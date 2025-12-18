Дуэль года. Бойкова и Козловский ещё не готовы побеждать Мишину и Галлямова?

Чемпионат России по фигурному катанию — событие года, которое всегда несёт множество интриг, ярких побед и горьких поражений, не обходится и без скандалов. В этом сезоне лучшие фигуристы страны перебрались в Санкт-Петербург, полностью заряженные на результат.

В первый день соревнований на лёд вышли танцевальные дуэты и спортивные пары. Казалось бы, эти виды самые «безопасные», ведь фавориты практически непоколебимы. Но даже если Александра Степанова и Иван Букин «прошлись катком» по Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, то в другой дисциплине спокойствием и не пахло.

Только Александра Бойкова и Дмитрий Козловский почувствовали вкус победы на этапах Гран-при России и поверили в то, что могут обыгрывать Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые испытывали психологический слом, как вдруг ученики Тамары Москвиной снова их опустили с небес на землю.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

Степанова и Букин пришли, увидели и вырвались в лидеры

Главный турнир года начался невероятно рано, по меркам среднестатистического поклонника фигурного катания. Тренировочный процесс долгое время оставался сакральным: о результатах прогресса или, наоборот, регресса болельщики узнавали путём «вылазок» журналистов, которые тайком «сливали» свои инсайды. Но в этот раз организаторы решили сломать систему и преподнести предновогодний подарок — провести на Первом канале онлайн-трансляции тренировок.

Это был очень хороший ход — может, только для фигуристов это дополнительное давление, — но для любопытных зрителей, тех же самых корреспондентов и специалистов, которые не присутствуют на арене, это возможность оценить степень подготовки атлетов, прикинуть, какой контент актуальный, а также позже выяснить, кто из них «плюс-старт», а кто — «минус».

Вот Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, один из тех дуэтов, за которые мы переживали весь сезон, точно фигуристы «плюс-старт». И дело даже не в утренней тренировке — там они показали довольно уверенный прокат под чутким руководством Анжелики Крыловой. На этапах Гран-при России у ребят никак не складывалось с ритм-танцем — случались грубейшие ошибки, включая даже падения. А всё потому, что техническая составляющая была слишком сложной — Лиза не справлялась.

Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано Фото: РИА Новости

В итоге команда приняла решение видоизменить постановку, и тогда всё сработало. Дарио оказал партнёрше невиданную поддержку, благодаря которой удалось преодолеть все препятствия. Зажигательный танец с четвёртым уровнем твиззлов и поддержки покорил зал. Да, на дорожках фигуристы традиционно недобрали — лишь первый-второй уровни, но в целом темп был выдержан, остальные элементы — точны, а артистическая включённость — фирменный знак пары — на месте. Итого — 79,37 балла.

Среди других выдающихся выступлений нельзя было пропустить прокат Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. Эти спортсмены выделяются своим необычным подходом к программам, у них есть свой почерк, при этом они «выезжают» не столько за счёт этого, сколько за квинтэссенцию отличной идеи, вложенной в элементы. По уровням у фигуристов было всё прилично: четвёртый — за твиззлы и вращательную поддержку и второй и третий – за две разные дорожки. Арбитры оценили их ритм-танец в 80,22 балла.

Высокие оценки, бесспорно, однако, чтобы бороться с очевидными лидерами их, увы, было недостаточно. Четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин вышли, чтобы «разрывать». Их «Майкл Джексон» не всегда впечатлял на предыдущих стартах, будем откровенны. Но теперь Саша и Ваня пришли в форму, по-спортивному разозлились и показали, насколько в классе они превосходят своих соперников. Всё было исполнено на максимум, кроме дорожки с паттерном танца — тут третий уровень — и дорожки по диагонали — третий-второй. Но вторая оценка решала, поэтому суммарно фигуристы набрали космические 87,45 балла.

Василиса Кагановская/Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Единственными, кто мог навязать борьбу Степановой и Букину, были Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Однако, как показала практика, «правило очереди» всё ещё действует, да и ученикам Анжелики Крыловой было сложно что-то противопоставить по технике воспитанникам Александра Жулина. Дорожки шагов также вышли на второй или третий уровень, твиззлы и поддержка — на четвёртый, а значит, на итоговое положение влияли надбавки, а они пока чуть ниже. Отсюда и отрыв в три балла — результат дуэта: 84,82.

В произвольной программе должно будет случиться чудо, чтобы золото нашло новых хозяев, а вот чуть ниже в турнирной таблице могут быть и сюрпризы.

Мишина и Галлямов вернули чемпионскую психологию

Среди спортивных пар статус «плюс-старт» отошёл Елизавете Осокиной и Артёму Грицаенко. На тренировке у фигуристов всё было неплохо, они оставались уверенными до конца, однако всё могло пойти не по плану — Лиза отмечала, что ей невероятно важно оставаться «в ногах». Именно поэтому на пробном прогоне короткой программы она немного сторонилась Артёма, пытаясь собраться с мыслями. Видимо, эта тактика в случае данных спортсменов является рабочей, потому что прокат получился близким к идеалу. Осокина и Грицаенко исполнили параллельный тройной тулуп, добили сложностью подкрутку на максимум и выброс флип сделали филигранно — Артём отлично «кинул», а Лиза «вцепилась» в лёд. Потеряли фигуристы по уровню лишь на тодесе и дорожке шагов. От судей они получили высокие оценки — 70,81.

Вот только не так непоколебимы оказались эти спортсмены, им легко могли составить конкуренцию Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, если бы не обидное падение партнёра на дорожке шагов (!).

Несмотря на все возможные перестановки среди многочисленных пар, главная рокировка могла произойти среди двух наших топов: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов уже на протяжении многих лет не могут выяснить, кто из них сильнее. Чаще выше оказывались текущие воспитанники Тамары Москвиной, например, на предыдущем чемпионате России они были непобедимы, в то время как их конкуренты переживали внутренний кризис.

Вот только в этом году роли поменялись, и на первый план вышли Саша и Дима, не только наладившие проблемы со стабильностью, но и представившие чистый четверной выброс на соревнованиях. А вот у Насти и Саши на фоне тяжелейшей травмы случились не только грубые ошибки, но и резкие высказывания от партнёра по типу «Вот и думай, хочешь ли и дальше позориться».

Тем не менее к основному турниру Мишина и Галлямов подошли в более нейтральном настроении. На тренировке они выглядели прежними — теми, кто рвётся к очередному чемпионству. Эти фигуристы, чемпионы мира и Европы, призёры Олимпиады, в принципе не могли упасть окончательно. Шикарный камбэк от них мы увидели на чемпионате России: роскошные выброс флип и сольный параллельный сальхов. Подкрутку и поддержку (а с этим у Саши были проблемы) сделали на максимум. И лишь на тодесе и дорожке потеряли по уровню ученики Тамары Москвиной. Их оценка — 79,03 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которым было важно не пустить принципиальных соперников вперёд начали со смены костюма — вернулся жёлтый комбинезон. Подкрутка получилась великолепная, на сальхове недочёт был у Саши, которая едва не улетела вниз головой, но устояла. Однако на выбросе флип спортсменка допустила степ-аут. И даже несмотря на то, что тодес и дорожку шагов ребята сделали на максимальный четвёртый уровень, они уступили Насте и Саше. 77,42 балла. Но борьба ещё не окончена.