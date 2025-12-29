Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой: чемпионат России, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, окончание карьеры

«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
Мара Кравченко
Интервью с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой
Комментарии
Обсудили чемпионат России с чемпионкой мира.

Не так давно Елизавета Туктамышева окончательно поставила точку в своей спортивной карьере и представила публике Туктамышеву-тренера. Сейчас фигуристка уже находится по другую сторону борта, поддерживая спортсменов штаба Алексея Николаевича Мишина. На чемпионат России Лиза выводила Глеба Лутфуллина и Софью Муравьёву как часть тренерской команды. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» чемпионка мира и Европы поделилась впечатлениями от главного старта страны, рассказала о восстановлении тройного акселя у Муравьёвой, высказалась о фаворитах на международной арене, а также о завершении карьеры и преследованиях.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании

«Стоять за бортиком не так привычно, как кататься на льду»

— Поделись впечатлениями от чемпионата России.
— Это мой первый чемпионат России в качестве тренера. И это, конечно, тоже непросто. Ощущения очень крутые, в «Юбилейном» всегда много народу, потрясающая организация, хороший лёд, тёплая арена, какие-то инновации в виде выхода фигуристов на лёд. Очень приятно, что пытаются сделать какой-то дополнительный эффект, кроме фигурного катания. И это, как мне кажется, привлекает зрителей. Как и на международной арене, вот этот коридор выхода, это круто. Не хочется, чтобы турнир заканчивался, потому что это всё безумно интересно. Но стоять за бортиком мне ещё не так привычно, как всё-таки кататься на льду.

— Были какие-то персональные фавориты на этом чемпионате?
— Фаворитов, наверное, лично для меня нет. Мне просто интересна конкуренция — что в парах, что в танцах. Раньше, например, за первое место в парном катании боролись только Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, а после них была некая пропасть. Сейчас молодые пары подгоняют, становится всё интереснее и интереснее. То же самое могу сказать и про танцы. Конкуренция — это самое важное в профессиональном спорте, это даёт больше зрителей, больше интереса к виду спорта.

— Как ты относишься к развитию танцев на льду в Санкт-Петербурге?
— Это не может не радовать, потому что Питер — это место, где зарождалось фигурное катание. И это здорово, если у нас ещё появится очень сильная танцевальная школа. В других видах уже всё есть, осталось подтянуть танцы — и будет всё на высшем уровне.

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Как проходила подготовка к чемпионату у твоих учеников — Глеба Лутфуллина и Сони Муравьёвой?
— У всех свои трудности, и эти ребята не исключение, у них тоже были свои моменты. В принципе, они хорошо подошли к этим соревнованиям, в неплохой форме.

— Не могу не спросить про тройной аксель, ведётся ли работа над ним у Сони?
— Работа ведётся. Но к чемпионату России решили сделать акцент на стабильность, а к акселю вернёмся сразу после.

— Какая была реакция у тренерского штаба после неудачи на вращении у Сони в короткой программе?
— Было неожиданно, но это фигурное катание. Вроде как ты должен быть готов ко всему, однако, когда такие моменты случаются, это всегда очень неожиданно. Надеюсь, больше такого не повторится.

«Илья Малинин — гений, это что-то не с нашей планеты»

— Как тебе выступления Пети и Аделии?
— Прекрасно выступили ребята, что Пётр, что Аделия. Ожидать от них я ничего не хочу. Просто пожелаю им показать тот максимум, на который они способны. В целом по сезону они идут неплохо. И сейчас не самый главный их старт — он будет через полтора месяца. Поэтому сейчас только рабочие прокаты.

— Кто на международной арене кажется наиболее сильным в тех дисциплинах, где наши спортсмены не представлены?
— Танцевальные дуэты сейчас очень сильные, пары и девушки тоже навёрстывают техническую составляющую, у женщин особенно. В парах безумно интересная конкуренция! Но вот то, что мне показалось феноменальным, — это возвращение Гийома Сизерона в танцах на льду с новой партнёршей — Лоран Фурнье Бодри. У них потрясающая получилась пара. У мужчин, конечно, Илья Малинин, который делает невозможное и доказывает, что это всё возможно.

Материалы по теме
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?

— Какая у тебя была реакция была на «семиквадку» Малинина?
— Я видела тренировку, и соревнования для меня были не так удивительны. Сначала ты видишь это, думаешь: «Ну да, сделал семь четверных». А когда уже осознаёшь, что только что перед твоими глазами произошло, то здесь уже понимаешь масштаб случившегося. Изначально то, с какой лёгкостью Илья выполняет четверные, может ввести в заблуждение. Это действительно очень сложно, но он — гений! Тулупы, лутцы для него выглядят очень легко. И всё это смотрится так, будто бы на это способен каждый, однако семь четверных — это что-то не с нашей планеты.

— На твой взгляд, этот риск оправдан? Как думаешь, стоит ему на Олимпиаде идти на такой же контент?
— Я думаю, они сделают правильное решение. Но если он уже показал, что это умеет, то почему бы и нет.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Думала, что огласка поможет»

— Затрону не самую позитивную тему. Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или всё ещё продолжаются?
— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь.

— Недавно ты официально объявила о завершении карьеры. Поменялись ли какие-то ощущения внутри после этого шага?
— Стало понятнее, как давать интервью, потому что вопросов на эту тему стало сильно меньше. В принципе, внутреннее ощущение не изменилось — оно уже присутствовало, когда я говорила о завершении карьеры. В момент, когда я объявляла, была готова к этому, поэтому ничего не поменялось.

— Это решение принималось в момент, когда ты говорила о паузе или после?
— После, конечно. Если бы я точно знала, то сразу же бы и сказала. В какой-то момент я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении, однако в итоге приняла такое решение.

— Почему, на твой взгляд, многие спортсмены говорят именно о паузе, а не о завершении карьеры?
— Честно, не знаю. Может быть, им просто трудно перешагнуть этот рубеж. У каждого свои мотивы для высказываний.

Материалы по теме
Откровения Императрицы: Туктамышева завершила карьеру и сообщила о преследовании сталкером
Откровения Императрицы: Туктамышева завершила карьеру и сообщила о преследовании сталкером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android