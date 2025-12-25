Завершился срок дисквалификации Валиевой! Теперь Камила может выступать на соревнованиях

Одна из самых известных фигуристок нашей эпохи Камила Валиева наконец-то может вернуться к своему основному занятию – спорту и выступлению на соревнованиях! С сегодняшнего дня официально завершился срок её дисквалификации, и теперь девушка может спокойно выходить на лёд, не боясь подставить кого-то из действующих спортсменов, появляющихся с ней вместе.

Эпопея с допингом затянулась на четыре года

В далёком 2022 году на долю тогда ещё 15-летней фигуристки выпала тяжёлая доля. В декабрьской допинг-пробе, сданной во время победного для Камилы чемпионата России – 2022, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Результаты тестирования неожиданно обнародовали во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине, уже после командного турнира, в котором сборная России благодаря в том числе вкладу Валиевой заняла первое место.

После ряда судебных разбирательств в январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на максимальный срок – на четыре года, но отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – с 25 декабря 2021 года. Так как во всех российских соревнованиях до объявления решения суда фигуристка участие принимала, то, по сути, спортсменка не выступала на льду только около двух лет.

Камила Валиева плачет на Олимпийских играх в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022. Сама Валиева потеряла личное золото чемпионатов Европы и России 2022 года, а также на российском уровне – ещё две медали национального первенства, медаль финала Гран-при, чемпионата России по прыжкам и четырёх этапов Гран-при.

Валиева имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года и воспользовалась этой возможностью. Тогда же, осенью 2025 года, стало известно, что девушка прекратила сотрудничество с тренировавшей её на протяжении долгих лет Этери Тутберидзе и приступила к тренировкам и постановкам программ в новом штабе – у заслуженного тренера России Светланы Соколовской.

Возможность участия в российских соревнованиях

Стало понятно, что Валиева серьёзно настроена продолжать спортивную карьеру. Это косвенно подтвердила и смена тренера. Сообщалось, что стороны расстались мирно. Да и вряд ли Тутберидзе, перед фигуристами которой уже маячит выход на международную арену, хотела бы вновь ассоциировать себя с допинг-историями. И для самой Камилы нахождение в прошлом штабе явно было бы не таким приятным и рождало бы в голове мысли о тяжёлом прошлом. Тем более что «плоды» их сотрудничества с не самой хорошей стороны мы наблюдали совсем недавно. Даниила Глейхенгауза не допустили до сопровождения Аделии Петросян на отборочном к Олимпийским играм турнире в Пекине. Официальную причину решения не озвучили, но многие связывают это именно с Валиевой.

Фигура Соколовской в этом плане менее заметная и более поддерживающая. К примеру, главная звезда группы чемпион Европы Марк Кондратюк не боялся посвящать номер Камиле, пока той было запрещено тренироваться и выступать. К тому же теперь тренер работает в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Именно в шоу олимпийской чемпионки Валиева принимала участие даже в годы дисквалификации.

Кажется, под руководством Соколовской Валиева действительно может вернуться на соревновательный лёд. Но куда именно ей возвращаться? Несколько лет назад, помня о датах окончания дисквалификации Валиевой, многие зрители гадали, поставят ли чемпионат России позже этого числа — в таком случае Камила теоретически смогла бы принять в нём участие. Но нет. Турнир прошёл в Санкт-Петербурге в период с 18 по 21 декабря 2025 года, так что фигуристки там не было.

Из значимых турниров второй половины сезона у российских фигуристов, не считая наших олимпийцев, остались только финал Гран-при России и Кубок Первого канала. Но на них спортсменов заявляют, исходя из выступлений по итогам конкретного сезона. В прошлые годы появился ещё один турнир — чемпионат России по прыжкам. В самый первый год его существования именно в нём победила Валиева, но потом лишилась и этой медали из-за дисквалификации. Однако, во-первых, пока неизвестно, будут ли проводить эти соревнования в нынешнем сезоне. Во-вторых, даже если будут и Валиеву туда заявят, лучший ли это вариант для её возвращения? С учётом отсутствия нормальных тренировок, потери сложных прыжков и при наличии элементов ультра-си у многих соперниц.

Конечно, самым благоприятным вариантом видится участие Камилы в турнирах следующего сезона. Тем более что на оба российских этапа Гран-при её без проблем заявят. А вот если нейтральный статус для международной арены всё ещё сохранится, то вряд ли Валиева сможет рассчитывать на появление там в ближайшей перспективе.

Пожелания успешного возвращения от многих коллег

Такое большое событие, как окончание дисквалификации Камилы Валиевой, не могло оставить в стороне многих её коллег по цеху. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии «Чемпионату» оценила перспективы фигуристки после завершения дисквалификации.

«Вопрос о перспективах Камилы нужно адресовать ей, а не мне. При чём тут мой опыт? Я её никогда не тренировала и не знаю, в каком она состоянии. Не знаю её не только физический, но и психологический настрой.

Когда вы в последний раз видели её на льду с элементами? Я в последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще не умею. У нас было много разных примеров как в фигурном катании, так и в спорте и жизни. Под каким она будет примером — никто не знает».

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт для «Чемпионата» подробно описала, что нужно сделать Валиевой для успешного возвращения.

«Может или не может снова вернуться на вершины — это решать только Камиле. Вопрос даже не в том, может ли, а хочет ли. Если человек чего-то очень сильно хочет, нет ничего невозможного. Мы видели яркие примеры того же Жени Плющенко, что можно пропустить достаточно долгое время и достойно вернуться, занимая высокие места. Также были неудачные камбэки.

Тут многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных. Все работали и хотели быть не хуже Камилы. В данной ситуации ей нужно приложить в 10 раз больше усилий. Вопрос в том, насколько она к этому готова и насколько велико желание. Повторюсь, ничего невозможного нет».

А вот заслуженный тренер России Алексей Мишин был более лаконичен и просто поддержал девушку: «Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго».

С ним заочно согласился известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев, который в комментарии «Чемпионату» ещё и выразил уверенность, что Валиева способна добиться успеха и на международной арене.

«Камила Валиева возвращается в спорт, как многие люди до неё. Как тот же Александр Логинов, который вернулся и стал чемпионом мира. Камиле нужно закрыть гештальт побед. Она молода, талантлива, возмужала. Мастерство она не растеряла, а только приобрела. Камила в состоянии выйти на лидирующие позиции не только в российском, но и в мировом женском одиночном катании».

«Чемпионат» присоединяется к добрым словам и искренне желает Валиевой удачи, какой бы жизненный и спортивный путь она в дальнейшем ни выбрала!