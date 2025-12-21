Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Прямая дорога к медали Олимпиады

Вот и завершился чемпионат России — 2026 в Санкт-Петербурге. На этот раз соревнования растянулись на четыре дня, а самый насыщенный и конкурентный вид — мужское одиночное катание — прошёл в последний день. Несмотря на участие в турнире олимпийца, предсказать победителя до начала было невозможно: вариантов было слишком много, и многое зависело не только от очередности прыжков, но и от их исполнения — кто меньше упадёт, кто выполнит больше прыжков.

В итоге триумфатором этой напряжённой битвы стал Пётр Гуменник, впервые в карьере выиграв золото на национальном чемпионате.

Кондратюк выдал феерию и взлетел в топ-3 с 10-го места

Неожиданно для всех в первой разминке оказались несколько именитых спортсменов. Соревнования среди мужчин в произвольных программах открыл Роман Савосин, буквально разваливший все прыжки в короткой. Под Фредди Меркьюри ему удалось раскачать зал, задать неплохую планку для будущих участников, а также в итоге немного подняться в турнирной таблице. В этой же группе оказался чемпион юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов. В межсезонье он перешёл из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в надежде поднять свою результативность. Однако на главном старте страны этого не было видно — спортсмен остался лишь предпоследним.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Настоящая борьба за медали началась со второй разминки. Именно там оказались многие звёздные фигуристы, допустившие ошибки в короткой. Открыл её призёр двух этапов нынешнего сезона Григорий Фёдоров. Спортсмен справился с тремя четверными прыжками, но ошибся на других элементах. В итоге он получил 245,33 балла за оба проката. На смену Грише пришёл его сокомандник Марк Кондратюк, и он откатал за себя и за того парня, показав чистейший прокат. Он сделал четверной лутц, четверной тулуп, каскад тройной аксель — двойной аксель, сольный тройной аксель, во второй половине — сольный четверной тулуп, не получившийся в короткой, а потом каскад четверной тулуп — тройной тулуп и в конце — каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Такой безошибочный прокат, сопровождающийся невероятной эмоциональностью, хорошей хореографией и высоким уровнем артистизма, принёс фигуристу шикарный результат — 195,02 за произвольную программу и 281,08 по сумме.

«Это судьба», — отреагировала на такие баллы тренер Светлана Соколовская, имея в виду, что при чистой короткой Марк мог не только быть в тройке, но и рассчитывать на победу. «Зато точно в сборной», — ответил на это спортсмен. Ему удалось полностью завести зал: после проката комментаторы встали, Татьяна Тарасова аплодировала, президент федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе вместе с Александром Коганом показывали большие пальцы, а Алексей Ягудин аж заплакал. После такого проката явно было сложно выходить следующему спортсмену. И эта доля выпала действующему чемпиону России Владиславу Дикиджи.

Действующий чемпион развалил программу и не попал в сборную

К сожалению, Влад, в прошлом году поднявшийся с шестого места на первое, не смог повторить свой успех. Многие отмечают неподходящую произвольную программу, в которой спортсмен явно не ощущает себя уверенно. Однако в этот раз не сработала и главная фишка Дикиджи — стабильные прыжковые элементы. Он ошибся на практически всех элементах ультра-си, чисто выехав только сольный четверной сальхов и тройной аксель. Дорожка шагов и вращения тоже получились не очень качественными.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

В итоге Влад набрал только 254,25 балла, что почти на 50 баллов меньше, нежели в прошлом году. Это лишило спортсмена шансов попасть на пьедестал и оставило лишь призрачную возможность оказаться в сборной, то есть в итоге быть в топ-6. Но он не справился и с ней, завершив соревнования только седьмым. Можно явно сказать, что сезон для Дикиджи складывается не очень удачно. Он борется с необычными для него ошибками — «бабочками», падениями, плохими выездами. Пока кажется, что он не справляется с новым витком давления, а значит, федерация сделала правильный выбор, оставив Влада запасным на ОИ-2026.

Ветлугин удивил прокатом, однако не добрался до тройки

Открыл сильнейшую разминку Николай Угожаев. Он пошёл на пять четверных прыжков, но уже на первом риттбергере допустил падение. Зато потом сделал ещё четыре сложнейших квада, два из которых – в каскаде. Вроде всё позволяло бороться за сборную, однако неожиданно во второй половине Коля допустил «бабочку», оставшись без тройного акселя, а потом и смазал каскад из тройных прыжков. В итоге он набрал за два проката 245,13 балла и занял лишь 10-е место. После него выступил Глеб Лутфуллин, который показал прокат получше. Несмотря на плохой выезд с первого четверного лутца, он сделал ещё три четверных, а также каскад с тройным акселем. Это позволило ему получить 266,02 балла по сумме и обойти Владислава Дикиджи в борьбе за сборную.

Но настоящую феерию выдал тот, от кого многие и не ждали. Матвей Ветлугин под «Боже, царя храни» показал просто прокат жизни. В начале он сделал три сложнейших четверных прыжка — риттбергер, флип, тулуп, а потом — два своих фирменных каскада с тройным лутцем и риттбергером. Это был великолепный прокат без падений, с эмоциями, и как хорошо, что он получился в самом царском городе России — Санкт-Петербурге. Матвей заставил кричать весь зал, поднял с ног соперников, а после у бортика рыдал на плече своего тренера Евгения Рукавицына. Правда, за свой прокат Ветлугин получил всего 180,36, что на 15 баллов меньше, чем у Кондратюка. В итоге спортсмен набрал 273,12 балла и уступил Марку. На это зал ответил коротко и ясно: «Позор».

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

Андрей Мозалёв, который после короткой программы шёл на третьем месте, имеет в своём арсенале только два самых лёгких четверных прыжка, так что рассчитывать на то, чтобы остаться в тройке, он мог только при самых благоприятных обстоятельствах. В итоге он и сам допустил несколько ошибок, но по факту смог остаться шестым.

В битве между Гуменником и Семененко победителем наконец-то вышел первый

Однако многие больше всего на этом чемпионате ждали возвращения легендарной битвы между Евгением Семененко и Петром Гуменником. Именно эти спортсмены разыгрывали медали на подобном старте в предыдущие годы. И так получилось, что после короткой программы и в 2026 году единственными вышли за 100 баллов. Как раз двукратный чемпион России Семененко и стал первым, кто показал два полностью чистых проката на этом национальном первенстве.

В своём «Гладиаторе» Женя пошёл на четыре четверных прыжка — риттбергер, тулуп, сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхов. После зрителей ждали ещё два сложных каскада с тройными акселями и, как вишенка на торте, сольный тройной риттбергер. Семененко поднял зал, судей, глав федерации, своих соперников!

«Ты как из пушки вылетел, я думал, улетишь в Африку», — сказал после проката тренер спортсмена Алексей Мишин. Действительно, по технике он набрал чуть больше, чем Марк Кондратюк, и, конечно, мог рассчитывать на лидирующую строчку. Другой вопрос — с какими оценками, так как их всё равно потом придётся сравнивать с прокатом Петра. В итоге Женя получил 296,80 балла за два проката.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Но радоваться было рано, так как последним выступал лидер Пётр Гуменник. После короткой он обыгрывал Женю только на три балла, так что любое падение могло стать фатальным. Но наш «олимпионик» всё равно пошёл на максимальный контент — пять четверных прыжков. Начал со сложнейшего четверного флипа, потом прыгнул четверной лутц, а далее – отличный четверной риттбергер. Неожиданно Петя сделал «бабочку» на четверном сальхове в каскаде. Но во второй половине реабилитировался с ещё более сложным каскадом — четверной сальхов – два двойных акселя. Следом вроде бы сделал тройной аксель, однако вновь допустил «бабочку» на тройном лутце, при этом сумев прицепить к нему второй прыжок.

Сам Петя в интервью после проката объяснил это в том числе тем, что смотрел выступления своих конкурентов, многие из которых откатались просто блестяще, и потратил часть эмоций:

«Я обычно чуть-чуть подглядываю, чтобы одна половина мозга воспринимала прокаты других, а другая готовилась к своему. Но сегодня было невозможно оторваться. Кто-то, от кого не ожидали, выступил хорошо и откатался чисто. Другие, от кого, наверное, ожидали, выступили не очень. Поэтому я уже кучу эмоций отдал своего проката. Кто-то плачет, ликует, аплодирует. У всех буря эмоций. А тебе нужно думать, куда ногу перед лутцем засовывать. Было тяжело сконцентироваться», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

В итоге Пётр получил 201,18 балла за произвольную программу и 304,95 — в сумме. Оценки лидера этих соревнований! Однако по сдержанной реакции после проката и спортсмена, и его тренеров было видно, что прокат получился неплохим, но и не самым идеальным. Но нужно ли было рассчитывать на другое именно сейчас?

Всё-таки у Петра ещё впереди самый главный старт — Олимпийские игры. И на протяжении сезона спортсмен делает главное — доказывает и нам, и себе, что он действительно придерживается своей собственной тактики, которая пока не подводит. Надеемся, что так останется и дальше! С хладнокровием, уверенностью и умениями Петра ему прямая дорога к медалям Олимпиады в Милане. Этого ему и желаем.