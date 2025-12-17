«Обнуление поддержки? Значит, так надо». Интервью с парой Тутберидзе Гусевой/Овчинниковым

Таисия Гусева и Даниил Овчинников катаются вместе всего второй сезон. Но ученики Тутберидзе уже успели показать себя и выиграть значимые награды. «Чемпионат» побеседовал с ребятами после бронзы в финале Кубка Москвы: об усложнении контента, обнулении поддержки на двух турнирах подряд, Бойкове/Козловском, элементах ультра-си в парном катании и о многом другом.

«Идём на усложнение, чтобы программа получилась максимально трудной»

— Как оцените прокат произвольной программы в финале Кубка Москвы?

Гусева: Выступление достаточно хорошее. Самое главное — был выполнен каскад, который задумывался. Напрыгивала его долго. Радует, что получилось.

Овчинников: Мы довольны, что, несмотря на не очень хорошую короткую программу, смогли собраться с силами и показать достаточно рабочий и неплохой прокат. Тренеры сказали, что эти соревнования стали успешными, но мы будем идти дальше и больше.

— Из-за чего произошло падение с выброса в короткой программе?

Овчинников: Ну, мы всё-таки люди, не можем весь сезон находиться в идеальной форме. Поэтому бывают спады, взлёты. Жизнь такова, как белая и чёрная полоса. Такое бывает.

— Как удалось забыть о падении и настроиться на произвольную программу?

Гусева: Спокойно. Просто забыли. Уже ехала домой и просто спокойно забыла. Самое главное — не надо было на этом зацикливаться. А то в произвольной могло пойти не так, как задумала.

Овчинников: Мы всё-таки спортсмены и должны быть морально устойчивыми в любой ситуации. И если даже наблюдать за мировой ареной, очень часто были такие случаи, что не удавалась короткая, но всё равно выходили и чисто катали произвольную программу.

— Какие наставления вам дали тренеры после короткой программы?

Гусева: Мне сказали не зацикливаться на этом. Повторюсь ещё раз — мы не роботы. Сказали, что бывает спад в элементах. Всё равно у всех людей бывает спад в чём-то. То есть произошло так, как произошло.

Овчинников: Ну да, тренеры поддержали, потому что мы, понятное дело, максималисты и всегда хотим катать чисто. Но такое случается, нужно вставать и идти дальше.

— Как они отреагировали на произвольную программу? Что скажете о бронзе?

Овчинников: В целом после проката похвалили. Сказали, что молодцы, что боролись за каждый элемент.

Гусева: Просто старт. После Гран-при уже как-то спокойно, потому что вот самое главное у нас было — откатать хорошо этапы. Вот и всё, впечатлений нет.

Овчинников: Не сказать, что для нас это какие-то мегаважные старты были, но просто у нас до Нового года не будет никаких соревнований, поэтому мы решили здесь выступить. Всё равно это какой-никакой опыт. Мы научились тому, что, несмотря на короткую, нужно всё равно собираться, выходить и катать произвольную хорошо. Поэтому ради опыта здесь выступили. Да, третье место, но всё равно… В общем, всё бывает.

— Какую цель перед вами поставили тренеры на финал Кубка Москвы?

Гусева: Нужно было чисто прыгнуть каскад лутц-тулуп-аксель, который мы накатывали.

— В заявке на произвольную программу стоял каскад лутц-аксель-аксель. Вы для подстраховки заявили секвенцию?

Гусева: Не совсем. Было задумано, что мы тут прыгнем лутц-тулуп-аксель. Просто мы все сезоны, которые катаемся, прыгали лутц-аксель-аксель. Я напрыгала хорошо лутц-тулуп-аксель, и мы вставили его в прокат.

Овчинников: Мы идём на усложнение всё равно, чтобы программа была максимальной сложности. Будем напрыгивать этот каскад к первенству России, чтобы там чисто показать произвольную программу.

Таисия Гусева/Даниил Овчинников Фото: fsrussia.ru

«Мечтаем выиграть Олимпийские игры. Или хотя бы поучаствовать»

— А вообще у вас какой план на этот сезон?

Гусева: План — попасть в основной состав сборной. И, наверное, тройка призёров на первенстве России.

Овчинников: Чисто катать, наверное, обе программы.

— Есть мечта в фигурном катании?

Гусева: Мне кажется, как у всех — это выиграть Олимпийские игры. Или вообще хотя бы в них принять участие. А так, у меня мечта — выйти на международную арену.

Овчинников: Все мы, спортсмены, понимаем, что самые главные старты — это Олимпийские игры. С самого детства, как мы встаём на коньки, до нас и родителей доходит, что Олимпийские игры — это цель. Поэтому, как у любого фигуриста, Олимпийские игры — это самое важное в карьере.

— Как оцените свою форму?

Гусева: Форма достаточно положительная, но после Гран-при в Омске произошёл небольшой спад, потому что тяжело было. Ну, вообще в целом тяжело. Наверное, оценю на процентов 65 из 100.

Овчинников: После Омска так получилось, что неделю мы не катались, потому что сначала я заболел, потом Тася заболела. Это тоже повлияло на то, что форма немножко ухудшилась. Но тем не менее мы выходим и боремся за элементы. Сейчас со здоровьем всё супер.

— Как вы работали над добавлением нового каскада в произвольную программу?

Гусева: Напрыгивала много раз, прям много-много-много. И довела до идеала, чтобы вставлять в произвольную программу.

Овчинников: Количеством, конечно, это всё напрыгивается-напрыгивается. Это не сразу происходит в нужное время. И в паре сначала тоже не получалось, потому что всё равно новый каскад, тяжело подстроиться под друг друга. И сейчас не идеально, но всё равно мы идём к этому, мы прокладываем свой путь. Поэтому к первенству России мы его уже стабильно напрыгаем.

— Кто под кого подстраивается в прыжках?

Гусева: Подстраиваемся под обоих. Допустим, я люблю перед тулупом стоять долго, чтобы прям раскатить и сделать такую небольшую дугу. Поэтому Даня подстраивался именно под тулуп.

Овчинников: В любом случае парное катание — это работа двоих. И где-то кто-то в каких-то элементах может уступать, где-то кто-то может подстраиваться. Всё равно у каждой пары, мне кажется, это по-разному происходит. Поэтому в каких-то элементах девочки подстраиваются, в каких-то пацан больше должен подстроиться. Поэтому так.

— Как решились на изучение четверной подкрутки?

Гусева: После сбора в Кисловодске. Нам ещё на сборе говорили, что будем в скором времени изучать четверную подкрутку. Просто в один день сказали на полу: «Давайте четверной подкрут». Потом вышли на лёд и сделали с первой попытки.

Овчинников: Нам про четверной подкрут говорили ещё в середине прошлого сезона, что хотят от нас его увидеть, потому что видели потенциал в тройном. Прошли сборы в Кисловодск, и мы как-то быстро, раз-раз, сделали четверной подкрут без каких-либо проблем. Но в произвольной программе он чуть-чуть с помарочкой удался, однако ничего страшного. Такое редко бывает.

— Не было ли страха изучать этот элемент?

Гусева: Я не боюсь изучать новые элементы. Для меня наоборот — большее желание делать появляется. Именно его сразу же идти и делать. Интересно изучать новые элементы, чтобы не останавливаться на одном месте и не стоять.

Овчинников: Тася для меня на удивление очень смелая. Потому что я смотрю на других партнёрш, которые боятся выбросов, подкруток, но Тася — бесстрашная, поэтому мы как-то легко на четвёртую подкрутку пошли.

«Надо увеличить стоимость четверных элементов в парном катании, особенно выбросов»

— Не думали, что стоило бы увеличить стоимость четверных элементов в парном катании?

Гусева: Думаю, да, надо увеличить. Особенно стоимость выбросов.

Овчинников: Наверное, всё-таки да, стоит.

— Даниил, в соцсетях вы делились чистыми попытками элементов ультра-си. Как начали их изучать?

Овчинников: Прыгал я ультра-си ещё в одиночном. Уже в парном, в межсезонье решил вспомнить четверные прыжки. Кто его знает, может, что-то получится в будущем (улыбается).

— Таисия, а вы не пробовали элементы ультра-си? Какие хотели бы попробовать?

Гусева: На тот момент у меня был стрессовый перелом, поэтому не пробовала. Хотела бы попробовать тройной аксель.

— Даниил, а какие ультра-си вы прыгаете?

Овчинников: В межсезонье я собрал тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Причем сальхов в одиночке я никогда не выезжал. Но в парном получилось. И ещё планирую уже в следующем межсезонье учить четверной лутц.

— Хотели бы стать первой парой, которая будет прыгать ультра-си на соревнованиях?

Гусева: Хотелось бы (улыбается).

Овчинников: Это, конечно, сверх чего-то, но кто его знает. Невозможное возможно.

Гусева: В ближайшем будущем, в течение лет 10-15, кто-нибудь это сделает. 100%! Найдутся два хороших одиночника, их поставят в пару, и они это будут делать спокойно (смеётся).

— Как выглядит ваш типичный тренировочный день?

Гусева: Утром встаю, иногда бывает, что иду в школу, прихожу на каток, разминка, лёд, хореография, после хореографии у нас перерыв. В среду, в пятницу у нас джаз. Перерыв у нас обычно длится час двадцать плюс-минус в это время. Иду кушать, потом прихожу, разминка, лёд и заминка.

— Получается, вы на очном обучении?

Гусева: Я учусь в обычной школе на очно-заочном. Моя школа около катка.

— Как идёт учёба в связи с тренировками? Назовёте любимые, нелюбимые предметы?

Гусева: Тяжело, с репетиторами. Мои любимые предметы…

Овчинников: Физкультура (смеётся).

Гусева: Нет! (смеётся). Наверное, алгебру интересно решать, понимаю её. И ещё физика интересна. Нелюбимые предметы — геометрия и, наверное, русский язык.

— Даниил, а что вы скажете про свой тренировочный день?

Овчинников: В целом точно так же, потому что мы всегда с ней вместе на тренировках. Стараюсь уделять время учёбе. Иногда очень сложно это даётся, потому что устаёшь, понятное дело. Но приходится как-то совмещать всё это. Я учусь в университете в МГУСиТ на первом курсе на тренера. Как даётся учёба? Сложно. Очень сложно.

— Есть у вас любимые и нелюбимые элементы на тренировках?

Гусева: Нелюбимый элемент — это, наверное, тодес. На удивление, для меня нелюбимый — это тодес, а любимый — это, наверное, подкрут и выброс.

Овчинников: Нелюбимый элемент, честно, не могу выделить. А любимый, наверное, подкрут.

Таисия Гусева/Даниил Овчинников Фото: fsrussia.ru

— Что добавилось или убавилось в тренировочном процессе за последний год?

Гусева: На льду как будто бы активнее начали работать. Вот, наверное, больше активности.

Овчинников: Понятное дело, в прошлом сезоне мы ещё скатывались, только начинали свой путь, выступали и по первому спортивному. В этом сезоне мы уже перешли на разряд КМС стабильно, уже в сборной находимся. И, конечно, уровень тренировок уже повысился, начали активнее над всем работать. Поэтому стремимся всё больше и больше делать.

— На обоих этапах Гран-при вам обнулили поддержку. Что думаете по этому поводу?

Овчинников: Очень много слов уже было сказано об этих поддержках…

Гусева: Значит, так надо. Мы не имеем права допускать, чтобы нашли согнутый локоть. Этого не надо.

Овчинников: Но если судьи так решили, то мы согласны с этим решением и никак не хотим спорить с ними.

— Как работали над поддержками после этого?

Овчинников: Я работал над локтевыми суставами. Растягивал бицепсы, закачивал трицепс, чтобы локоть стабильнее смотрелся в поддержках, чтобы чётко всё было. Подсказывали тоже. Старался максимально вытягивать, чтобы не было никаких вопросов.

Гусева: То же самое. Я с ним в паре катаюсь, поэтому толком отличий нет, работаем вместе (смеётся).

— Было ли страшно делать этот элемент после обнулений?

Овчинников: Скорее всего, в Омске срыв элемента произошёл именно по этой причине. Потому что в Омске тяжело было ехать именно мне, со всеми этими поддержками. Перед каждой поддержкой я думал именно о том, чтобы снова не случился такой инцидент. Но, как говорится, чего больше всего боишься, то, скорее всего, и произойдёт…

Гусева: Как это и произошло.

Овчинников: Но это тоже опыт, я сделал из этого какие-то свои выводы. Надо просто идти, выполнять свою работу и не думать ни о чём.

— Максим Траньков писал пост в вашу поддержку. Обсуждали ли ситуацию с ним лично?

Овчинников: Он сказал голову не забивать. Сказал, что до нас просто докопались, если кратко говоря.

Гусева: Сказал не забивать голову всем этим, работать дальше, в таком же режиме.

— Дал ли Максим вам какой-нибудь технический совет?

Овчинников: После Казани… Опять же, я не хочу спорить с решением судей, потому что мы уважаем их работу, и не хотелось бы давать какие-то комментарии по поводу согнутого или нет локтя. Если судьи так решили, то локоть был согнут. Поэтому как-то так.

«Взяли музыку Юдзуру Ханю — он фигню какую-нибудь не выберет!»

— Как вообще оцените прошедшие для себя этапы?

Овчинников: На самом деле, мы довольны результатом, потому что катаемся всего второй сезон. Прокладываем свой путь, работаем дальше, совершенствуемся. Все равно мы уже улучшились, сделали шаг вперёд огромный, поэтому мы в целом довольны.

— Как будете готовиться к первенству России?

Гусева: В таком же режиме. Активно будем нарабатывать элементы с каждым разом. Как раз будут новогодние праздники, всё залечим, отдохнём и пойдём дальше в бой.

— Расскажите немного о своих программах.

Гусева: Короткая программа у нас в японском стиле, Юдзуру Ханю катал под эту музыку. Произвольная программа — не знаю даже, как объяснить. Просто красивая музыка.

Овчинников: Евгений Плющенко катался под музыку из нашей произвольной. Музыка со сменой настроения. Она более заряженная, где-то более лиричная. Я думаю, она нам подходит.

— Какую программу вам больше нравится катать?

Гусева: Короткую.

Овчинников: Мне, наверное, произвольную больше нравится.

— Ваша короткая программа — это посвящение Юдзуру Ханю, получается?

Гусева: Нет, это не программа-посвящение. Просто нашли музыку, посмотрели то, что катал Юдзуру Ханю. Мы знали, что он катал под неё. И всё, решили поставить.

Овчинников: Ну да, Юдзуру Ханю фигню какую-нибудь не выберет, правильно? (смеётся) Как-то мы взяли его музыку. Хорошая музыка, тематика есть японского стиля, его фирменного, можно сказать. Стараемся чувствовать себя японцами в этой программе (улыбается).

— Часто ли пересматриваете эту программу Ханю?

Овчинников: Когда был в одиночном, то очень часто пересматривал. Именно вот эту японскую программу очень часто пересматривал. Потом, понятное дело, время немного прошло, в пары перешёл. Ну и Юдзуру со спортом закончил. Поэтому раньше пересматривал, а сейчас — нет.

Гусева: Больше смотрю сейчас трансляции международных стартов — и взрослых и юниоров. Конечно, Илья Малинин — это просто отдельный вид искусства. Я всех смотрю.

— Что вам больше всего нравится в Илье?

Гусева: Прыжки. А ещё высота его прыжков.

Овчинников: Да, конечно, это прыжки. И та акробатика, которую он показывает на льду, это очень круто.

— Пересматриваете ли именно в этом сезоне японскую программу Ханю, чтобы вдохновиться?

Гусева: Именно смотреть — нет.

Овчинников: Нет, за последнее время не пересматривал.

— Что хотели бы взять у Юдзуру?

Гусева: Наверное, тройной аксель и попытки четверного акселя.

Овчинников: Мне очень нравились тулуп и сальхов четверные, как он прыгал.

— Что насчёт личных качеств?

Овчинников: Меня всегда удивляло в нём то, что, несмотря на то что он в 2014 году выиграл Олимпиаду, всё равно пошёл на вторые Игры и тоже их выиграл. Просто многие спортсмены после выигранных Олимпийских игр заканчивают со спортом. Считают, что всё, цель выполнена, можно пойти отдохнуть. Меня удивляет именно то, что он настолько спортсмен и пошёл на вторую Олимпиаду.

Гусева: И потом была ещё третья Олимпиада в 2022 году! Это просто поражает.

Таисия Гусева/Даниил Овчинников Фото: fsrussia.ru

«Задача в юниорах в парном катании — это сохраниться до мастеров»

— Себе бы хотели такую же долгую карьеру?

Гусева: Да, конечно. Очень хотелось бы! Самое главное, чтобы здоровье позволяло и физические силы.

Овчинников: Да, самое главное, чтобы здоровье позволяло. И, если честно, как мне кажется, задача в юниорах — это сохраниться до мастеров. Потому что юниорские старты — это прежде всего опыт перед тем, как выйти в мастера. И самое главное — это сохранить своё здоровье, форму, чтобы потом спокойно выступать по взрослым.

— А есть ли у вас кумир?

Гусева: Женя Медведева. Женя нравится артистизмом, спокойствием и прыжками.

Овчинников: Юдзуру Ханю.

— Кто вам ставил короткую и произвольную программы?

Гусева: В августе прошлого года, как только мы встали в пару, нам начал ставить Алексей Тихонов. Потом нам её все подправляли, все добавляли, все работали. А так ставил Алексей Тихонов программу.

Овчинников: Изначально, да, ставил Алексей Тихонов, когда мы только-только прямо в пару вставали. Но потом, к сожалению, он покинул наш штаб. И уже на следующий сезон мы дорабатывали эти программы с Максимом Сергеевичем Болотиным, с Георгием Владимировичем Похилюком. Филипп Александрович Тарасов тоже подсказывал. И как-то такой совместной работой пришли к результату.

— Как подбирали музыку?

Гусева: Наверное, лёд целый искали, даже два льда искали музыку. В целом достаточно быстро нашли идею. Рассматривали разные варианты.

Овчинников: Да, быстро нашли в целом. Проблем с этим не возникло.

— Часто ли предлагаете свои идеи?

Овчинников: Как раз, когда выбирали музыку, мы советовались, тоже предлагали свои варианты. Но в постановках, когда нам ставили, я тоже могу предложить где-то что-то добавить.

— Какие-нибудь сложности у вас возникают с этими постановками?

Гусева: Сложно выкатывать их, хореографию делать. Вообще над пластикой работать надо очень много.

Овчинников: Короткая программа — это всё-таки японский стиль, он сложный, потому что всегда резкие такие жёсткие движения. Поэтому мы ещё работали с нашим хореографом Ксенией Поталицыной, которая рассказывала нам про японский стиль, как это лучше показать. Короткая программа сложно выдаётся именно хореографией, но мы стараемся, опять же, все движения выделывать так, чтобы это максимально по-японски было. Произвольная — полегче. Лично мне она в принципе нравится, сама музыка, лирическая часть. Я часто могу что-то добавлять в хореографию.

— Как бы охарактеризовали свои программы?

Овчинников: В короткой — это японский стиль, самураи, вся эта тематика. А произвольная программа — это лирика.

Гусева: Классика.

— Как создавались костюмы к вашим программам?

Гусева: Нам сшила костюмы швея, которая всегда мне шила в одиночке, я сама из Челябинска. Она нам шила, ещё когда мы только выходили по первому спортивному. Так что она нам сшила костюмы и на короткую, и на произвольную.

«Перешли в парное катание без конкретной причины»

— А как вы пришли в мир фигурного катания? Таисия, вы начинали в Челябинске, получается?

Гусева: Я начинала в Челябинске. Мне было три года. Мама хотела меня отдать в какой-то спорт. Я сначала пошла на гимнастику — мне сказали, что я сильно низкая. Потом я какое-то время ходила на танцы, хотела завязывать с фигурным катанием. В три года пришла на массовое катание вместе с мамой, потом меня взял тренер в группу. Затем лет в пять-шесть я поступила в школу «Тодес» в Челябинске. Потом переехала в Москву.

Овчинников: Я родился в Москве, начинал заниматься там же. Изначально в четыре года пришёл в Хрустальный, катался в Хрустальном в 10 лет. Не у Этери Георгиевны, я пробовался у неё, однако она меня тогда не взяла (улыбается). В 10 лет я прокатался в Хрустальном, прямо с самого начала. Потом в 13 лет я перешёл в «Москвич» к Виктории Буцаевой. Прокатался у неё три года. На протяжении всего этого периода мне регулярно говорили про парное катание, но очень хотел быть именно одиночником, однако в какой-то момент решил всё-таки прийти попробовать, и вот так всё получилось удачно. Мама моя сама очень любила фигурное катание. Наверное, поэтому и отдала меня в этот вид спорта.

— Нравилось ли вам в детстве заниматься фигурным катанием?

Гусева: Мне очень нравилось. Не получилась из меня какая-то суперская одиночница, но просто нравилось. Каталась в удовольствие.

Овчинников: В четыре года, когда нас отдают туда, мы вряд ли понимаем, нравится нам это или нет. Осознание уже приходит чуть попозже…

Гусева: Привели, оставили и сказали: «Катайся» (улыбается).

Овчинников: Да-да-да (улыбается). Но со временем, когда уже начинаешь чуть взрослеть, то приходит понимание по этому делу. Если нравится, то остаёшься, катаешься, работаешь, а если нет, то надо заканчивать.

— А в какой момент вы поняли, что для вас фигурное катание — это что-то серьёзное?

Овчинников: Наверное, всё-таки лет в 10 приходит это осознание, что ты спортсмен, должен работать и добиваться каких-то результатов. Лично у меня где-то в этом возрасте пришло полное осознание, чем я занимаюсь, ради чего я это делаю и какие у меня цели.

Гусева: Как сюда переехала, в Москву.

— Таисия, тяжело ли вам дался переезд?

Гусева: Мама боялась, но решилась на этот верный шаг. За это я ей очень благодарна, что дала мне возможность. В целом просто собрались, приехали на просмотр, вначале – в одиночное катание, потом мне предложил Максим Сергеевич Болотин в парное катание. Затем в марте я приехала на просмотр в парное. Наверное, за неделю меня просмотрели, даже меньше, и взяли. Маме я очень благодарна за такую возможность.

— С кем вы переезжали, кроме мамы? Скучаете ли по Челябинску, есть ли любимые места?

Гусева: С мамой и братом. По Челябинску не скучаю, меня там ничего не держит. Любимое место? Дом. И каток, наверное, для меня очень родной. Какие-то воспоминания прямо хорошие. Была…

Овчинников: Подруга.

Гусева: Да, подруга — Саша, с ней очень хорошо общаюсь по сей день. Когда приезжаю в Челябинск, то с ней встречаюсь.

— В марте как раз пройдёт финал Гран-при в Челябинске.

Гусева: Я очень рада этому (улыбается)! Много с кем увижусь. Побуду дома. И, наверное, съезжу к бабушке.

— Была ли конкретная причина, по которой вы перешли в парное катание?

Гусева: У меня не было конкретной причины. Просто я понимала, что рано или поздно мне придётся перейти в пары, потому что я по комплекции достаточно маленькая, мне не в кого расти. Поэтому всё равно я осознавала, что рано или поздно я перейду в пары. Но я думала, что лет в 15. А так оказалось, что я в 12 лет в парное перейду.

Овчинников: Как таковой весомой причины не было, но, начиная лет с 14, мне всегда говорили, что я буду хорошим парником, что мне нужно парное катание. Я всегда отнекивался, однако в одиночном уже не складывалось немного, потому что были травмы очень частые, два сезона выступал буквально на нескольких стартах. И всё-таки подумал, что раз уж люди во мне видят хорошего парника, то стоит попробовать. И пришел на просмотр к Этери Георгиевне.

«Когда с тобой на льду катаются Бойкова с Козловским, то не имеешь права расслабляться»

— Что для вас самое сложное в этой дисциплине?

Гусева: Самое, мне кажется, главное в парах — это взаимопонимание. Чувствовать партнёра, не ругаться.

Овчинников: В целом да. Так и есть.

— Может, какие-то технические элементы вам особенно тяжело даются?

Гусева: Нет. Все легко даются в целом.

Овчинников: Да, всё абсолютно. Мы всё умеем. Мы все элементы легко выполняем на максимум, на четвёртый уровень. Просто главное — это собираться, выходить на старт и всё делать.

— Какие у вас были успехи в одиночном катании?

Гусева: Их не было.

Овчинников: Выступал на московских, всероссийских соревнованиях, занимал иногда призовые места. Какими-то большими успехами не успел за это время обзавестись. Очень хотел выступить на Гран-при, но были травмы, я не смог.

— Где вам больше нравится — в одиночном или в парном?

Гусева: В парах.

Овчинников: Блин, ну тема одиночного немножко, конечно, сердце режет. Но я понимаю, что в парном мне лучше.

— Как именно случился переход в группу Этери Тутберидзе?

Овчинников: Я пришёл на просмотр, когда изначально работал Алексей Тихонов. Он меня знает с 11 лет, тоже с самого детства говорил: «Вырастешь, и я тебя в пары заберу» (улыбается). Я когда у Виктории Буцаевой катался, он тоже звонил, спрашивал, не хочу ли я прийти. Но я понимал, что если я пойду в парное, то только к Этери Георгиевне в группу. Потому что там хорошие тренеры, конкуренция, с тобой будут работать.

Гусева: Когда была ещё в Челябинске, мне тоже твердили, что я идеальная парница. С мамой думали, что я уеду в Питер, наверное, к Тамаре Николаевне Москвиной. Но приехала в одиночное катание на просмотр в группу Полины Игоревны Цурской. И вот мне там предложили попробовать в парах у Этери Георгиевны Тутберидзе.

— Помните первую тренировку в новой группе?

Овчинников: Первая тренировка… Таси в тот день не было, она ещё была в отпуске. И я тогда первые свои подводящие, можно сказать, элементы делал с Полиной Шешелевой. Тася через неделю пришла. Честно, уже трудно вспомнить, что было в первую тренировку. Мы скользили параллельно — это единственное, что я помню. Но вроде быстро скатались и начали делать элементы.

Гусева: Я помню, что ушла на старший лёд, где катались мастера. Так получилось почему-то, конкретную причину не помню. Прыгала, вращалась, скользила, и всё.

— Что больше всего нравится в тренировочном процессе в вашей группе?

Гусева: Смотреть, наверное, кто твои конкуренты. Ты уже понимаешь, что они могут, что не могут, но всё равно со всеми общаемся. Как-то больше конкуренция, наверное.

Овчинников: Если в группе, то, конечно, очень хорошо, когда ты тренируешься там, где бушует такая конкуренция, что наша команда забирает каждый этап Гран-при, вот. И, конечно, это немножко подстёгивает, чтобы не сидел на одном месте…

Гусева: Не расслаблялся.

Овчинников: Да. Всегда идти вперёд, не сбавлять темп. И, конечно, когда с тобой на льду катаются Бойкова с Козловским, то не имеешь права расслабляться. Смотришь на них и понимаешь, что нужно двигаться туда.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

«Нравится упорство Бойковой — Саша упёртая, делает до конца всё»

— Следите за старшими коллегами?

Овчинников: Конечно.

Гусева: Они сами катаются на льду, Саша меня успокаивает, поддерживает. Последнюю неделю мне было очень тяжело, вообще не понимала, что происходит. Саша поддержала, успокоила (улыбается).

Овчинников: Всегда, когда они едут какие-то связки, я просто стою около бортика и сияющими глазами наблюдаю за их элементами, потому что каждый элемент — это мощь, сила, и за этим всегда приятно наблюдать (улыбается).

— Получается, у вас в парном катании ориентиры — это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? Что хотели бы перенять у них?

Гусева: Да, всё так. Хотела бы перенять элементы и, наверное, Сашино упорство. Саша упёртая, она делает до конца всё. И мне она этим прямо очень нравится.

Овчинников: Скорость, мощь, сильное катание.

— Как именно вы встали в пару?

Гусева: Я пришла в первый день, а мне девочка написала, что мальчик пришёл к тебе. Я удивилась, и всё в целом. Пришла на тренировку, как обычно.

Овчинников: Да ничего удивительного. Сказали, чтобы покатались вместе пока. И встали в пару, начали работать.

Таисия Гусева/Даниил Овчинников Фото: fsrussia.ru

— Что подумали друг о друге в первую встречу?

Гусева: Спокойный очень. Вот просто очень спокойный.

Овчинников: Я не помню, если честно, что я подумал. Но изначально я просто маленькому росту удивился.

— Быстро ли нашли общий язык? Были ли какие-то разногласия в самом начале пути?

Гусева: Быстро. Очень быстро, легко. Не знаю, как именно это произошло, но это произошло легко и без проблем. Разногласий не было.

Овчинников: Да, в целом проблем не составило. Никаких разногласий не было.

— Как настраиваете друг друга перед соревнованиями?

Гусева: Не знаю. Лично мне как-то самое главное — это просто уйти в себя, не дёргаться и не переживать.

Овчинников: Я иногда могу пошутить немного, юмора добавить, чтобы разгрузить волнительную обстановку. В целом просто спокойно готовимся.

— В чём вы сильнее всего изменились как пара с прошлого года?

Гусева: Наверное, во всём. Особенно в элементах. Потому что это нарабатывается всё со временем.

Овчинников: Да, с прошлого сезона мы очень сильно прибавили во всём. И в катании, и в взаимодействии с партнёршей.

— Какие качества вам нравятся друг у друга?

Гусева: Не знаю, наверное… Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. (смеётся)

Овчинников: Три раза — бесстрашие! (улыбается.)

— Общаетесь ли вы вне льда?

Овчинников: Иногда – да. Можем пообщаться.

Гусева: Бо́льшую часть времени мы находимся на катке, можно сказать, больше полудня. Просто видим каждый день друг друга и один день выходной, и всё.

— Есть любимые занятия вне льда?

Гусева: Смотреть сериалы. И, наверное, что-то рукодельное какое-то. Любимые сериалы — «Очень странные дела». И сейчас смотрю четвёртый сезон «Дневников вампира». Так что в свободное время смотрю сериалы, занимаюсь уроками, рукодельничаю.

Овчинников: Я люблю футбол смотреть, болею за «Барселону», смотрю матчи разные. Иногда чем-то творческим могу заниматься, порисовать. Что-нибудь слепить тоже могу иногда, если время бывает, настроение. В свободное время ещё люблю на YouTube всякие видео посмотреть.

— Даниил, в соцсетях вы выкладывали видео, как поёте. Как начали заниматься вокалом?

Овчинников: Я вообще никогда не занимался вокалом. Просто люблю иногда дома посидеть и попеть всякие песни, как-то эмоционально разгружает тоже голову. Всё равно, на самом деле, танцы, вокал, пение — это всё очень круто, потому что если есть эмоциональный груз, то через пение, через танцы, ты можешь этот груз с себя снять, и дальше уже легче идёт.

— Что поёте?

Овчинников: Я на самом деле очень разные песни пою. Я и рэп читаю, и какую-то лирику. Поэтому не могу выделить какие-то особенные, но очень разные. Я и на иностранном языке тоже могу петь песни. Но на музыкальных инструментах не играл.