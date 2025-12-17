Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Мужское одиночное катание на чемпионате России — 2026: превью, участники, Гарри Поттер, Гуменник, Семененко, Дикиджи, Кондратюк

Наши фигуристы пользуются магией! Распределяем парней по факультетам Хогвартса перед ЧР
Анастасия Матросова
Российские фигуристы
Да, это реальное превью мужского турнира на чемпионате России в стиле «Гарри Поттера».

Сага о мальчике, который выжил, наверное, самая популярная вещь в массовой культуре, целые поколения выросли на книгах и фильмах о Гарри Поттере. В фигурном катании музыкальные темы из «ГП» используют редко, но вот чем наши одиночники пользуются часто – так это магией (причём вне Хогвартса). А как объяснить иначе то количество запредельно сложных элементов, которые они штампуют каждый прокат и то что они выходят на лёд, будто бы и не было никаких страшных повреждений.

В этом превью мы распределили всех участников чемпионата России в мужском одиночном катании по факультетам Хогвартса. В некоторых случаях было очень и очень сложно, не скроем, однако и Распределяющая шляпа иногда не знала, куда бы отправить волшебника – и делала выбор, исходя из желания самого человека.

Каждому спортсмену полагается не только распределение по факультетам, но и воплощение одного известного заклинания. Магия патронуса появляется по сюжету в третьей части саги – «Гарри Поттер и Узник Азкабана», ей волшебники защищались от дементоров, высасывающих человеческие эмоции.

Как мы адаптировали это заклинание под мир фигурного катания? У каждого участника чемпионата России патронус – это его знаковая программа, с которой связаны какие-то тёплые эмоции и яркие достижения: важные медали в карьере, прокаты, подарившие стоячие овации публики, прорыв в технике, в презентации, которого раньше не было. Согласно задумке Джоан Роулинг, для вызова патронуса необходимо было вспомнить самые счастливые моменты своей жизни, в ином случае вызвать можно будет лишь вспышку света.

Классическое превью турнира девушек – уже на сайте:
Не Петросян единой. Кто составит конкуренцию Аделии на ЧР в Петербурге?
Не Петросян единой. Кто составит конкуренцию Аделии на ЧР в Петербурге?

Гриффиндор

Гриффиндор всегда ассоциировался с храбростью и отвагой, страстью и уверенностью в своих силах. Именно на «Гриффиндор» мы определили Евгения Семененко, Марка Кондратюка, Артёма Ковалёва, Григория Фёдорова и Семёна Соловьёва. Эти фигуристы не боятся борьбы и храбро бросаются на четверные прыжки, у них есть сильная энергетика на льду.

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Патронус Евгения Семененко – это короткая программа «Le Clown», квинтэссенция его силы и стабильности. С этой программой Женя выиграл оба главных старта сезона – чемпионат России и Спартакиаду сильнейших, на протяжении всех стартов в сезоне-2023/2024 он эту программу не срывал, вовремя перестраивал контент, если что-то шло не так, и это при том, что постановка получилась сложной и без свободных мест. Когда Женя в непростой момент отбора вернулся к этой короткой и кровь из носу надо было откатать её чисто – он это сделал.

В качестве патронуса Марка Кондратюка мы выбрали произвольную программу «Иисус Христос – суперзвезда» из его прошлого олимпийского сезона. Уже на контрольных прокатах было видно – постановка получилось сильной, но кто знал, что именно она прозвучит на самом главном старте? Медаль на Nebelhorn Trophy c подтверждением третьей квоты, победа на чемпионате России, победа на чемпионате Европы, наконец, крепкое выступление в командном турнире – и бронзовая медаль Олимпиады. Всё это случилось под знаковую музыку Эндрю Ллойда Уэббера.

Артём Ковалёв – ещё один фигурист-боец по натуре. Его патронус – это произвольная программа «Троя», с которой фигурист выступал в сезоне-2022/2023 и показал максимальный на данный момент результат, попав в топ-5 на чемпионате России и отобравшись в сборную.

Патронус Григория Фёдорова – это его произвольная программа на музыку из фильма «От заката до рассвета». Мы наблюдали за тем, как два сезона росло техническое мастерство Гриши, пока наконец на этапе Гран-при в Москве прокатом с четырьмя четверными прыжками он не пробил 200 баллов.

Семён Соловьёв в качестве патронуса получил произвольную программу «Однажды в Америке», с которой заканчивал свой юниорский путь и начинал взрослый. Оба этих сезона получились успешными – катание в юниорах Семён завершил бронзой финала Гран-при в Санкт-Петербурге, а на взрослом уровне успешно выступил на дебютном чемпионате России и попал в топ-8.

Пуффендуй

На Пуффендуе учились те, кто не боялся упорного труда, всего добивался терпением, верностью себе и своим близким. На этот факультет мы определили Владислава Дикиджи, Макара Игнатова, Андрея Мозалёва, Артура Даниеляна и Дамира Черипку. Тихий и усердный труд привёл этих спортсменов к тому, что у них сейчас есть.

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В качестве патронуса Владислава Дикиджи избрана произвольная программа, с которой фигурист победил год назад на чемпионате России. На данный момент это самое крутое достижение в его карьере, прокат произвольной тогда принёс больше 200 баллов в копилку и стал самым чистым в тот вечер в Омске. По сезону-2024/2025 стабильные прокаты произвольной программы с минимальным количеством ошибок сделали его претендентом на олимпийский отбор.

В случае Макара Игнатова выбор сделан в пользу его произвольной программы «Вечность». Эта постановка была создана уже в новом для Макара штабе, в «Ангелах Плющенко», а самый яркий прокат случился на Кубке Первого канала в Челябинске – там одиночнику удалось собрать в одном прокате пять четверных прыжков!

Патронус Артура Даниеляна – «Травиата», произвольная программа из далёких 2018-2020 годов. Именно с «Травиатой» Артур выстрелил на взрослом уровне – на чемпионате России в Красноярске взлетел с 13-го места на второе, а в произвольной и вовсе стал первым. Через месяц «Травиата» принесла и мощный международный успех – серебро чемпионата Европы. Через упорный труд, старты, ошибки уже взрослый Артур сейчас нащупывает свою стабильность – это наконец-то вылилось в медаль этапа Гран-при.

Для Андрея Мозалёва мы выбрали его «Завоевание рая» – произвольную, с которой он покорял прошлый олимпийский сезон. В программе про Колумба Андрею не раз приходилось «откапываться», реабилитироваться после короткой – и он это делал, упорным трудом затаскивал себя повыше в турнирной таблице. Звучала музыка Вангелиса и на Олимпиаде в Пекине, а на домашнем Кубке Первого канала за свой прокат Мозалев набрал больше 190 баллов.

Дамир Черипка – новичок чемпионатов России, ему впервые удалось отобраться на старт подобного уровня, и это большой успех для фигуриста из Краснодарского края. От старта к старту в произвольной под композицию Made to Love от Джона Ледженда Дамир показывал стабильное катание с четверными прыжками и своим трудом заработал себе поездку на главный старт сезона – эту постановку мы и выбрали в качестве его патронуса.

Когтевран

Ученики Когтеврана – креативные, стремящиеся к знаниям спортсмены с пытливым умом. Им не чуждо также чувство юмора. На этот факультет отправились Матвей Ветлугин, Роман Савосин, Александр Мельников и Николай Угожаев. Креативности, умения погружаться в образ и показывать на льду что-то необычное и красивое этим фигуристам не занимать.

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Матвей Ветлугин в качестве патронуса получил короткую программу «Пушкин». С этой программой Матвей переходил во взрослый спорт, к Алексею Мишину, с ней он стал призёром финала Кубка России – а сам прокат тогда получился очень эмоциональным, с этой программой Матвей начал показывать результаты в сезоне-2022/2023 и даже попал в топ-4 после короткой на чемпионате России! Разноплановых образов у фигуриста было много, но знаковым стал Пушкин.

Николай Угожаев запомнился публике своей произвольной программой «Ив Сен Лоран» – постановка Николая Морошкина удивила новаторским выбором темы и музыки. Сразу несколько ярких прокатов «Ив Сен-Лорана» принесли фигуристу важные медали – бронзу финала Гран-при России среди юниоров, яркую победу на мемориале Панина-Коломенкина с результатом более чем в 300 баллов, первое золото взрослых этапов Гран-при России.

«Челентано» Романа Савосина – это определённо его патронус, а ещё и визитная карточка. Настолько точно удалось попасть в образ, что публика на каждом старте невероятно тепло приветствовала его. Яркое возвращение после перерыва, медали этапов Гран-при, попадание в резервный состав сборной – всё это случилось в том числе и благодаря классным прокатам с итальянской программой.

Патронусом Александра Мельникова стала его нынешняя произвольная программа на музыку из сериала про семью Медичи. В этом сезоне Саша впервые отобрался на взрослый чемпионат России, да ещё как – с медалью этапа Гран-при в Красноярске. Уже после короткой он шёл в тройке и сумел в ней остаться, показав хорошее выступление. В целом по программам Саши видно – он не боится ярких цветов, экспериментов с костюмами и образами, креатив и нестандартный подход к делу ему не чужды.

Слизерин

Слизерин – это факультет амбиций, нацеленности на результат, хитрости и уверенности в том, что ты способен сделать, на первый взгляд, что-то невозможное. На этот факультет отправились Пётр Гуменник, Даниил Самсонов, Никита Сарновский и Глеб Лутфуллин. Все они невероятно амбициозные фигуристы, которые собирали в программах невероятный контент и возвращались в игру после тяжёлых травм или обидных поражений, потому что готовы идти до конца.

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Патронус Петра Гуменника – это его «Онегин», произвольная программа сезона-2024/2025 и сезона-2025/2026. С ней на данный момент связаны самые крупные достижения в карьере – победа в финале Гран-при с рекордом по баллам, попадание основным участником на олимпийский отбор и победа там. Скоро «Онегина» увидит и Олимпиада. Сейчас Пётр замахивается на набор с пятью четверными прыжками и не собирается сбавлять обороты.

Глебу Лутфуллину в качестве патронуса назначена его произвольная программа «Мулен Руж». Музыку Глеб выбрал сам, он пошёл в классику фигурного катания – и это принесло успех. Год назад с этой программой Лутфуллин стал вторым на чемпионате России, доказал, что способен выдавать стабильные прокаты и претендовать на высокие места. Амбициозности и риска Глебу не занимать, одно время он отчаянно штурмовал на тренировках четверной аксель и немыслимые каскады из квадов.

Даниил Самсонов и произвольная под Come Together – ещё одно сочетание фигуриста и его патронуса. С этой программой произошло возвращение Даниила на лёд после перерыва, Самсонов взял медаль взрослого этапа Гран–при и замкнул топ-5 чемпионата России в Челябинске. Прокат программы на Кубке Первого канала и вовсе можно считать эталонным – тогда он внёс вклад в победу команды Анны Щербаковой.

Для Никиты Сарновского выбрали его произвольную программу в финальный юниорский сезон под композицию All that lies. Фигурист удачно провёл серию Гран-при и дважды выиграл, попробовал пятиквадку на Кубке Первого канала среди юниоров и отобрался на КПК среди взрослых.

Пусть же эти хорошие воспоминания помогут нашим парням показать на чемпионате России классные прокаты – и создать ещё более крутые моменты, которые потом будут греть душу.

Комментарии
