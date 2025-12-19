Петросян и Гуменник покажут себя во всей красе перед Олимпиадой! LIVE второго дня ЧР-2026

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Наши крутые одиночники вступают в борьбу на чемпионате России по фигурному катанию — 2026! Первыми на лёд во второй соревновательный день выйдут мужчины. И как же трудно будет здесь предсказать результаты соревнований!

Особое внимание будет приковано к будущему участнику Олимпийских игр — 2026 в Милане — Петру Гуменнику. В его карьере ещё не было титула на чемпионате России. Но выиграть золото ему будет непросто — уровень конкуренции в нашей мужской одиночке просто сумасшедший! Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Николай Угожаев — все эти фигуристы способы выдать мощные прокаты.

В женском турнире Аделия Петросян впереди всех — её победная серия действительно впечатляет. Конечно же, действующей чемпионке России захочется её продлить и выдать мощнейшие прокаты с несколькими ультра-си. Однако важно учитывать, что сложнейшими элементами владеет не только наша олимпийская надежда. Четверные прыжки есть у Алисы Двоеглазовой, Дарьи Садковой и Марии Захаровой, тройной аксель — у Дины Хуснутдиновой, Марии Елисовой и Камиллы Нелюбовой. Так что борьба у женщин получится интересной.

