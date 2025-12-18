Степанова и Букин идут за пятым золотом ЧР, а Бойкова и Козловский — за третьим? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует очередной предолимпийский чемпионат России! В этот раз соревнования растянуты на четыре дня — продлятся с четверга по воскресенье. Турнир откроют спортивные пары и танцевальные дуэты.

Скорее всего, лидерство в ритм-танце останется за самыми опытными и титулованными участниками — Александрой Степановой и Иваном Букиным. Второе место тоже кажется очевидным — вряд ли Василиса Кагановская и Максим Некрасов упустят своё. А вот борьба за третье место будет серьёзной — на него претендует сразу несколько пар!

В парном катании особое внимание, как и всегда, будет приковано к двум лидирующим дуэтам: Анастасии Мишиной/Александру Галлямову и Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому. По сезону кажется, что на этот раз преимущество у второй пары. Но у действующих чемпионов страны было достаточно времени, чтобы решить свои проблемы.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию — 2026!