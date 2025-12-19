Гуменник боролся за лутц, Петросян — за триксель. Наши олимпийцы в шаге от золота ЧР

Второй соревновательный день главного внутреннего старта для российских фигуристов прошёл в борьбе мужчин и женщин. Конечно, особое внимание было приковано к будущим участникам Олимпийских игр — и они, в свою очередь, не подкачали. А показали всем вокруг, что готовы бороться за самые высокие места не только внутри России, но и на международной арене.

Дикиджи поругался с флипом, а Гуменник укротил лутц

Мужской турнир открывал программу второго соревновательного дня. Как и в последние годы, предсказать какие-либо результаты в этой дисциплине было крайне трудно. Слишком много в нашей стране парней, которые способны показать крутые прокаты. И с первых же минут турнира зрителей ждала настоящая мощь мужской одиночки.

Матвей Ветлугин вытащил первый номер и задал сильную планку своим соперникам — стартовал с четверного флипа, справился с тройным акселем и бомбанул каскадом 3-3, но каким — лутц — риттбергер! И какое-то время фигурист держался в лидерах — даже Николай Угожаев не сумел обойти его, так как допустил недокруты в прокате. И только Мозалёв с чистейшим прокатом превзошёл Ветлугина и ворвался в тройку по итогам первого дня.

Андрей Мозалёв Фото: РИА Новости

В программе Андрея буквально всё сложилось в игривую танцевальную картинку, пусть фигурист и не порадовал публику старшими четверными. Ученик Этери Тутберидзе набрал 97,16 балла за свой прокат, потеряв уровень лишь на дорожке шагов. Вращения были исполнены безупречно. И столь добротный прокат позволил фигуристу остаться в тройке сильнейших даже после прокатов тех спортсменов, кто уже побеждал или неоднократно брал медали чемпионата России.

У действующего чемпиона России Владислава Дикиджи не получился четверной флип — и это с учётом того, что на этот прыжок фигурист вместе с тренером принял решение поменять заход. Что именно произошло – спортсмен так и не смог понять. Но, помимо недокрута и падения на сальхове, Влад ещё и испортил тройной аксель, приземлив его с отрицательным GOE. В итоге ученик Олега Татаурова оказался лишь восьмым после короткой программы.

Марк Кондратюк и его заводная «Хава Нагила» завели зал. Но подвох случился там, где его совсем не ждали. С тройным акселем и четверным лутцем ученик Светланы Соколовской справился отлично, а вот в каскаде с сальховом и тулупом сдвоил второй прыжок. В итоге чемпион России и Европы стал аж 10-м. Но на эту оплошность он отреагировал с юмором: пошутил в кисс-энд-край, что отправляется учить сальхов. И такое бывает.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Главная олимпийская надежда Пётр Гуменник готовился к чемпионату России за океаном. И в Санкт-Петербурге ученик Вероники Дайнеко продемонстрировал свою работу, проделанную вместе с Рафаэлем Арутюняном в США. Прокат получился визуально лёгким и добротным. Правда, проблема с недокрутами по-прежнему присутствует — на четверной лутц Пете прилетела заслуженная «галка». Но все остальные элементы у будущего олимпийца были на высочайшем уровне и с хорошими надбавками. И совершенно заслуженно.

Гуменник пока не побеждал на чемпионатах России, хоть и был максимально близок к титулу, набрав одинаковое с победителем количество баллов. Но пока кажется, что Пётр максимально близок к этой вершине. Завершал короткую программу Евгений Семененко, который не заходил на старшие квады. Но зато чисто исполнил свой контент и пробил гроссмейстерские 100 баллов.

Петросян показала тройной аксель и себя во всей красе

В женском турнире, в отличии от мужского, есть явный и пока что совершенно безоговорочный лидер – это Аделия Петросян. На ученицу Этери Тутберидзе свалились действительно огромная ответственность и особое внимание. Но кажется, что фигуристка вполне с этим всем справляется. И ещё успевает прибавлять по ходу сезона и усложнять контент!

Незадолго до старта чемпионата России стало известно, что Петросян восстановила тройной аксель. Правда, ясности о том, вставила ли Аделия его в программу, не было вплоть до разминки. Там двукратная чемпионка России успешно приземлила его несколько раз — и спустя несколько минут прыгнула уже в прокате. Это была настоящая феерия! Публика просто взорвалась, а Татьяна Тарасова не смогла сдержать слёз. Настолько мощным оказалось выступление фигуристки, которой предстоит оправдать столь высокие ожидания.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

После проката Аделия призналась, что вставила тройной аксель в программы всего неделю назад. А восстановить этот элемент ей удалось неделей ранее.

«Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад. Тяжело тренировалась, нервничала даже там. Не говорю уже о том, что было здесь. Получается на тренировках много. Но надеюсь, что доработаю», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Особенно красивым и символичным появление акселя у Петросян выглядит на фоне того, что на днях этот же элемент продемонстрировала американка Алиса Лью. Так что ответ одной из главных фаворитов предстоящих Олимпийских игр получился достойным и уверенным. Как и тот факт, что победная серия Аделии, судя по всему, продолжается. А третий титул чемпионки России подряд — это отдельное искусство.

О планируемом в произвольной программе контенте Петросян тактично умолчала — а расспрашивать мы не стали. И не надо! Просто хочется пожелать этой талантливой фигуристке крепких нервов и удачи на столь тяжёлом спортивном пути. Надеемся, что лучшие прокаты и полная феерия ждёт нас впереди.