Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?

Ультра-си не пошли на пользу ученице Этери Тутберидзе. Но золото в кармане — равно как и у Степановой/Букина и Бойковой/Козловского.

Чемпионат России по фигурному катанию в субботу, 20 декабря, первые вышел на финишную прямую — в трёх видах должны были быть разыграны комплекты медалей. И традиционно этот процесс оказался одним из самых нервных и драматичных. Без слёз не обошлось. Елизавета Пасечник вместе с Дарио Чиризано плакала от счастья, ведь дуэт, который переживал череду неудач, внезапно выстрелил и забрал бронзу, ну а золото, и вы не удивитесь, ушло Александре Степановой и Ивану Букину. Однако зато какие оценки они набрали… Это невероятно!

Эмоции били ключом и у Александры Бойковой с Дмитрием Козловским, которые не только добились исторического результата, но и вернули себе титул чемпионов России. Роскошный прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова завершился для них настоящей неприкрытой болью.

Главным же событием вечера стало выступление Аделии Петросян, которое пошло не по плану. Фигуристка улыбалась сквозь слёзы, даже несмотря на победу. Радости от третьего титула чемпионки России у неё не было. Однако перед Олимпиадой любое достижение воодушевляет.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

Степанова/Букин с пятым титулом и внезапная рокировка

Третий день турнира в «Юбилейном» должен был принести нам имена обладателей золотых медалей в трёх дисциплинах. С будущими чемпионами России в танцах на льду, впрочем, интриги не было никакой: то, что Александра Степанова и Иван Букин отдадут победу Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, было нереально. И действительно ученики Александра Жулина не упустили в прокате ничего: у них были лучшие твиззлы, самые высокие среди участников уровни на дорожках шагов, сложные и эффектные поддержки и вращения, а уж про уровень владения коньком и говорить нечего. Артистически постановка «Орфей и Эвридика» была выше всех остальных благодаря «химии» в дуэте, которая нарабатывалась годами, поэтому, когда судьи выставили оценки на уровне мировых топов, никто не удивился. В сумме Саша и Ваня получили 216,94 балла.

Их соперники — Вася и Максим — также были на высоте — лёгкие, красивые, с чёткими линиями и высокой скоростью. Они прекрасно справлялись с элементами, но было видно, что пока недостаток опыта не позволяет им бороться с именитыми спортсменами, у которых текущий титул стал пятым в карьере. Однако Анжелику Крылову всё равно можно было поздравить с серебром чемпионата России (211,44 балла).

Казалось, чему ещё радоваться?.. Но повод для гордости у нашего тренера был, ведь Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано заставили её плакать от счастья. Именно они стали главной сенсацией этого года. В сезоне фигуристы допускали непростительные ошибки и неофициально получили статус андердогов, которых не жалуют судьи (да, они оказались очень строги по отношению к ним), однако на первенстве страны Лиза и Дарио как будто переродились и выдали прокат жизни.

Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано Фото: РИА Новости

Хорошие дорожки шагов, правильные качественные твиззлы, акробатические поддержки и яркие вращения, ну и, конечно, заразительная энергетика — всё это дало вкупе великолепный результат — им удалось обойти Екатерину Миронову и Евгения Устенко, которые из-за помарок были не так выразительны на льду. Пасечник и Чиризано набрали 200,63 балла и стали бронзовыми призёрами.

Они долго к этому шли — меняли подходы после неудач на этапах Гран-при России, и это дало свои плоды:

«В чём была причина неудачных выступлений, я не могу ответить, но после них немножко переосмыслила тренировочный процесс. Мы прислушивались к телу, какие-то нагрузки исключила, какие-то добавила. Искала подход — и нашла. Мы чувствовали здесь себя уверенно, потому что подготовка была стабильной», — рассказала Лиза.

«Искали более удобные связки, направления, обсуждали максимально каждый элемент, чтобы было удобно. К чемпионату России подошли максимально ответственно», — добавил Дарио.

Мишина/Галлямов сами отдали золото Бойковой/Козловскому

Более интригующими, конечно, должны были стать соревнования спортивных пар, ведь Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе поставили на паузу разговоры о кризисе внутри их коллектива. Их победа над соперниками в лице Александры Бойковой и Дмитрия Козловского дала мощный толчок обоим дуэтам.

Саша и Дима на тренировке оттачивали четверной выброс и готовы были вгрызаться во все элементы во время проката. И так и произошло: несмотря на падение на тулупе от партнёрши и небольшую помарку на каскаде, фигуристы справились с ультра-си и успешно завершили своё выступление. Их «Лунная соната» даже с ошибками выглядела солидно. Ученики Станислава Морозова получили 146,87 балла, в сумме — 224,29.

Однако всё зависело от их конкурентов. Настя и Саша на прогоне произвольной программы испытывали проблемы с прыжками — преимущественно у партнёра, но в реальном прокате всё было безупречно. Каскад 3+2+2, сольный прыжок, подкрутка, тодес и великолепный первый выброс. Казалось, судьба золота решена, однако внезапно случилось непоправимое: Мишина, вероятно, зацепилась за дыру во льду и упала со второго выброса. Это падение стоило им титула. В «кисс энд край» на воспитанниках Тамары Москвиной не было лица — 144,60 балла, итого — 223,63. Это было до дрожи обидное второе место.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Петросян пошла на риск с ультра-си перед Олимпиадой

После завершения второй секции турнира нервы оказались на пределе, но самое интересное должно было случиться в произвольной программе одиночниц. Вопросов набралось множество: смогут ли юные звёзды Тутберидзе продемонстрировать чистые ультра-си и что покажет на предолимпийском чемпионате России Аделия Петросян?

Дина Хуснутдинова представила приличный прокат с двумя трикселями, а Мария Захарова приземлила два квад-тулупа. У Дарьи Садковой, увы, наоборот, не получилось исполнить четверной тулуп, так были и ещё другие ошибки. Проблемы возникли и у Алисы Двоеглазовой, которая сделала четверной лутц с недокрутом, однако упала с тулупа в четыре оборота.

Когда очередь дошла до Аделии Петросян, весь зал замер. Фигуристка держала всех в напряжении, не заявив тройной аксель в произвольную программу (по аналогии с короткой), но активно разминая его на тренировке. И триксель был великолепен, однако в прогоне от этого пострадали оба квада. А ведь четверные для подготовки к Милану жизненно необходимы. И фигуристка должна была показать, что у неё всё под контролем.

Правда, первый же элемент — тройной аксель — завершился степ-аутом, а первый четверной тулуп — падением, на втором случилась «бабочка». Больше с прыжками у Аделии не было проблем, но этот прокат явно захочется забыть как можно скорее. Вердикт от судей был жёсткий — 235 балла, однако этого хватило для победы. Но вряд ли это порадовало чемпионку России. Видно было, что Петросян улыбалась сквозь слёзы. Нервы всё ещё беспокоят спортсменку, и это не может не беспокоить перед Олимпиадой. Что же будет делать группа Этери Тутберидзе?..