«Мне психолог не нужен». Что происходит с Александром Галлямовым после неудачи года?

Проигрыш на чемпионате России спровоцировал очередную волну негатива от фигуриста. И в этот раз он точно перешёл грань.

Александр Галлямов стал антигероем первой половины сезона. Фигурист удивляет своим неподобающим поведением и заставляет беспокоиться за будущее его пары с Анастасией Мишиной.

От критики в адрес партнёрши Саша перешёл к оскорблениям и угрозам журналистке, и это уже серьёзно. Специалисты осуждают его действия, а они говорят только об одном: кажется, спортсмену нужна психологическая помощь.

Вот только он от неё категорически отказывается.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина Фото: РИА Новости

Травма и недопуск на Олимпиаду подкосили Галлямова

Спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов ещё совсем недавно считалась самой стабильной и устойчивой даже к самым страшным потрясениям. Напомним, эти фигуристы в молодом по меркам дисциплины возрасте брали золото чемпионата мира, переигрывая опытных соперников. Именно они штурмовали Олимпийские игры даже после нелепого падения в конце произвольной программы в командном турнире. Казалось, ничто не могло выбить их из колеи.

Однако злополучная травма, полученная на турнире на Байкале, разделила спортивную жизнь Мишиной и Галлямова на «до» и «после». Саше пришлось всё начинать с нуля, а Насте — тренироваться в одиночестве, ожидая восстановления партнёра.

Сам по себе этот процесс психологически сложен для любого дуэта, а когда ко всему прочему добавляются неприятные новости в виде отказа в допуске на Олимпиаду, сохранять оптимизм становится почти невозможно. Так и произошло с фигуристом, который начал вести себя неподобающим образом.

Неуважительное отношение к Мишиной и журналистке

Первые звоночки прозвучали в начале сезона на этапах Гран-при России, когда Галлямов проявил откровенное неуважение к собственной партнёрше. На первом турнире Саша поддался эмоциям и наговорил лишнего как на льду, так и в «кисс энд край», после того как Настя «сдала» прокат, перестав бороться за один из элементов.

Мишиной пришлось пресечь возмущения Галлямова: «Соблюдай хотя бы приличия». Осудила фигуриста и Тамара Москвина, попытавшись сначала объяснить, что подготовка не была полноценной и что выполнить элемент можно было — вариант на случай форс-мажора отрабатывался в зале (значит, часть вины за произошедшее всё равно на партнёре), а затем и вовсе попросила ученика умерить пыл.

Впоследствии Галлямов отметил, что согласен с тем, что вспылил, и пообещал, что исправится. Однако ситуация повторилась, когда на втором старте Саша также после неудачи бросил в сердцах: «Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться».

Очевидно, паре этого не хотелось, поэтому на чемпионате России в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов в короткой программе показали высочайший уровень катания, близкий к идеалу. И произвольную начали так же — золото было почти в кармане. Однако внезапное падение с выброса всё разрушило.

Обидная ошибка отразилась на спортсмене не лучшим образом. В «кисс энд край» Саша был мрачным и молчаливым, на интервью после проката — тоже, да и в пресс-конференции фигурист никак не участвовал, будучи более заинтересованным в своём телефоне. Видимо, именно в этот момент спортсмен писал двусмысленные вещи на своей странице в социальных сетях — напомнил про свою травму и «тяжёлый год», а затем добил: «Видимо, это намёк, что пора вешать коньки на гвоздь». В расстроенных чувствах фигурист вполне мог ощутить желание завершить карьеру, но болельщики были уверены, что он говорит несерьёзно и что ему просто стоит отдохнуть. Но именно этого он и не смог сделать…

Утром Галлямов сказал то, что вновь сделало его центром скандала. Он жёстко раскритиковал журналистку за ранний звонок, перейдя на личности:

«Я думаю: «А мозги где?..» Она забыла, когда звонит? После произволки, когда я хотел выспаться. Блин, это настолько подло, я считаю. Чтобы не дать восстановиться. Сегодня и так ещё показательные. Просто больная на всю голову, ей-богу. Ну что, тогда засветим её номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — сказал он.

Естественно, такие грубые слова, сопровождавшиеся угрозой, не могли остаться без внимания. Многие осудили Галлямова, включая президента ФФККР Антона Сихарулидзе:

«Если вы о реакции Александра Галлямова на второе место на чемпионате России, то для меня она была удивительной. Ведь Александр — великолепный спортсмен, достойно выступавший на протяжении многих лет. Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски», — приводит его слова «РИА Новости».

Антон Сихарулидзе Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Тем не менее спортсмен извиняться отказался, но немного смягчился в выражениях:

«Понимаете, надо тоже думать головой, когда звонить… Мы можем с ней встретиться лично, как вариант, и тогда можем побеседовать. Мы можем это сделать вживую, обсудить эту ситуацию. У меня сейчас шоу — как раз здесь, в «Юбилейном». Надо сначала откатать, и там всё решим дальше».

Галлямов отказывается от психолога. А он ему нужен?

Хотелось бы верить в положительный исход этого дела, однако пока поведение Саши вызывает много вопросов. И ещё больше убеждает в том, что фигуристу необходимо привести мысли в порядок — возможно, с привлечением специалиста.

Правда, работа с психологом, по словам Галлямова, ему неинтересна:

«На самом деле я могу рассказать абсолютно всё своим родителям. Это как, не знаю, работа с психологом. Я, конечно, с обычными психологами вообще не работаю. То есть я помню, как-то общался перед чемпионатом мира с психологом. И тогда понял, что мне психолог не нужен. Психолог тоже поняла, что со мной… Тоже сказала: «Ты мне не нужен!» Да, реально, мы друг другу не нужны, и всё, каждый действует так, как ему удобно. Поэтому с психологами я вообще никак не взаимодействую. Зато могу поговорить с родителями, рассказать, что происходило в течение всей недели. Это же и есть семья — делиться своей жизнью, тем, что происходит. И это абсолютно нормально», — отмечал чемпион мира в подкасте «Давай поговорим об этом».

Виктория Борзенкова, которая и была тем психологом, подтверждала, что результаты у пары и правда пришли быстро:

«С ними Тамара Николаевна попросила поработать. На самом деле спортсмены очень высокого класса. Как правило, если спортсмен дошёл до высокого уровня квалификации, некие ментальные навыки сформированы априори через опыт. Соответственно, были некие проблемы, триггерные точки, которые, возможно, мешали почувствовать себя уверенно. Я с ними провела три встречи — это был сезон до Олимпиады. Они проиграли чемпионат России — Тамара Николаевна попросила с ними поработать, потом они выиграли финал Кубка России, а потом, будучи дебютантами, — чемпионат мира. Дело пошло, и дальше им не требовалась помощь.

Я за то, чтобы спортсмен имел некую автономию и не был подвязан под психолога. Мой подход именно в этом: обучить и отпустить. Дальше сопровождать, если требует ситуация», — говорила она в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

И, кажется, сейчас история повторяется: проигранный чемпионат России, отсутствие уверенности и всплывшие проблемы — ситуация требует вмешательства.