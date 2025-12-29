«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой

Не так давно Елизавета Туктамышева окончательно поставила точку в своей спортивной карьере и представила публике Туктамышеву-тренера. Сейчас фигуристка уже находится по другую сторону борта, поддерживая спортсменов штаба Алексея Николаевича Мишина. На чемпионат России Лиза выводила Глеба Лутфуллина и Софью Муравьёву как часть тренерской команды. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» чемпионка мира и Европы поделилась впечатлениями от главного старта страны, рассказала о восстановлении тройного акселя у Муравьёвой, высказалась о фаворитах на международной арене, а также о завершении карьеры и преследованиях.

«Стоять за бортиком не так привычно, как кататься на льду»

— Поделись впечатлениями от чемпионата России.

— Это мой первый чемпионат России в качестве тренера. И это, конечно, тоже непросто. Ощущения очень крутые, в «Юбилейном» всегда много народу, потрясающая организация, хороший лёд, тёплая арена, какие-то инновации в виде выхода фигуристов на лёд. Очень приятно, что пытаются сделать какой-то дополнительный эффект, кроме фигурного катания. И это, как мне кажется, привлекает зрителей. Как и на международной арене, вот этот коридор выхода, это круто. Не хочется, чтобы турнир заканчивался, потому что это всё безумно интересно. Но стоять за бортиком мне ещё не так привычно, как всё-таки кататься на льду.

— Были какие-то персональные фавориты на этом чемпионате?

— Фаворитов, наверное, лично для меня нет. Мне просто интересна конкуренция — что в парах, что в танцах. Раньше, например, за первое место в парном катании боролись только Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, а после них была некая пропасть. Сейчас молодые пары подгоняют, становится всё интереснее и интереснее. То же самое могу сказать и про танцы. Конкуренция — это самое важное в профессиональном спорте, это даёт больше зрителей, больше интереса к виду спорта.

— Как ты относишься к развитию танцев на льду в Санкт-Петербурге?

— Это не может не радовать, потому что Питер — это место, где зарождалось фигурное катание. И это здорово, если у нас ещё появится очень сильная танцевальная школа. В других видах уже всё есть, осталось подтянуть танцы — и будет всё на высшем уровне.

Софья Муравьёва Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Как проходила подготовка к чемпионату у твоих учеников — Глеба Лутфуллина и Сони Муравьёвой?

— У всех свои трудности, и эти ребята не исключение, у них тоже были свои моменты. В принципе, они хорошо подошли к этим соревнованиям, в неплохой форме.

— Не могу не спросить про тройной аксель, ведётся ли работа над ним у Сони?

— Работа ведётся. Но к чемпионату России решили сделать акцент на стабильность, а к акселю вернёмся сразу после.

— Какая была реакция у тренерского штаба после неудачи на вращении у Сони в короткой программе?

— Было неожиданно, но это фигурное катание. Вроде как ты должен быть готов ко всему, однако, когда такие моменты случаются, это всегда очень неожиданно. Надеюсь, больше такого не повторится.

«Илья Малинин — гений, это что-то не с нашей планеты»

— Как тебе выступления Пети и Аделии?

— Прекрасно выступили ребята, что Пётр, что Аделия. Ожидать от них я ничего не хочу. Просто пожелаю им показать тот максимум, на который они способны. В целом по сезону они идут неплохо. И сейчас не самый главный их старт — он будет через полтора месяца. Поэтому сейчас только рабочие прокаты.

— Кто на международной арене кажется наиболее сильным в тех дисциплинах, где наши спортсмены не представлены?

— Танцевальные дуэты сейчас очень сильные, пары и девушки тоже навёрстывают техническую составляющую, у женщин особенно. В парах безумно интересная конкуренция! Но вот то, что мне показалось феноменальным, — это возвращение Гийома Сизерона в танцах на льду с новой партнёршей — Лоран Фурнье Бодри. У них потрясающая получилась пара. У мужчин, конечно, Илья Малинин, который делает невозможное и доказывает, что это всё возможно.

— Какая у тебя была реакция была на «семиквадку» Малинина?

— Я видела тренировку, и соревнования для меня были не так удивительны. Сначала ты видишь это, думаешь: «Ну да, сделал семь четверных». А когда уже осознаёшь, что только что перед твоими глазами произошло, то здесь уже понимаешь масштаб случившегося. Изначально то, с какой лёгкостью Илья выполняет четверные, может ввести в заблуждение. Это действительно очень сложно, но он — гений! Тулупы, лутцы для него выглядят очень легко. И всё это смотрится так, будто бы на это способен каждый, однако семь четверных — это что-то не с нашей планеты.

— На твой взгляд, этот риск оправдан? Как думаешь, стоит ему на Олимпиаде идти на такой же контент?

— Я думаю, они сделают правильное решение. Но если он уже показал, что это умеет, то почему бы и нет.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Думала, что огласка поможет»

— Затрону не самую позитивную тему. Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или всё ещё продолжаются?

— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь.

— Недавно ты официально объявила о завершении карьеры. Поменялись ли какие-то ощущения внутри после этого шага?

— Стало понятнее, как давать интервью, потому что вопросов на эту тему стало сильно меньше. В принципе, внутреннее ощущение не изменилось — оно уже присутствовало, когда я говорила о завершении карьеры. В момент, когда я объявляла, была готова к этому, поэтому ничего не поменялось.

— Это решение принималось в момент, когда ты говорила о паузе или после?

— После, конечно. Если бы я точно знала, то сразу же бы и сказала. В какой-то момент я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении, однако в итоге приняла такое решение.

— Почему, на твой взгляд, многие спортсмены говорят именно о паузе, а не о завершении карьеры?

— Честно, не знаю. Может быть, им просто трудно перешагнуть этот рубеж. У каждого свои мотивы для высказываний.