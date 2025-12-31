Туктамышева зажгла с Дикиджи на рок-концерте! В Питере сделали новое крутое шоу

Пора новогодних шоу в разгаре! В Петербурге состоялась премьера «Бременских музыкантов» – это большой проект Ледового театра под руководством Елены Бережной. В 2022 году это шоу выпустили в телевизионном формате, тогда Трубадуром был Никита Михайлов, а гениальным сыщиком на мотоцикле – Алексей Ягудин.

Спустя три года «Бременские музыканты» появились на льду в лайв-формате. «Чемпионат» рассказывает, как это было.

Главные роли в спектакле исполняют Елизавета Туктамышева и Владислав Дикиджи – и если чемпионке мира уже не впервой играть принцесс и проводить столько времени на льду, то для чемпиона России это совершенно новый опыт. С первой главной ролью Дикиджи справляется на ура, образ бродячего музыканта Трубадура отлично ему подошёл. Чем-то Владислав напомнил исполнителя этой же роли в экранизации актёра Тихона Жизневского.

В шоу есть и моменты интерактива с залом – Влад отлично работает на публику, отыгрывает лицом и проявляет себя с артистичной стороны. Совсем немного времени прошло с тяжёлого чемпионата России, а фигурист уже успел переключиться на шоу-формат, встать в пару с Елизаветой Туктамышевой и даже выучить несколько совместных элементов.

«Процесс проходил постепенно, было несколько тренировок. Притирались друг к другу. Но у меня был опыт в прошлом году с Петром Гуменником, когда мы не понимали сначала, что происходит. С Владом было поспокойнее, потому что я понимала, как нужно действовать. Главное — не делать в полную силу, это был ключевой момент для Влада. Он всё равно побольше, у него больше скорости, размаха. Я ему сказала: «Давай спокойно, я подстроюсь под тебя, а ты – под меня». Когда мы расслабились, у нас всё начало получаться. Очень внимательно слушал, запоминал, у нас не было никаких разногласий. Всё было спокойно и по-доброму, взаимопонимание какое-то пришло. Мы с ним давно знакомы, поэтому не было никаких проблем», – рассказала Лиза на пресс-подходе перед шоу.

Роль гениального сыщика сыграл Михаил Коляда – у него в спектакле тоже есть сольные выходы, а на мотоцикле прямо на лёд выезжает его дублёр. Харизматичных разбойников сыграли Екатерина Миронова и Евгений Устенко: в шоу они исполняют страстное танго, глядя на которое думаешь – а вот бы увидеть такое и на соревновательном льду! Атаманшей на льду стала олимпийская чемпионка Елена Бережная, её с трудом можно узнать в гриме и парике, однако при этом она легко исполняет парные элементы.

Спектакль в большей степени рассчитан именно на детскую, семейную аудиторию: тут и яркие костюмы, и гиперболизированный эмоциональный отыгрыш, и масштабные декорации, и, что самое главное – знаменитые песни из мультфильма, которые знают все. Дети в зале очень тепло принимали постановку и реагировали на каждый призыв артистов – наверное, это главный знак того, что постановка удалась.