Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании

Настало время подвести итоги года! Редакция «Чемпионата» собрала 25 лучших моментов уходящего года в фигурном катании — как в российском, так и в международном. Вспоминаем эмоции, рекорды, достижения, разочарования — в общем, всё, чем запомнится 2025 год.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Семь четверных Ильи Малинина
В финале Гран-при в декабре 2025 года американский чемпион не просто одержал триумфальную победу, а стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях! В произвольной программе он сделал четверные флип, аксель, лутц, риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, а также секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Только за технику Илья получил сумасшедшие 146,07 балла! В сумме за произвольную Малинин набрал 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.
Выступление Петросян и Гуменника на олимпийском квалификационном турнире в Пекине
Новость, что россияне всё-таки смогут принять участие в Олимпиаде-2026, стала настоящим новогодним подарком. Об этом стало известно в разгар чемпионата России — 2025 — прямо во время турнира. Тема была самой волнующей на протяжении всего года, но в Пекине в конечном итоге выступили только двое — Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Наши ребята успешно справились с давлением и со всеми соперниками, а затем прошли дополнительную проверку и в конечном итоге получили приглашение на Олимпийские игры в Милане!
Четверной выброс Бойковой и Козловского
На самом деле ребята выучили этот элемент ещё в 2023 году. Но успешно исполнили на соревнованиях только сейчас! Это случилось на этапе Гран-при в Казани – и тогда же Александра и Дмитрий впервые за долгое время обошли Мишину/Галлямова. Спустя месяц Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли чемпионат России – 2026. Так что всё было не зря!
Степанова и Букин продолжили карьеру
Уже пятикратные чемпионы России всё ещё в деле! Российские танцевальные дуэты не смогут показать себя на Олимпийских играх, так как Александра и Иван не получили нейтральный статус. Безусловно, новость была для них тяжёлой — всё-таки ребята надеялись на лучшее. Но тем не менее фигуристы приняли решение кататься ещё один олимпийский цикл! Степанова и Букин пропустили контрольные прокаты, но затем выиграли два этапа Гран-при и свой пятый чемпионат России в карьере.
Гуменник выиграл финал Гран-при
В мужском одиночном катании была настоящая дилемма — кого же отправить на квалификацию к Олимпийским играм? И создал её Пётр Гуменник, который триумфально выиграл финал Гран-при России. До этого явным кандидатом казался чемпион России – 2025 Владислав Дикиджи. Но победа ученика Вероники Дайнеко окончательно спутала карты. В конечном итоге федерация выбрала именно Петра — а его выступление в Красноярске, получается, принесло ему заветную путёвку на отбор, а затем – и на саму Олимпиаду.
Возвращение Камилы Валиевой
Российская фигуристка пережила тяжёлый период отстранения. Срок дисквалификации Камилы был назначен до 25 декабря, однако возобновить тренировки она смогла ещё за два месяца до этой даты — в октябре. При этом Валиева приняла решение сменить тренерский штаб — перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Что будет дальше — пока вопрос. Но, по слухам в мире фигурного катания, фигуристка действительно намерена вернуться и соревноваться.
Победная серия Аделии Петросян
К моменту написания этого текста ученица Тутберидзе стала трёхкратной чемпионкой России, одержав третью победу подряд. Кроме того, Аделия не проигрывает на соревнованиях аж с марта 2023 года, целых 2,5 года! Такая выдающаяся серия действительно впечатляет. И отрадно, что у Петросян есть все шансы её продлить — перед Олимпиадой у неё будет ещё один турнир.
Туктамышева официально завершила карьеру
На самом деле де-факто всё это случилось ещё раньше — Елизавета не принимала участия в соревнованиях в сезоне-2022/2023. В октябре 2023 года она заявила, что берёт паузу в карьере. С тех пор была тишина, но летом 2025-го фигуристка вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга, а её тренер Алексей Мишин сообщил, что карьера Туктамышевой-спортсменки завершена. Так что публичное заявление Лизы в интервью Вите Кравченко не сильно удивило публику. А во время гала-шоу на чемпионате России – 2026 чемпионка России и Европы красиво попрощалась со спортивной карьерой, выступив с речью и трогательным показательным номером.
Лутфуллин выиграл турнир «Открытие Байкала»
Российский фигурист из Санкт-Петербурга выиграл уникальный турнир по фигурному катанию «Открытие Байкала», который прошёл на естественном льду озёра в апреле 2025 года. Глеб показав чистое выступление под стихи Есенина и исполнил каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, четверной аксель, вращение (третий уровень), вращение (четвёртый уровень). За победу фигурист заработал 1 млн рублей.
Александра Трусова стала мамой
Русская ракета родила сына! В августе Александра и её супруг Макар Игнатов стали родителями мальчика, которого назвали Михаил. Уже спустя месяц Трусов вернулась на лёд и выступила в шоу — появилась в дискотеке на льду Евгении Медведевой. А затем фигуристка восстановила все тройные прыжки и сложнейший каскад лутц-риттбергер. Кто знает, вдруг она в 2026 году решит вернуться на соревнования?
Доминация Мишиной/Галлямова
Противостояние двух наших спортивных пар — это настоящее украшение нашего спорта. 2025 год был очередным триумфом для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — сначала ученики Тамары Москвиной выиграли чемпионат России, а затем — и финал Гран-при. Затем пара столкнулась с кризисом из-за травмы партнёра, однако их доминация продолжалась вплоть до ноября текущего года. А это дорогого стоит.
Переход Дины Хуснутдиновой к Тутберидзе
Пример фигуристки из Казани довольно показательный — ещё в юном возрасте Дина выучила тройной аксель и дошла с ним до взрослого спорта. Однако для дальнейшего роста Хуснутдинова всё-таки решилась на смену тренерского штаба и оказалась в группе Этери Тутберидзе. Успехи не заставили себя ждать — спортсменка выиграла этап Гран-при в Казани и стала шестой на чемпионате России. Но главные победы – ещё впереди, нет никаких сомнений.
Примирение Загитовой и Медведевой
Вокруг двух талантливых фигуристок всегда было много разговоров — якобы после Олимпиады, где Алина выиграла золото, а Женя — серебро, девушки разругались. Напряжённые отношения между ними были несколько лет. И только сейчас спортсменки смогли наладить отношения — Загитова пришла на интервью к Медведевой, где было объявлено, что обе выступят в шоу друг у друга. Настоящее примирение года!
Марк Кондратюк стал победителем «Русского вызова»
Чемпион Европы появился на льду в роли дирижёра под отрывки из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса. При этом ему пришлось не только управлять оркестром, но и самому танцевать на сцене. Получилась такая затейливая суматоха, тем не менее такая подходящая самому Кондратюку! В итоге Марк прервал гегемонию Алексея Ягудина, который не смог выступить на турнире из-за изменённого регламента, и забрал главный приз.
Дискотека на льду Евгении Медведевой
Серебряный призёр Олимпийских игр также создала новый проект в 2025 году — устроила настоящую дискотеку на льду с участием известных фигуристов, музыкантов и диджеев. Участники выступали как под живой вокал, так и под записи культовых хитов. Среди спортсменов в проекте выступили Алексей Ягудин, Александра Игнатова (до замужества — Трусова), Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.
Возвращение Сизерона с новой партнёршей
В сезоне-2025/2026 случилось событие, которое сильно спутало карты в мировых танцах на льду — карьеру возобновил действующий олимпийский чемпион. Причём Гийом Сизерон вернулся не со своей партнёршей Габриэлой Пападакис, а в новом тандеме — с Лоранс Фурнье Бодри. Их пара сразу же показала — они будут в топе. И для дуэта, который проводит только первый совместный сезон, им сразу же начали ставить достаточно высокие баллы. Теперь олимпийское золото американцев Чок/Бэйтс не так очевидно.
Историческая медаль чемпионата мира Михаила Шайдорова
Фигурист из Казахстана, который тренируется у российского тренера Алексея Урманова, принёс своей стране историческую медаль. Серебро Шайдорова — это третья серебряная награда чемпионатов мира в истории для казахстанских спортсменов. Также Михаил повторил достижение Дениса Тена и обеспечил олимпийские лицензии для Казахстана.
Алёна Косторная родила первенца
Чемпионка Европы в одиночном катании наконец-то раскрыла причину двухлетней паузы в карьере — Алёна Косторная и её супруг и партнёр на льду Георгий Куница решили завести ребёнка. В итоге в сентябре 2025 года в семье фигуристов родился сын, которого назвали Дмитрий. Алёна буквально спустя пару недель уже вернулась на лёд и начала активно восстанавливать элементы. Правда, каток фигуристка не покидала вплоть до самих родов. Пара планирует вернуться к соревнованиям уже в новом сезоне. А в текущем хочет выступить на турнире по шоу-программам «Русский вызов».
Трусова, Щербакова и Косторная снова на льду
Правда, соревновались знаменитые спортсменки уже в качестве капитанов команд. Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова возглавили коллективы на юниорском Кубке Первого канала. Атмосфера турнира получилась по-настоящему тёплой и вайбовой, а зрители смогли словить нотки ностальгии по тем временам, когда легендарные ТЩК соревновались друг с другом на льду и демонстрировали сложнейшие элементы ультра-си.
Шоу Алины Загитовой «Ассоль»
Это уже второй проект олимпийской чемпионки, в котором она выступила продюсером, лично принимала участие во всех процессах и устроила настоящий отбор для участников. Шоу было поставлено в формате рок-мюзикла по мотивам культовой повести Александра Грина «Алые паруса» о непоколебимой вере и всепобеждающей мечте. А среди участниц появилась двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Фигуристки даже помирились и наладили отношения!
Евгении Медведевой сделали предложение
Двукратная чемпионка мира и Европы провела очень насыщенный год! Помимо массы проектов и выступлений Евгения, похоже, готова начать ещё один, более важный — это семейная жизнь. Возлюбленный фигуристки, российский танцор Ильдар Гайнутдинов в ноябре 2025 года сделал Медведевой предложение, на которое она ответила согласием.
Каори Сакамото проводит последний сезон в карьере
Японская фигуристка в июне 2025 года сообщила, что планирует завершить свою карьеру после сезона-2025/2026. Трёхкратная чемпионка мира в качестве музыкальной основы для короткой программы выбрала композицию Time To Say Goodbye, которую исполняют известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и Сара Брайтман, чем намекнула на скорое завершение, а затем объявила об этом официально. Каори является бронзовым призёром Олимпиады-2022 в Пекине и долгое время соревновалась с российскими фигуристками, но при этом сохраняла достаточно тёплые отношения с ними.
Скандал вокруг юниорки Костылевой
Тот редкий случай, когда околоспортивной информации о фигуристке больше, чем спортивной. Елена Костылева является достаточно известной и талантливой спортсменкой, подающей большие надежды. Но её имя в информационном поле появляется чаще из уст её матери Ирины. В этом году было очень много новостей о недовольстве родительницей тренерским штабом дочери, тем, как Евгений Плющенко работал с Еленой. Сага длилась ещё с лета и завершилась в декабре — теперь Костылева тренируется у Софьи Федченко.
Елизавета Худайбердиева завершила карьеру и стала тренером
Чемпионка России начала работу тренером сборной России по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду» и специалистом в федерации. В межсезонье Худайбердиева и её партнёр Базин завершили профессиональную карьеру. По словам фигуристов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры. Несмотря на то что пара занимала вторые места на всех главных стартах последних лет, их не подали запасными на турнир к Играм. Теперь Лиза занимается юниорскими танцами на льду, при этом персонально ни к какому действующему спортсмену не привязана.
Победа Алисы Лью на чемпионате мира в Бостоне
В сезоне-2024/2025 американка неожиданно возобновила карьеру после двухлетней паузы. Больших ожиданий на неё никто не возлагал, на чемпионате США Лью стала второй, уступив Эмбер Гленн. Алиса выступала без ультра-си и не считалась фаворитом, но на чемпионате мира в Бостоне именно она стала лучшей. Её победа — это настоящая сенсация. А дальнейший успех в финале Гран-при в декабре 2025 года лишь закрепил её статус фигуристки, способной на многое.