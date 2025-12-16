Не Петросян единой. Кто составит конкуренцию Аделии на ЧР в Петербурге?

Наибольшее внимание на чемпионатах России последних лет традиционно приковывают девушки. ЧР в Санкт-Петербурге, вероятно, исключением из правил не станет – ведь, помимо будущей участницы Олимпиады Аделии Петросян, на турнир приедут сразу несколько сильных одиночниц с элементами ультра-си.

Петросян выглядит очевидным фаворитом – как по статусу, так и по набору элементов, однако она далеко не одинока, соперницы (прежде всего одногруппницы из команды Этери Тутберидзе) просто так отдавать свои позиции двукратной чемпионке страны не намерены. Получится ли у Петросян удержать свой титул и стать лучшей в стране уже в третий раз подряд?

Петросян тяжело возвращала четверной тулуп после травмы

Аделия Петросян близка к редкому достижению – трём подряд титулам чемпионки страны. Ранее подобное удавалось только трём девушкам: Марии Бутырской (она в 90-е и вовсе была лучшей на ЧР пять раз подряд), Ирине Слуцкой и Анне Щербаковой. Петросян выиграла в Челябинске в 2023 году, стала победительницей чемпионата России в Омске год назад. Фаворитом её принято считать и сейчас, накануне ЧР в Санкт-Петербурге.

Во-первых, хотя бы потому что Петросян едет на Олимпиаду в Милан. И, в отличие от Петра Гуменника, её медальные перспективы не видятся туманными – настрой у Аделии наверняка только на золото. Проиграть в таких обстоятельствах домашний старт было бы неуместно, да и как таковых поражений Петросян не знает уже давно. Если быть точнее – с чемпионата России в Красноярске, где она осталась четвёртой.

Дальше – длительная победная серия в два года или 12 официальных стартов. Шансы, что она оборвётся в «Юбилейном», честно скажем, небольшие. Наивно отрицать, что оценивают фигуристку сейчас лояльнее её соперниц, и кажется, это понимает даже сама спортсменка. Что здорово, пребывать в розовых очках перед Олимпиадой опаснее всего. Старт сезона выдался для Аделии тяжёлым. Она преодолела последствия травмы, которая выбила её из процесса подготовки и потом долго не позволяла ей стабильно исполнять четверные прыжки. Их не было на олимпийской квалификации в Пекине, впрочем, если учитывать уровень соперниц, они и не очень были там нужны. А вот дальше пошли попытки четверного тулупа. В Магнитогорске ультра-си не давались от слова «совсем», и даже тройные Петросян выезжала через силу. В Москве было уже намного лучше, хоть и с падением в самом прокате. А вот «бонусное» выступление с произвольной в Омске дало понять, что четверной тулуп в обойме.

Аделия Петросян в сезоне-2025/2026 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё три ученицы Тутберидзе — Хуснутдинова, Садкова и Двоеглазова — в числе фаворитов

Аделия – далеко не единственная наша девушка с многооборотными прыжками. На этапах Гран-при на ультра-си заходили восемь фигуристок из числа участниц ЧР, помимо Петросян, это были как другие девушки из группы Этери Тутберидзе, такие как Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова, так и Камила Нелюбова, Мария Захарова, Мария Мазур и Мария Елисова. Четверной сальхов есть и у Алины Горбачёвой, очевидной претендентки на призовое место, только её по медицинским показаниям в Санкт-Петербурге не будет. А вот Двоеглазова в теории может побороться с Петросян и за первую позицию. По крайней мере, такие расклады виделись в начале сезона, поскольку Аделия тяжело в него входила, а Алиса заявляла по два четверных лутца, а также четверной тулуп. Только выкатать чисто такой сложный набор ей пока не удавалось. Получится ли на главном старте сезона?

В случае осечки Двоеглазовой на первый план может выйти джокер Этери – Дина Хуснутдинова. Этот бриллиант Тутберидзе нашла в Казани. Редкий случай, когда фигуристка из региона выучила тройной аксель и дошла с ним до взрослого спорта. Однако для дальнейшего роста Дина всё-таки решилась на смену тренерского штаба.

Дина остаётся в списках как фигуристка из Татарстана, да и в целом девушек, тренирующихся на постоянной основе не в Москве и в Санкт-Петербурге, на ЧР у нас не будет. Камилла Нелюбова представляет Краснодарский край, Мария Елисова – Тулу, Анна Ляшенко – Ростовскую область, но по факту все они живут в столице. Что касается Хуснутдиновой, победа на этапе в Казани серьёзно повысила её котировки. Тройной аксель лучше четверного тем, что его можно исполнять в короткой – и в этом шанс дебютантки с первого же проката набрать преимущество.

Фигуристки без ультра-си на медали претендовать не смогут?

Ранее считалась фигуристкой из Марий Эл уроженка Йошкар-Олы Дарья Садкова, однако в этом сезоне можно увидеть её в протоколах как фигуристку из Москвы. Так или иначе, четверной тулуп включает и её в число претенденток на медаль, к тому же на последнем Гран-при в Омске Дарья доказала, что способна бороться с той же Двоеглазовой и обыгрывать её. Вопрос, в какой форме Садкова подойдёт к ЧР, и физической, и ментальной, потому что ранее она не сказать чтобы отличалась спортивной стойкостью и стабильностью.

Так или иначе, вероятность того, что на пьедестал взойдёт кто-то без элемента ультра-си, минимальна. За последние два олимпийских цикла, с 2018 года и ЧР в Саранске, только две фигуристки брали медали ЧР в женском одиночном, не заходя на ультра-си – Алёна Косторная в 2018-м и Ксения Синицына, и то получившая свою бронзу ЧР-2024 после дисквалификации Камилы Валиевой.

Была ещё медаль Анны Щербаковой на предолимпийском ЧР-2022 в том же Питере, однако у неё присутствовала хотя бы попытка четверного флипа. Поэтому, как бы ни была хороша та же Анна Фролова, ей нужно чудо. Другой вопрос, что если кто и стоит в очереди после фигуристок Тутберидзе первой, так это именно она. Фролова выделяется своим характером и умением показывать максимум в важные момент, вне зависимости от обстоятельств. Этого недостаёт, например, Софье Муравьёвой, которая пока ещё осваивается в команде Алексея Мишина. Пока нет и тройного акселя, и стабильности в прокатах – а значит, и осязаемых шансов на медали. При этом наличие элементов ультра-си едва ли поможет Камилле Нелюбовой, Марии Захаровой, Марии Елисовой и Марии Мазур. Коридор оценок этих фигуристок сильно ниже, чем у ключевых соперниц.

Анна Фролова Фото: РИА Новости

Акатьева своим снятием «спасла» федерацию от неудобных вопросов

Это первый ЧР с жёстким возрастным цензом в 16 лет, если ещё два года назад девушки могли выступать на внутренней арене с 14 лет, год назад – с 15, то теперь мы приблизились к международному стандарту в 17 лет (в России планка на год ниже). Относиться к этому ужесточению правил можно по-разному, однако с учётом вероятного возвращения на старты ISU ход верный. Так что самая молодая – Дина Хуснутдинова, она родилась в апреле 2009-го. Самая старшая участница – Ксения Синицына, которой на момент старта ЧР будет 21 год и 4 месяца, на год младше Фролова. В компанию к опытным участницам должна была добавиться Софья Акатьева, однако 18-летняя фигуристка пропустит чемпионат страны из-за травмы. Проблемы со здоровьем преследовали чемпионку страны и экс-обладательницу мирового рекорда весь сезон, казалось, она вернулась к этапу Гран-при в Омске, но всё-таки приехать в Санкт-Петербург не сможет.

Главное – Софья не сдаётся, возможно, мы увидим её на стартах второй половины сезона. По крайней мере, в своём обращении к болельщикам она заверила, что сделает всё для быстрого возвращения в строй. Квота Акатьевой перешла Мазур, что сняло напряжение вокруг формата квалификации на ЧР. Он давно требует пояснений и доработки. С одной стороны, в положении о старте есть пункт о допуске вне конкурса членов сборной страны. С другой – этот пункт правил вступает в силу в случае пропуска обоих этапов Гран-при. А что делать, если спортсмен выступил только на одном и выступил неудачно? Понятное дело, что фигуристки уровня и статуса Акатьевой должны быть (если имеют возможность кататься) на чемпионате России, но при этом и за других девушек, которые, казалось бы, завоевали право участия своими выступлениями по ходу сезона, обидно. Чёткий регламент без противоречий уберёт лишние вопросы.