Чемпионат России по фигурному катанию 2026 — онлайн-трансляция 18 декабря 2025, выступления Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов

Степанова и Букин идут за пятым золотом ЧР, а Бойкова и Козловский — за третьим? LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Бойкова/Козловский и Степанова/Букин
Первый день чемпионата России по фигурному катанию — 2026.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует очередной предолимпийский чемпионат России! В этот раз соревнования растянуты на четыре дня — продлятся с четверга по воскресенье. Турнир откроют спортивные пары и танцевальные дуэты.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Не началось

Скорее всего, лидерство в ритм-танце останется за самыми опытными и титулованными участниками — Александрой Степановой и Иваном Букиным. Второе место тоже кажется очевидным — вряд ли Василиса Кагановская и Максим Некрасов упустят своё. А вот борьба за третье место будет серьёзной — на него претендует сразу несколько пар!

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Не началось

В парном катании особое внимание, как и всегда, будет приковано к двум лидирующим дуэтам: Анастасии Мишиной/Александру Галлямову и Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому. По сезону кажется, что на этот раз преимущество у второй пары. Но у действующих чемпионов страны было достаточно времени, чтобы решить свои проблемы.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию — 2026!

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! Следите за чемпионатом России по фигурному катанию-2026 вместе с нами!

Новости. Фигурное катание
