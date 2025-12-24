Магия домашнего судейства. Сизерон готов к золоту ОИ, а Сакамото — к завершению карьеры

Чемпионат России был не единственным турниром, который проходил в те же даты. Параллельно с ним в трёх ведущих странах проводились свои первенства, на которых выступали сильнейшие фигуристы Японии, Франции и Италии.

Эти люди — будущие соперники Аделии Петросян и Петра Гуменника. Так кто же из них по-настоящему опасен? А кто только вырывается вперёд за счёт «домашнего судейства»?

Гийом Сизерон/Лоранс Фурнье Бодри Фото: International Skating Union via Getty Images

Франция: Фурнье Бодри/Сизерон прицельно идут к золоту Олимпиады

Основное внимание на французском чемпионате было приковано к танцевальному турниру, ведь именно в этом виде выступали главные звёзды мировой арены, дуэт которых, что парадоксально, существует менее года. Тем не менее Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон серьёзно настроены взять золото Олимпиады и уже сделали для этого немало, отлично выступив в этапах серии Гран-при ISU и в её финале, где они вполне могли рассчитывать на победу, если бы не обидное падение партнёрши в произвольной программе из-за зацепившегося за край платья конька.

На национальном первенстве Лоранс и Гийом такой ошибки не допустили, и их волшебный гипнотический танец выглядел ещё эффектнее. Особая «химия» между фигуристами чувствовалась через полкатка — даже во время сложнейших элементов, когда спортсмены были особенно сконцентрированы на своих движениях. Так что неудивительно, что и первая, и вторая оценка у Фурнье Бодри и Сизерона была ошеломляющей. В общей сумме они получили от лояльных судей 233,70 балла.

Результат выше мирового рекорда, конечно, не новость для домашних турниров. И в России, и за рубежом (в США, Японии, Франции, Италии и где бы то ни было ещё) судят спортсменов менее строго. Но дело в том, что Лоранс и Гийом это заслужили своим прокатом. Да, им повысили оценки за дорожки шагов: в одной третий-четвёртый уровни, а во второй оба четвёртых — скорее всего, на Играх они получат ниже, если только не прыгнут выше головы. Но их артистичность арбитры очень чётко выразили в цифрах. Этот дуэт и правда может окончательно и бесповоротно сломать «правило очереди» и за счёт таланта и упорного труда выиграть на главном старте четырёхлетия.

Менее громкими оказалась выступления мужчин-одиночников, хотя среди них были, безусловно, одни из самых опытных фигуристов в мире. Победу одержал Кевин Аймоз с результатом в 273,42 балла. И хотя его прокаты не были безупречны — недокрут в 90 градусов на квад-сальхове в короткой программе помешал этому, — он ошибался гораздо меньше соперников за счёт сокращения ультра-си. А вот Адам Сяо Хим Фа грязно исполнил четверной сальхов, сорвал вращение в короткой программе и почти полностью развалил произвольную (повтор квад-тулупа, «бабочка» на сальхове в четыре оборота, на обоих трикселях помарки и другие), поэтому и финальная оценка не была удовлетворительной — всего 244,43 балла.

Однако и Кевин, и Адам по итогам чемпионата попали в сборную Франции на Олимпиаде, туда же попали Лоранс с Гийомом, а ещё: Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо, Камий и Павел Ковалёвы, а также Лорин Шильд.

Даниель Грассль Фото: Jamie Squire/Getty Images

Италия: лицо Грассля после объявления оценок стало мемом

Тема «домашнего судейства» раскрылась в полной мере на итальянском чемпионате, где болельщики и эксперты следили за мужским одиночным катанием и танцами на льду. В первой дисциплине и случился главный мем всех национальных турниров, проходящих в одно время — уж слишком завирусилась реакция чемпиона Даниэля Грассля на свои оценки в короткой программе.

Надо отдать должное, фигурист, который привык показывать ультрасложный контент с многочисленными ошибками, в этот раз сделал всё зависящее от него — прыгнул каскад четверной лутц — тройной тулуп, риттбергер в четыре оборота и аксель 3,5. Допустим, что недокруты, которыми нередко грешит Грассль, покинули его, ведь спортсмен и его тренеры не сидят на месте и работают над техникой, однако с такой же скоростью и эффективностью решить проблемы с артистизмом, будем объективны, нельзя, да и не сказать, что Даниэль так прибавил, что теперь готов получать почти все девятки за композицию, презентацию и владение коньком — и тем не менее именно так арбитры оценили его. Так ещё и поставили космические 108,17 балла. Для сравнения, Пётр Гуменник получил 103,77 балла за свою короткую программу на чемпионате России, также успешно исполнив два старших квада и триксель — получил бы больше, если бы не недокрут на одном четверном и если бы был каскад не с флипом, а с лутцем, но всё равно разница ещё бы осталась. То есть, условно, Петя уступил бы Даниэлю по второй оценке…

Нет смысла выяснять, насколько это соответствует реальности, потому что искреннее удивление своим баллам дало чётко понять — даже сам спортсмен был внутренне не согласен с результатом решения судейской бригады. В «кисс энд край» Грассль не сдержал эмоций и сильно переменился в лице, ещё некоторое время как будто пребывая в шоке. Даниэль — очень характерный фигурист, но способен ли он зарабатывать такие же оценки в более беспристрастной среде — большой вопрос.

Он таки взял золото, однако в произвольной программе не блистал: сделал «бабочку» на квад-лутце, допустил серьёзные недокруты на четверных риттбергере и сальхове, даже на риттбергере в три оборота смазал выезд. Итого он заработал 282,74 балла.

Также итальянские арбитры поддержали Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые стали победителями. Но в данном случае «домашняя оценка» была на пользу, ведь то, что происходит на мировой арене в отношении спортсменов, пока нельзя объяснить. Многие сходятся во мнении, что Шарлен и Марко «топят», причём настолько откровенно, что ни Гиньяр, ни Фаббри не могут уже сдержать эмоций. Первая, например, начала интернет-войну с судьями, делая репосты фанатов с критикой их работы. Возможно, получив более справедливую оценку, фигуристы смогут перезагрузиться и найдут в себе внутренние ресурсы, чтобы бороться за себя на Играх.

Каори Сакамото Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Япония: Сакамото выиграла последний национальный чемпионат

«Оценки поддержки» достались и Каори Сакамото, взявшей шестое и последнее в карьере золото национального первенства. Как опытный боец фигуристка не дала себе расслабиться и показала две хорошие программы, однако её катание не было идеальным: неясное ребро на лутце мелькало и тут, и там, так ещё в произвольной арбитры углядели недокрут, и всё же она набрала в сумме 234,36 балла и победила.

Для сравнения, Мао Симада с тем же неясным ребром, но с тройным акселем в короткой программе оказалась ниже действующей чемпионки Японии. В произвольной она зашла на квад-тулуп, однако упала, зато опять приземлила триксель. Правда, это не помогло — ей досталось серебро.

В целом ниже оказались сразу несколько спортсменок с ультра-си: это и Ами Накаи, и Маюко Ока, и Ринка Ватанабэ. Не у всех всё получалось, но факт есть — в Стране восходящего солнца идёт поколение трикселисток.

В отличие от женского одиночного катании, в мужском, наоборот, ставка идёт на упрощение техники. Во всяком случае, такой вывод можно сделать после вердикта арбитров: выиграл Юма Кагияма, который, бесспорно, великолепен по части артистизма, но опять страдает от технических срывов. В произвольной программе он сделал два квада — тулуп и сальхов, а потом допустил «бабочку» на трикселе и упал со второго четверного тулупа, заработав повтор. И всё же он получил 287,95 балла.

Сюн Сато, который приземлил лутц и два тулупа в четыре оборота, а ещё два акселя 3,5 в произвольной программе, не смог вырваться вперёд из-за неудачной короткой. Всего фигурист набрал 276,75 балла.

Оба впоследствии попали в сборную Японии на Олимпиаде. Кроме них, на Играх выступит Као Миура. От женщин примут участие Каори Сакамото, Монэ Тиба и Ами Накаи. В спортивных парах выступят Рику Миура и Рюити Кихара (лидеры, которые были вынуждены сняться во второй день национального первенства из-за внезапной травмы), а также Юна Нагаока и Сумитада Моригути. Единственным танцевальным дуэтом станет Утана Ёсида и Масая Морита.

Потихоньку состав соперников Аделии Петросян и Петра Гуменника формируется, а это значит, что пора начинать активную подготовку наших «олимпиоников», прорабатывая любимую Петей стратегию выступлений с учётом сильных и слабых сторон конкурентов.