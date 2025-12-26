«Мне говорят, что я достойна большего». Трикселистка Елисова — о дебюте на ЧР

На прошедшем чемпионате России 8 из 18 одиночниц заходили на элементы ультра-си. Среди них и 16-летняя Мария Елисова: она исполнила один тройной аксель в короткой программе и два в произвольной. Не допустив серьёзных ошибок, фигуристка заняла только 13-е место главного старта страны. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Мария поделилась мнением о судействе на турнире, атмосфере среди спортсменов и своих фаворитах.

«Стараюсь работать дальше, но руки имеют свойство опускаться»

— Как оцениваешь свой первый чемпионат России и в целом первую половину сезона?

— Свои прокаты я могу оценить на семёрочку из десяти. Я рада, что не было никаких грубых ошибок, но надо работать над недокрутами и уровнями на вращениях и дорожках.

— Каково тебе было выступать на чемпионате России?

— Очень радостно, что я сюда попала. Организация тоже была на высшем уровне! Лёд мне очень понравился, я сразу же его оценила и поняла, что мне очень подходит. Публика очень поддерживает, это сильно помогает.

— Что можешь сказать по поводу оценок на этом турнире?

— Я стараюсь не фокусироваться на этих оценках, а работать дальше, но руки имеют свойство опускаться. Мне очень понравилось выступление Камиллы Нелюбовой, она очень достойно откатала. Дина Хуснутдинова тоже красотка, я её поздравляю с хорошим прокатом. Очень болела за этих девочек. А в последней разминке болела за Машу Захарову.

— Как подбадриваешь себя в такой ситуации?

— Я понимаю, что это мой дебютный сезон и всё-таки высоких оценок так сразу ждать не стоит, думаю, в следующем году будет получше.

— Кто тебя поддерживает в такой ситуации?

— Меня поддерживают друзья, семья. Они говорят, что я достойна большего.

— А что можно сделать, чтобы спортсменам из немедийных штабов пробиться в топ?

— Наверное, как мне всегда говорят тренеры, нужно быть на несколько голов выше, чтобы не было повода где-то оценки снять или поставить низкие надбавки. Нужно всегда быть лучше, чтобы не было таких ситуаций.

— Какие у тебя дальше планы? Планируешь усложнять контент?

— Да, я хочу заняться некоторыми ультра-си вплотную. Работа, надеюсь, будет чаще, чем до чемпионата России, потому что раньше я была сфокусирована на чистых прокатах здесь. Вроде как получилось то, что задумывала: на этом турнире я была в прайме (смеётся).

— Как работаешь над второй оценкой?

— Отрабатываем программы, связки между элементами, а на старте стараюсь показать максимум. Всё-таки на тренировках я показываю меньше эмоций в программах, а на стартах уже стараюсь сильнее работать с ними, заводить зал и взаимодействовать с судьями.

— Волновалась на этом турнире?

— Перед короткой программой практически не волновалась. Я не то что была уверена, что сделаю чистый прокат. Но настраивала себя на это, поэтому всё получилось. Перед произвольной в связи с не самым лучшим прокатом на тренировке я сделала две бабочки на акселях, и у меня было чуть меньше уверенности. Я просто знала: если вкручусь в эти элементы — то с вероятностью 80% их сделаю. Всё, что от меня требовалось, — чувствовать своё тело, думать головой и идти в этот прыжок, чтобы сделать. У меня всё получилось, но буду дальше работать над недокрутами.

— Как психологически настраиваешь себя на такие серьёзные старты?

— Последние две недели у меня были очень трудными в моральном плане, была тяжёлая подготовка, тяжёлое состояние, но я постаралась побыстрее из него выйти. Я бы сказала, что не была полностью готова физически к этим соревнованиям, — у меня была форма намного лучше. Но последние несколько дней, видимо, из-за того, что пыталась настроиться на сам прокат, тренировки шли проще. Я лучше заходила на аксель по сравнению с тем, что было. Даже если посмотреть турнир в Минске — там я откатала не очень хорошо: все тройные сделала, но недокрутов было очень много и на каскадах три-три, и бабочка на акселе. Не очень хорошая была форма.

Ехала на этот старт я с мыслями, что мне просто очень хочется сделать всё, что я могу, и не рассчитывать ни на какое место. Мы это обсуждали с Соней Дзепкой, что мне нужно просто выйти, показать максимум на прокатах, сосредоточиться на элементах и кайфануть во время выступления. Проще не думать о месте. В Красноярске я выступала с мыслями, что могу претендовать на пьедестал, и мне было очень волнительно перед короткой. Поэтому и сорвала аксель — вылетела я тогда нормально. Но из-за того, что был мандраж, неуверенность в своих силах, я и сорвала. Возможно, эта ошибка стоила мне пьедестала.

Мария Елисова Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Я не завидую Аделии и Пете»

— С кем из фигуристов ты дружишь?

— Я ближе всего общаюсь с Соней Дзепкой, с Майей Сарафановой тоже очень близки. Милана Лебедева меня сильно поддерживает, спасибо ей большое за это! Но и многие-многие другие. Перечислять можно очень долго, я всем благодарна за поддержку. Обмениваемся с девочками советами, я им стараюсь создать настройчик перед их выступлениями. И они мне тоже писали перед прокатами. Мне очень повезло с друзьями, я им очень благодарна за это, у нас очень тёплые отношения.

— Что они тебе пожелали и посоветовали перед чемпионатом России?

— Они пожелали верить в себя и, конечно же, чистого проката. Всё исполнилось — значит, их пожелания работают.

— Что думаешь по поводу наших олимпийцев Пети и Аделии?

— Я думаю, что очень это всё волнительно. Не завидую Аделии и Пете. Безусловно буду болеть за них, потому что они представляют нашу страну. Надеюсь, что тактика Петруччо сработает! Я в неё верю, особенно эти прогулки по Америке. Я уверена, что это часть стратегии и что это точно сработает. Не хочу загадывать, но надеюсь, что они сделают свой максимум.

— Смотрела пары и танцы на чемпионате России?

— Я видела последнюю разминку танцоров, а пары только мельком первые разминки. Смотрела внимательно прокат Вероники Меренковой с Данилем Галимовым, последнюю разминку тоже. Мельком, потому что в этот момент я красилась и между элементами рисовала стрелки. Что танцы, что пары — они были для меня очень эмоциональными. Мне очень понравилось выступление Василисы Кагановской с Максимом Некрасовым. Как мне кажется, они могли бы быть первыми, для меня — они выиграли этот турнир. Но безусловно Александра Степанова с Иваном Букиным большие молодцы, я поздравляю их с пятым чемпионским титулом. За Дарио Чиризано с Лизой Пасечник тоже очень болела. Хотела, чтобы они попали в тройку, они молодцы. За питерских танцоров очень обидно, но я думаю, что их ошибки сказались на итоговом месте.

Когда смотрела пары, увидела слёзы Димы Козловского и подумала, что сейчас тоже расплачусь вместе с ним. Я испугалась за их первый сальхов в каскаде, подумала, что он может быть решающим. Ещё очень болела за Веронику Меренкову и Даниля Галимова. И жалко, что у них не всё получилось. Я болела по старому знакомству, ребята представляют Краснодарский край, где я раньше тренировалась. Хотелось мне всё-таки, чтобы выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И, скорее всего, это связано с их четверным выбросом, он меня очень зацепил, как и в целом их катание. Очень рада за Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова, мне очень нравятся их тёплые взаимоотношения в паре. Но я очень испугалась, когда Настя Мишина упала с выброса. Обидно, что эта ошибка стоила им победы.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Из парней за кого болела?

— За Марка Кондратюка. У него не всё получилось в короткой программе, и в день произвольной я хотела прийти к нему с плакатом, но у меня не было бумаги, чтобы его нарисовать. Я в него очень верила на протяжении всего турнира. Ещё болею за Гришу Фёдорова. Да и за всех парней болею на самом деле, мне очень нравится их атмосфера в общении. Наши одиночники все очень хорошо общаются между собой, это очень хорошо! Потому что у девочек такого, чтобы прямо все друг с другом общались, дружили, поддерживали, радовались за чьи-то победы, нет. Но очень хотелось бы. Я думаю, что это зависит от возраста. Мы обсуждали эту тему с Марком, и он сказал, что это все перерастут. Чем старше становишься, тем меньше внимания обращаешь на такие моменты.

Я могу пообщаться тесно только с некоторыми людьми из сборной, мы болеем друг за друга, поддерживаем на соревнованиях, это Арина Кудлай, с Диной Хуснутдиновой на этом старте законнектились. За Камиллу Нелюбову безусловно тоже болею, мы не так часто общались в этот раз, но в Омске мы поймали коннект. Я думаю, что она в этот раз была больше сконцентрирована на прокатах и на себе. За Машу Захарову болею как минимум потому, что катаемся на одном катке. Мы перед короткой с Ариной и Машей собирались в гостинице и вместе проводили время, играли в карты, общались. В скором времени надеюсь, что получится пообщаться ещё с некоторыми девочками.

— А с парниками и танцорами общаешься?

— В парах с Меренковой и Галимовым. После короткой Даниль меня поддержал и похвалил. Из танцоров взрослой сборной точно ни с кем не общаюсь. А вот из юниоров — дружим с Таей Шепталиной, я очень сильно болела за неё на Кубке Первого канала. До этого турнира я в принципе никогда не смотрела танцы. Мне было неинтересно. Но в силу того, что Тася участвовала, я решила посмотреть. Мне очень понравилось их выступление, даже пошли мурашки! Очень нравится музыка к их произвольному танцу. Это было первое выступление в жизни, которое довело меня до такого эмоционального состояния. И я расстроилась, что они стали в итоге третьими. Наверное, здесь сыграл роль рейтинг, ребята всё-таки не так давно вместе выступают. Ещё на Кубке болела за Соню Дзепку, за Алдара Самбуева — он, на мой взгляд, гений, просто выдал шедевр. А Соня — красотка, я за неё иногда переживаю даже больше, чем за себя.

— Соня сказала, что, вероятно, выйдет во взрослые в следующем сезоне…

— Я на это очень надеюсь. Мне кажется, она будет здесь рвать и метать, потому что у неё очень красивое катание, я им восхищаюсь. Надеюсь, что в следующем сезоне не поднимут возраст, и она уже абсолютно спокойно сможет занимать первые места на главных турнирах. У неё и прыжковый контент конкурентоспособный для взрослого уровня, и катание тоже есть. Я ею восхищаюсь.