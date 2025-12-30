Драма в спорте на фоне личного счастья. Чемпионка мира Анастасия Мишина выходит замуж!

Текущий сезон для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова складывается довольно непросто. После тяжёлой травмы у партнёра пара никак не может выдать два чистых проката, да ещё и начала проигрывать. Пока Саша устраивает шоу после каждой неудачи, Настя строит свою личную жизнь. О том, что Мишина стала невестой, разговоры ходили давно — однако теперь фигуристка официально подтвердила, что готовится к свадьбе. Но кто же стал её избранником?

Тайная подготовка

Мишина не сильно распространяется о своей личной жизни. До сих пор широкой публике не было известно о каких-либо отношениях фигуристки. Разве что преданные поклонники пары мечтали о том, чтобы двух талантливых спортсменов связывал не только лёд! Тем не менее Анастасия охотно делится не менее значимыми событиями — не так давно она получила диплом магистра в Национальном государственном университете имени Петра Лесгафта. Но вот о молодых людях спортсменка не привыкла распространяться даже в соцсетях.

Кольцо на пальце Анастасии многие заметили ещё во время контрольных прокатов. Однако сама фигуристка никакой информации по этому поводу не давала, а журналисты тактично не спрашивали её об этом. Но слухи о том, что Мишиной сделали предложение, ходили активно — и даже с конкретным именем. Однако только после чемпионата России фигуристка впервые заговорила о предстоящей свадьбе, ответив на вопрос в интервью — хоть и совсем немногословно.

«Мы занимаемся подготовкой к свадьбе вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее», — сказала Мишина RT.

Так что свадьбе быть! Пока конкретной даты не было названо, но в подписках Анастасии можно заметить несколько аккаунтов на свадебную тематику. А значит, счастливое событие состоится уже в ближайшие месяцы.

Тайный возлюбленный

При этом имя будущего супруга Анастасия держит в секрете, а единственный мужчина, который регулярно мелькает на странице фигуристки в соцсетях, это её партнёр — Александр Галлямов. Но совершенно точно известно то, что не он является женихом Мишиной. Фигуристов связывают исключительно рабочие отношения. Хоть и в последнее время казалось, что между партнёрами присутствует некое напряжение.

Александр трижды резко высказывался в адрес Анастасии по ходу текущего сезона — все три раза после не самых удачных выступлений и, как следствие, потери золотой медали. В какой-то момент даже тренер пары Тамара Николаевна Москвина пыталась призвать Галлямова к спокойствию. Однако он совершенно не пытался сдержать свои эмоции. Настя же уверяет, что между ними всё в порядке. А резкие высказывания её партнёра направлены вовсе не на неё, а на ситуацию:

«Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций. У нас нет понятия «поссорились — помирились». Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лёд в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях.

И работаем, идём к какой‑то определённой цели. На каждую тренировку есть план: мы заранее знаем, катаем программу по частям, целиком или отрабатываем конкретные элементы. Никаких посторонних тем в процессе работы не обсуждаем вообще. Тратить на это время было бы просто непрофессионально», — сказала Мишина RT.

Радостно, что в столь непростой период карьеры рядом с талантливой фигуристкой есть любимый человек. От всей души поздравляем Анастасию с её новым статусом! И надеемся, что личное счастье поможет фигуристке справиться с трудностями на льду.