только последний стартовый номер у меня был на Кубке Первого канала. Вот и всё.

— Что думаете о том, как для вас складывается сезон?
— Ну, мне сложно оценивать. Опять-таки потому что он ещё не закончился, я думаю, что правильнее и корректнее было бы подводить итоги уже после окончания главных стартов.

— Во время Кубка Первого канала проходил и финал Гран-при. Смотрели его?
— Частично. Смотрела мужчин в основном.

— Что скажете, например, об Илье Малинине?
— Илья — феномен, тут даже нечего добавить (улыбается). Мне, если честно, сложно поверить. Особенно когда через несколько дней после окончания финала выложили его секвенцию четверной аксель – четверной аксель. Честное слово, я до сих пор не могу поверить, потому что для меня это что-то фантастическое (улыбается). И мне кажется, что не может просто человек так прыгать.

— На ваш взгляд, что помогает Илье Малинину не только делать, но и приумножать свой контент?
— Я не знаю, если честно, потому что не видела, как он тренируется, как живёт, что влияет на этот его грандиозный успех. Я знаю, что он в детстве занимался спортивной гимнастикой и что многие трюки, например, сальто и малиновый твист, этот вид спорта ему помогает выполнять. Но в целом, что касается прыжков, это не поддаётся пока что моему объяснению (улыбается).

— В короткой программе он зашёл на каскад с четверным акселем. Что думаете по этому поводу?
— Мне кажется, ему, в принципе, несложно его исполнять. Я не знаю, почему не получилось именно на этом старте, но уверена, что он делает это с лёгкостью. С относительной лёгкостью (улыбается). Получится ли у него сделать каскад в этом сезоне? Конечно, не сомневаюсь.

— Малинин также сказал, что после Олимпиады собирается показать публике пятерной прыжок. Поделитесь мыслями?
— Я повторюсь, что не могу поверить в это. Мне кажется, что это невозможное что-то (улыбается). Нет, я понимаю, что он его сделает, и даже верю в это. Но реально не понимаю, как это возможно. В общем, думаю, ему удастся это сделать.

— Илья уже замахивается на пятерной прыжок, давно исполняет четверной аксель. А между тем из девушек до сих пор никто не прыгнул кваксель, не говоря уже о квинте. С чем это связано?
— Аксель у девочек — сложный прыжок в принципе. Он не всем поддаётся физиологически, потому что любой парень, просто если он работает, прыгнет тройной аксель, а вот девочка не всякая может.

— Как думаете, увидим ли мы четверной аксель от девушки в ближайшем будущем?
— Не знаю, если честно. Я пока не знаю девочек, способных такое выполнить. Но в какой-то момент Александра Трусова тоже стала феноменом и победила гравитацию своими четверными прыжками. Поэтому я думаю, что это вполне возможно — найдётся девочка, которая исполнит четверной аксель.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: из личного архива Александры Трусовой

«Было бы круто, если бы Трусова вернулась в спорт»

— Говоря об Александре Трусовой, она недавно сказала, что её эра не закончена, намекнув на возвращение в спорт. Ваше мнение по этому поводу?
— Было бы очень круто, если бы Саша вернулась (улыбается). Хотела бы я с ней когда-нибудь посоревноваться? Ой да, это было бы вообще потрясающе.

— Чем вам нравится Саша? Есть любимые программы у неё?
— Саша нравится несгибаемой силой воли, настойчивостью, упорством и трудолюбием. Могу выделить обе олимпийские программы — и короткую, и произвольную. Ещё «Пятый элемент» и «Игру престолов» выделю.

Камила Валиева, кстати, тоже планирует вернуться на соревнования. Что скажете? Хотели бы с ней пообщаться?
— Я надеюсь, что мне удастся выступить с ней на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром. Поэтому с нетерпением жду этого момента (улыбается). Да, конечно, хотела бы пообщаться. Мне было бы очень интересно!

— Вы говорили, что восхищаетесь вращениями Камилы. Какие качества хотели бы перенять у неё?
— У Камилы уникальная гибкость, на мой взгляд. Она, насколько я знаю, начинала в художественной гимнастике. И это качество её как фигуристки именно оттуда. И у неё очень красивые линии.

— Возвращаясь к теме финала Гран-при, смотрели ли женское одиночное? Что думаете об итогах?
— Нет, только результаты. Если быть честной, то я не очень могу оценить итоги, потому что не смотрела сами программы.

— А за результатами в парах и танцах следили?
— Да, результаты я все знаю, но не всех смотрела. Поэтому комментировать очень сложно, потому что не видела, как они прокатали. Если бы посмотрела… Надеюсь, мне удастся это сделать как-нибудь.

— Чьи постановки у пар и у дуэтов видели в этом сезоне?
— Я смотрела произвольный танец Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье Бодри. Российские танцы и пары вообще все видела. Я смотрела все контрольные прокаты. Соответственно, тех, кто не участвовал, наверное, не пересматривала.

— Понравились ли вам постановки Сизерона и Фурнье Бодри?
— Ритм-танец я их тоже смотрела. Он мне очень понравился, зажигательный. И произвольный понравился, да, необычный.

— Что думаете об их противостоянии с Чок и Бэйтсом?
— Ну, тут сложно, я не знаю, мне кажется, они идут примерно на одном уровне. Чтобы точно сказать, кто сильнее, одна из пар должна вырваться вперёд в этой битве. То есть стать значительно лучше.

— На ваш взгляд, кто из них выиграет золото Олимпиады?
— Пока что, наверное, если судить по оценкам и итогам финала Гран-при, то Чок и Бэйтс. Но я думаю, что всё ещё может поменяться.

— Вам лично кому бы хотелось отдать золото в этой битве?
— Если честно, я смотрела только произвольный танец Чок и Бэйтса, а ритм-танец не видела, поэтому тоже не могу пока судить.

«Нравится Дикиджи с технической точки зрения, а Кондратюк — с эмоциональной и артистической»

— А международный юниорский финал Гран-при смотрели?
— Нет, вообще не смотрела. Однако чуть-чуть результаты знаю, по-моему, девочек и юношей. Но так, не сильно.

— В произвольной программе все юниорки зашли на тройной аксель. Какие мысли по этому поводу?
— Мне очень интересно, почему они все изучают именно тройной аксель и вставляют в программу его, а не четверные. Потому что, на мой взгляд, иногда четверные прыжки могут даваться даже проще, чем тройной аксель. Но опять-таки не моё дело.

— А вы пробовали тройной аксель когда-нибудь? Какие продвижения в изучении этого прыжка?
— Ну да, конечно, но пока учить не могу. Когда я учу, то сначала чуть хуже, потом чуть лучше. У меня два старта на одной неделе, поэтому немножко отложила изучение нового ультра-си. Надеюсь вернуться к изучению после окончания финала Кубка Москвы.

— За взрослыми этапами Гран-при России следили? Что скажете об итогах? Например, Марк Кондратюк — единственный, кто выиграл два этапа из двух.
— Да, конечно. Ну я и за международными, и за российскими чуть-чуть поглядывала. У Марка очень интересные программы, очень яркие и эмоциональные в этом году, поэтому вполне логично, что он победил дважды.

— Есть ли у вас фавориты в российской серии Гран-при?
— С технической точки зрения мне очень понравился Влад Дикиджи, а с эмоциональной и артистической — Марк Кондратюк. Думаю, для всех стала открытием Маша Захарова, которая вернулась, причём вернулась сразу с четверными. На мой взгляд, это круто. Можно даже сказать, что это успех — она дважды остановилась в шаге от пьедестала. Маша молодец. И я хочу поддержать мою подругу и одногруппницу Машу Елисову, которая тоже дебютировала в этой серии Гран-при. И один раз тоже остановилась в шаге от пьедестала.

— Как раз недавно у Маши Елисовой завершился турнир в Минске. Общались с ней перед отъездом?
— Я по телефону поздравила её с третьим местом. До отъезда общались, конечно. Мы всегда поддерживаем друг друга.

— Совсем скоро пройдёт чемпионат России. Поделитесь ожиданиями?
— Я буду очень болеть за Машу Елисову. За итогами буду следить, конечно, потому что борьба в этом году у женщин очень серьёзная, очень много претенденток на пьедестал. Думаю, будет очень серьёзная борьба за первое место, и это будет очень интересно всем.

— Давайте немного отойдём от темы фигурного катания. Смотрите ли вы какие-то другие виды спорта?
— Если честно, в течение сезона обычно не смотрю ничего. То есть когда проходят какие-то крупные старты по типу чемпионата мира по футболу — это мне очень нравится, болею. Хоккей иногда смотрю, потому что у меня братья хоккеисты, они тоже смотрят. А так, в общих чертах, не слежу, наверное. Есть ли любимая команда? Я всегда болею за хоккейный клуб ЦСКА, но игры смотрю крайне редко.

— Чем увлекаетесь вне льда?
— Я стараюсь учиться как можно больше сейчас, потому что такой период, можно так сказать. В общем, основное время занимают тренировки и учёба, а так… В качестве досуга у меня обычно какие-то культурные мероприятия, вроде походов в театр. Я их очень люблю. И готовка, наверное, меня сильно разгружает.

— Какой спектакль запомнился больше всего?
— Я обычно хожу на хорошие спектакли, их все можно выделить. За день до короткой программы, например, была на спектакле «Леопольдштадт». Мне очень понравилось, эта тема достаточно серьёзная и глубокая — она про гонения евреев, я даже подумала о том, чтобы поставить программу на эту тему.

— У Марка Кондратюка как раз одна из программ на подобную тему.
— Я бы не хотела что-то подобное. Хотела бы придумать что-то своё, что-то интересное, оригинальное. Но да, возможно, выбрать тематику такую.

— А откуда у вас такая любовь к театру?
— Мама приучила. У меня мама очень любит театр, и мы с ней ходим вместе.

— Интересуетесь ли другими видами искусства?
— Да, мне очень нравятся художественные музеи, я очень люблю выставки, посвящённые разным направлениям в искусстве.

— Есть какие-то хобби?
— Да. Люблю рукодельничать, например, могу порисовать, вот это вот всё. Ещё мне очень нравится организовывать праздники. Скоро Новый год, и я к нему очень основательно готовлюсь. Постараюсь подготовить, если у меня будет время, подарки для всех близких, для семьи и придумать какие-нибудь развлечения на новогоднюю ночь — организовать новогодний стол, вот этим всем очень люблю заниматься (улыбается).

София Дзепка

София Дзепка

Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

«Идти учиться на тренера пока не собираюсь»

— А какой вам самый необычный подарок дарили?
— Пианино, наверное. Мне на день рождения подарили.

— Вы умеете играть?
— Училась раньше. Я первые два класса занималась в музыкальной школе, но потом тренировки начали отнимать всё больше и больше времени, и у меня уже не хватало сил на то, чтобы тянуть и обычную школу, и музыкальную, и тренировки. Поэтому пришлось оставить музыкалку. Но сейчас на пианино играют мои братья, они занимаются. Один уже окончил музыкальную школу, а второй продолжает ещё.

— А что вы играли на пианино?
— Произведения из школьной музыкальной программы. Ну, то есть я до второго класса не играла ничего серьёзного. Просто какие-то этюды. Из того, что умею, могу до сих пор Happy Birthday сыграть (улыбается). Что могу сыграть помимо Happy Birthday? Ничего, не помню (смеётся). Могу гаммы сыграть.

— Вы упомянули среди увлечений готовку. Кому готовите и что именно?
— Семье — маме, папе, братьям. В основном, наверное, готовлю выпечку какую-то или сладости (улыбается).

— Тренеров угощали своими изысками? Готовите ли торты, например?
— Да, угощала. Торты готовлю, да. Как мне кажется, готовлю неплохо. Я думаю, что могу осилить практически любое кондитерское изделие, за исключением тех, что требуют особой технологической аппаратуры и так далее. Я, конечно, не хочу мнить себя великим кулинаром и кондитером, но, в общем-то, ассортимент у меня большой (улыбается).

— Если говорить о любви к организации праздников, вы, получается, и на какие-то торжества готовите сладости, тортики?
— Да, я помогаю в целом стол накрывать и люблю что-нибудь сладенькое к столу приготовить. Например, в качестве новогодней сладости у меня имбирные пряники хорошо заходят (улыбается).

— Вы сказали, что серьёзно занимаетесь учёбой, а как вообще она у вас идёт?
— Если честно, очень мало времени в связи с тренировочным расписанием, и я очень стараюсь использовать любую возможность для того, чтобы что-то сделать по учёбе.

— Как удаётся совмещать серьёзные тренировки и учёбу?
— В этом сезоне очень сложно, если честно. Какая-то большая нагрузка в школе сейчас, потому что все учителя, особенно по профильным предметам, готовят к ЕГЭ. И задают в связи с этим большой объём всякого материала, а у меня просто чисто физически нет времени этим всем заниматься, и поэтому школа немного отстаёт.

— Вы учитесь в обычной школе или онлайн?
— Да в обычной, на очном образовании. Это ужас (смеётся).

София Дзепка

София Дзепка

Фото: Маргарита Сальникова

— Как устроен ваш тренировочный день в связи с этим?
— В среднестатистический день у меня тренировка, школа, тренировка. Возвращаюсь достаточно поздно и стараюсь успеть сделать какие-то уроки после возвращения. И иногда не получается, иногда сразу ложусь спать, потому что приезжаю поздновато.

— Идут ли вам учителя на уступки в чём-то?
— Некоторые — да. Я бы даже сказала, что в основном идут. Потому что со многими учителями уже с пятого класса, они привыкли к моему такому тяжёлому графику и, в общем-то, даже делают мне небольшие поблажки.

— В чём, если не секрет?
— Дают какие-то работы на оценку на дом, потому что обычно оценки выставляются у нас только за письменные работы именно на уроке, когда мы лично сидим и пишем. А так я могу что-то дома сделать и принести.

— Уже думали, какие будете сдавать экзамены?
— Пока готовлюсь к обществознанию и английскому из дополнительных. Но вообще, насчёт полного набора предметов — если честно, я ещё до конца не выбрала, потому что всё думала насчёт направления, куда потом идти учиться, и точно не могу ничего сказать. Нет вариантов просто.

— Нет даже, допустим, плана пойти учиться на тренера?
— Нет, на тренера не собираюсь идти пока что. Я сейчас в социально-экономическом классе, поэтому, думаю, будущее направление будет связано с какими-нибудь гуманитарными науками: социологией, экономикой. Политологией, может быть. А может и не быть (смеётся). Вообще, очень интересно это всё изучать.

— Приходилось ли когда-нибудь жертвовать тренировками ради учёбы или наоборот?
— Да, конечно, и так, и так было. Могла не пойти лишний раз в школу ради тренировки и, наоборот, пропустить тренировку из-за того, что нужно какую-то важную работу написать.

— Чувствуете ли, что спорт вам в чём-то помогает в учёбе? В дисциплине, допустим?
— Да, есть такой момент. Точнее, даже не в дисциплине, а в преодолении себя. Например, иногда не хочется садиться за учёбу, а ты говоришь себе, что тебе надо. Всё — пошла и сделала.

«Знания по биологии очень важны в нашем виде спорта»

— А в чём учёба помогает спорту?
— Ну, учёба в принципе помогает во всех сферах жизни. Это интеллектуальное развитие, она не может отрицательно влиять.

— Может, какой-то конкретный пример есть?
— Ну, например, знания, которые мне даёт биология, очень важны в нашем виде спорта. Они объясняют очень многие закономерности, и физика в том числе, кстати. Но в первую очередь для меня была важна биология. У нас очень интересный учитель, который вовлечён в свой предмет, и он рассказывает на самом деле очень погружённо. Когда в том году проходили анатомию человека, большинство тем были очень важны, и я понимала, что они разъясняют. Например, для чего в спорте нужна разминка, на что влияют какие-то другие факторы, как работают мышцы, как работают организм, нервная система. В общем, это всё очень важно.

— Есть любимые предметы у вас?
— В целом мне нравится обществознание. Мне не нравится зубрить, скажем так (смеётся). Но опять-таки оно объясняет многие общественные процессы, что для меня очень интересно. Мне нравится история в общих чертах, потому что, мне кажется, это даже как хобби очень интересно. И также мне нравится, наверное, биология. Особенно раздел анатомии.

— Вы упомянули историю, обществознание. Не хотели бы стать юристом? Допустим, не обычным, а спортивным?
— Мне, если честно, не очень нравится работать с бумагами (смеётся).

— Нелюбимые предметы у вас есть?
— Да, физкультура (смеётся). Учительница по физкультуре не особо идёт на уступки.

— Пропускаете уроки физкультуры, получается?
— Ну да, конечно, пропускаю. Она просто заставляет сдавать зачёты. Я это не очень люблю.

— Какие предметы вам даются легче, а какие — тяжелее?
— Все примерно на одном уровне. То, во что я погружаюсь — у меня всё получается.

— Напоследок давайте обсудим новость о рекомендации МОК допустить российских юниоров до международных стартов. Видели?
— Да, видела, конечно. Она мотивирует работать больше. Какая первая реакция была? Облегчение (смеётся). В общем, я давно ждала эту новость. И очень рада, что это произошло.

— Как думаете, лёд тронулся?
— Не знаю. Меня это пока никак не касается напрямую. Возможно, там, где-то выше, в администрации, есть уже какие-то сдвиги (смеётся).

— На ваш взгляд, как нас примут на соревнованиях?
— Думаю, спокойно. Для кого-то, возможно, это тоже станет мотивацией больше работать.

— Вы сказали, что готовитесь к ЕГЭ по английскому. Смогли бы, допустим, поддержать разговор с иностранными фигуристами?
— Я очень люблю изучать языки, в частности английский. Ну, просто планомерно готовлюсь. Конечно, смогу поддержать разговор, да.

— Есть вероятность, что уже в этом сезоне мы сможем поехать на юниорский чемпионат мира. Какие у вас мысли по этому поводу?
— Было бы интересно, наверное (улыбается). Я не знаю, не думала, если честно.

— «Спартак» и «Война и мир», ещё и под российским флагом — это было бы очень красиво.
— Ну да, наверное, это символично было бы на международной арене. Квинтэссенция русской культуры? Да, абсолютно согласна.

— Как думаете, мы смогли бы конкурировать наравне с остальными?
— Я не знаю, если честно, это сложно. Знаю, что на международной арене очень сильно на оценки влияет рейтинг. С учётом того, что у российских юниоров его не будет, сложно сказать пока что, как будут складываться старты.

Комментарии
