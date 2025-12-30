«Буратино» с Двоеглазовой — лучшее зимнее шоу? Авербух сделал сразу два хита для Москвы

Илья Авербух запустил в Москве сразу две новогодних премьеры в разных форматах – все каникулы во Дворце Ирины Винер будут показывать детский спектакль «Буратино», а аккурат перед Новым годом продюсер представил гала-шоу «Аллилуйя любви» с участием действующих фигуристов сборной России и чемпионов прошлых лет.

«Чемпионат» побывал на обеих премьерах команды Ильи Авербуха – мы увидели всё своими глазами.

Чем хорош «Буратино»?

Перед стартом шоу Илья Авербух общался с прессой и отметил, что такого спектакля, как «Буратино», его команда ещё не делала. И это правда так: шоу получилось добрым, динамичным, а персонажам отлично подошли их роли.

Алиса Двоеглазова – настоящая звезда, которая доказала, что может справляться с совершенно разным спектром ролей. На пресс-конференции по окончании чемпионата России фигуристка немного смутилась – думала, что всё-таки будет играть Мальвину. Но роль Буратино оказалась большой удачей: Алиса показала, что она в 17 лет может быть очень разноплановой, из неё можно лепить персонажей, как из пластилина, и это прекрасное качество для фигуристки. А контуринг и грим творят чудеса – никакого накладного носа не потребовалось.

Одно из самых сильных решений постановщика – Тамара Москвина в роли черепахи Тортиллы. В 84 года она выглядит абсолютно органично, уверенно работает на льду, а вместе с этим приносит в спектакль мудрость и ощущение течения времени. При этом элементы тоже на месте: перекидные прыжки, спирали и даже гидроблейд!

Лиса Алиса и Кот Базилио в исполнении Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина берут прежде всего харизмой. У них хорошая внутренняя «химия» в паре. Герои выходят на лёд со словами «Подайте на пропитание старым артистам» – и об этом они сами иронизировали на пресс-подходе.

Отдельно стоит отметить Матвея Ветлугина в роли Пьеро. Лиричный образ, в который Матвей, судя по всему, вживался заранее. В спектакле он прыгает тройные в объёмном костюме и легко с ними справляется.

Гала-концерт Авербуха нужно показывать по ТВ

«Аллилуйя любви» – это формат рождественского концерта, набор гала-номеров, объединённых одной общей канвой. Илья Авербух создавал это шоу совместно с дирижёром Сергеем Жилиным, на арене играла живая музыка – один из ключей того, что гала-концерт получился удачным.

В этом шоу Авербух отлично играет на чувстве ностальгии – весь вечер звучат легендарные советские шлягеры, создаётся атмосфера старого доброго Нового года. Жаль, что не было телесъёмки – в целом такой концерт вполне мог заменить собой все новогодние телешоу для любителей фигурного катания.

Сольные номера продемонстрировали фигуристы с хорошей артистической жилкой, причём большинство – это действующие спортсмены, которые только что отвыступали на чемпионате России, сняли с себя соревновательные оковы и смогли полностью оставить себя на льду.

Марк Кондратюк получает отдельный приз зрительских симпатий за выступление на четырёх шоу за день – фигурист сыграл роль Фрица в «Щелкунчике» Татьяны Навки, затем приехал на дневное шоу Авербуха с номером из «Бриллиантовой руки», сразу после вновь отправился на «Навка Арену» и затем вернулся уже на вечернее шоу. Ещё одну премию выдаём Евгению Семененко: в Москву он приехал после выступлений в Новосибирске и Перми – и тут же собрал два совершенно разноплановых номера.

Ещё один секрет успеха шоу Авербуха – простота и близость к зрителю. Человек чаще тянется к тому, что ему понятно, что принесёт положительные эмоции. Сейчас на рынке ледовых шоу огромное количество предложений, только в Москве показывают четыре разных спектакля одновременно, каждый продюсер стремится выделиться чем-то ярким, необычным.

«Буратино» и «Аллилуйя любви» – как раз таки простые и понятные истории, которые создают нужное праздничное настроение, которого как раз многим сейчас не хватает перед Новым годом.