Фигурное катание

Новогодний рецепт от российского тренера и хореографа Даниила Глейхенгауза, традиции, семья, Новый год

Больше воспоминаний, чем ингредиентов! Новогодний вкус детства от Даниила Глейхенгауза
Анастасия Рацкевич
Новогодний вкус детства от Даниила Глейхенгауза
Тренер и хореограф поделился любимым рецептом.

Новый год совсем скоро! Накануне самого тёплого и главного семейного праздника Даниил Глейхенгауз поделился с «Чемпионатом» рецептом из своего детства, который до сих пор греет его душу. Готовьтесь встречать Новый 2026 год вместе с нами!

заслуженный тренер России, хореограф

«Это блюдо — как маленький портал туда, где мама на кухне, ёлка уже наряжена, а впереди целая ночь, полная ожиданий».

«Почему-то самой первой в голову приходит именно эта закуска. Простая, без изысков, но очень тёплая — такая, в которой больше воспоминаний, чем ингредиентов. Я хорошо помню, как мама готовила её на Новый год и как я всегда тянулся именно к ней! Хотя на столе, конечно, были и винегрет, и оливье, и селёдка под шубой — всё как положено. Но закуска из помидоров с сыром и чесноком занимала в моём детстве какое-то особенное место — возможно, потому что в ней было что-то домашнее, искреннее, настоящее.

Новый год у нас всегда был очень семейным.

Мы собирались дома, наряжали ёлку, мама готовила закуски, в квартире стоял запах еды, мандаринов и праздника. Ничего сверхъестественного — просто тепло, которое почему-то запоминается сильнее всего. Ещё я всегда вспоминаю нашу соседку: на все праздники, в том числе и на Новый год, она пекла невероятно вкусный яблочный пирог и обязательно приносила нам. Эти простые жесты внимания и создавали ощущение настоящего праздника.

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Сейчас всё, конечно, иначе. Мы с Ольгой стараемся в Новый год больше путешествовать, учитывая специфику нашей работы, менять обстановку и изучать новые места. Но есть вещи, которые остаются неизменными. Я по-прежнему записываю желание на бумажке, сжигаю её, выпиваю бокал шампанского — как делают многие. Это, пожалуй, единственный мой новогодний ритуал, который я сохраняю из года в год.

И, наверное, именно такие мелочи и держат связь с детством, с тем самым ощущением Нового года, которое невозможно повторить, но можно бережно хранить. А эта закуска — как маленький портал туда, где мама на кухне, ёлка уже наряжена, а впереди целая ночь, полная ожиданий».

Рецепт от Даниила Глейхенгауза — закуска из помидоров с сыром и чесноком

Ингредиенты:

  • помидоры — 4-5 шт. (лучше с плотной мякотью);
  • твёрдый сыр — 150 г («Российский», «Пармезан» или «Голландский»);
  • чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу);
  • майонез — 2-3 ст. ложки (или сметана для более лёгкого варианта);
  • соль, перец — по вкусу;
  • свежая зелень (петрушка, укроп, базилик) — для украшения.
Фото: istockphoto.com

Приготовление:

  1. Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Лучше выбирать мясистые сорта, чтобы ломтики держали форму.
  2. Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте майонез (или сметану) и чеснок, пропущенный через пресс.
  3. Тщательно перемешайте до однородности, при необходимости подсолите. Поперчите начинку по вкусу.
  4. На каждый кружок помидора выложите по чайной ложке сырной массы, аккуратно распределите.
  5. Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

«Иногда для праздника не нужен сложный рецепт — достаточно блюда, в котором живёт память. Именно такие вкусы и делают Новый год по-настоящему тёплым».

