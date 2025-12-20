Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию 2026 — онлайн-трансляция 20 декабря 2025, выступления Петросян, Степановой/Букина, Бойковой

Петросян продлит победную серию и возьмёт третье золото чемпионата России подряд? LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Аделия Петросян
Третий день чемпионата России — 2026.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Соревнования в Санкт-Петербурге выходят на финишную прямую! Фигуристам предстоит распределить медали и определить новых чемпионов. Первыми комплекты наград разыграют танцоры. И часть призёров уже вполне можно предсказать — ещё до начала прокатов.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Не началось

К своему пятому в карьере золоту рвутся Александра Степанова и Иван Букин. Они самая опытная и титулованная пара. И вряд ли кто-то встанет у них на пути. Серебро соревнований, скорее всего, достанется Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. А вот с бронзой пока интрига. Пока что к медалям ближе всего находятся петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Не началось

В парном катании на этот раз полная интрига. Да, после коротких программ лидируют действующие чемпионы страны — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но пара в текущем сезоне ни разу не исполнила чисто произвольную программу. Их главные соперники, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в первый день ошиблись. Но физически ученики Станислава Морозова готовы лучше. Да ещё и четверной выброс имеют в своём арсенале. Так что битва за медали только началась.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Не началось

Главная прима женского турнира, Аделия Петросян, полностью оправдала свой статус фаворита. Действующая чемпионка страны с большим отрывом обошла всех своих соперниц, безупречно исполнив короткую программу с тройным акселем, и рвётся к своему третьему титулу подряд. Остальным участницам останется лишь довольствоваться медалями чемпионата. Но оказаться вместе на пьедестале с такой сильной соперницей уже будет большой победой.

«Чемпионат» будет внимательно следить за третьим соревновательным днём на чемпионате России — 2026.

