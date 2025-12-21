Кто-то сможет помешать Гуменнику взять титул чемпиона России? LIVE мужского турнира

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Финальный день чемпионата России по фигурному катанию. Ранее медали разыграли в танцах на льду, парном катании и среди женщин. Осталось определить нового чемпиона страны в мужском одиночном катании. И кандидатов на титул на этот раз не так много.

Пока что ближе всех к золоту Пётр Гуменник. В его карьере уже были медали национального первенства, однако пока не случалось ни одной победы. Ученик Вероники Дайнеко уверенно выиграл короткую программу и очень хочет закрыть гештальт с титулом. Но ему вполне могут помешать соперники. И даже Владислав Дикиджи, который пока идёт на девятой строчке.

Ближе всех к Петру подобрался Евгений Семененко, уступивший лидеру три балла. Однако мы прекрасно знаем, что в нашей мужской одиночке порой и не такое умудряются отыгрывать. Даже участники из первой разминки вполне способны добраться до пьедестала при определённых обстоятельствах. Так что наших мужчин ждёт серьёзная борьба за медали.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями мужчин в произвольной программе на чемпионате России.