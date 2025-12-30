Больше воспоминаний, чем ингредиентов! Новогодний вкус детства от Даниила Глейхенгауза

Новый год совсем скоро! Накануне самого тёплого и главного семейного праздника Даниил Глейхенгауз поделился с «Чемпионатом» рецептом из своего детства, который до сих пор греет его душу. Готовьтесь встречать Новый 2026 год вместе с нами!

Даниил Глейхенгауз заслуженный тренер России, хореограф «Это блюдо — как маленький портал туда, где мама на кухне, ёлка уже наряжена, а впереди целая ночь, полная ожиданий».

«Почему-то самой первой в голову приходит именно эта закуска. Простая, без изысков, но очень тёплая — такая, в которой больше воспоминаний, чем ингредиентов. Я хорошо помню, как мама готовила её на Новый год и как я всегда тянулся именно к ней! Хотя на столе, конечно, были и винегрет, и оливье, и селёдка под шубой — всё как положено. Но закуска из помидоров с сыром и чесноком занимала в моём детстве какое-то особенное место — возможно, потому что в ней было что-то домашнее, искреннее, настоящее.

Новый год у нас всегда был очень семейным.

Мы собирались дома, наряжали ёлку, мама готовила закуски, в квартире стоял запах еды, мандаринов и праздника. Ничего сверхъестественного — просто тепло, которое почему-то запоминается сильнее всего. Ещё я всегда вспоминаю нашу соседку: на все праздники, в том числе и на Новый год, она пекла невероятно вкусный яблочный пирог и обязательно приносила нам. Эти простые жесты внимания и создавали ощущение настоящего праздника.

Даниил Глейхенгауз с супругой Ольгой Паутовой Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Сейчас всё, конечно, иначе. Мы с Ольгой стараемся в Новый год больше путешествовать, учитывая специфику нашей работы, менять обстановку и изучать новые места. Но есть вещи, которые остаются неизменными. Я по-прежнему записываю желание на бумажке, сжигаю её, выпиваю бокал шампанского — как делают многие. Это, пожалуй, единственный мой новогодний ритуал, который я сохраняю из года в год.

И, наверное, именно такие мелочи и держат связь с детством, с тем самым ощущением Нового года, которое невозможно повторить, но можно бережно хранить. А эта закуска — как маленький портал туда, где мама на кухне, ёлка уже наряжена, а впереди целая ночь, полная ожиданий».

Рецепт от Даниила Глейхенгауза — закуска из помидоров с сыром и чесноком

Ингредиенты:

помидоры — 4-5 шт. (лучше с плотной мякотью);

твёрдый сыр — 150 г («Российский», «Пармезан» или «Голландский»);

чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу);

майонез — 2-3 ст. ложки (или сметана для более лёгкого варианта);

соль, перец — по вкусу;

свежая зелень (петрушка, укроп, базилик) — для украшения.

Закуска из помидоров с сыром и чесноком Фото: istockphoto.com

Приготовление:

Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Лучше выбирать мясистые сорта, чтобы ломтики держали форму. Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте майонез (или сметану) и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте до однородности, при необходимости подсолите. Поперчите начинку по вкусу. На каждый кружок помидора выложите по чайной ложке сырной массы, аккуратно распределите. Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

«Иногда для праздника не нужен сложный рецепт — достаточно блюда, в котором живёт память. Именно такие вкусы и делают Новый год по-настоящему тёплым».