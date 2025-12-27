Степанова и Букин поженились в шоу Навки! Новогодние «Вечера на хуторе» в Петербурге

Шоу-сказка Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Гоголя уже покорила Москву и Сочи, а перед Новым годом решила заглянуть и в Петербург. Представления команды олимпийской чемпионки продлятся во дворце спорта «Юбилейном» до окончания праздников.

Шоу новогодние «Вечера на хуторе» в Санкт-Петербурге Фото: Антон Тереханов, squadraviola.ru

В главных ролях в спектакле выступили пятикратные чемпионы России и многократные призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин. На пресс-подходе перед премьерой они поблагодарили Татьяну Навку за участие в спектакле – впервые за свою долгую карьеру в фигурном катании Александра и Иван исполнят в таком крупном шоу главные партии.

И действительно – наши прославленные танцоры практически не уходили со льда. И у Александры, и у Ивана были сольные выходы, участие в групповых номерах, пришлось даже полетать. Оксана поднималась под крышу «Юбилейного» на качелях, а Вакула взлетал на стропах в драматичной сцене, подробности которой пока раскрывать не будем.

Освежали сюжет комичные сцены с участием императрицы и князя Потёмкина – эти роли исполнили чемпионы мира и Европы, призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Паре удалось быстро перезагрузиться после чемпионата России, который проходил на том же льду, что и шоу. Массивные костюмы и парики не мешают фигуристам исполнять парные элементы – в наличии и тодес, и поддержки, и даже выброс!

Колорита шоу добавил яркий дуэт Артура Гачинского и Татьяны Розановой – Чёрта и Солохи, матери кузнеца Вакулы. Согласно сюжету, Чёрт влюбляется в Солоху и пытается добиться расположения, даже достаёт ей месяц с неба – но дама непреклонна. Приходится идти на крайние меры, однако помогут ли они в итоге? Харизматичный Гачинский буквально заполняет собой весь лёд, роль ему подходит идеально.

Чем вообще отличаются сказки Татьяны Навки? В «Вечерах» много отсылок на популярную музыку – здесь тебе и переделка песен Сэма Смита, и темы из «Величайшего шоумена», и рождественская Carol of the bеlls на новый лад. Всё это хорошо работает на аудиторию, которая в целом пришла именно ради шоу и ярких впечатлений, а не исключительно ради фигурного катания.

Спецэффекты тоже на месте – массивные декорации создают ощущение масштабности, во всех общих номерах участвуют гимнастки на полотнах, на льду, в конце концов, зажигают огонь! Справа от сцены в воздухе подвесили профиль Николая Васильевича Гоголя – того самого автора, который и придумал «Ночь перед Рождеством».

На премьеру «Вечеров на хуторе» в Петербург приехала сама Татьяна Навка – сейчас её команда параллельно выступает ещё в Москве (сразу с двумя спектаклями – «Щелкунчик» и «Золушка») и в Сочи. В Северной столице зрители приняли постановку очень тепло – по-другому с шоу Татьяны Навки не бывает.