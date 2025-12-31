Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Новый год в семьях наших фигуристов, истории Александра Энберта, Анны Погорилой, Даниила Глейхенгауза, новогодние ёлки, атмосфера

Новый год для наших фигуристов: рассказывают Энберт, Погорилая и Глейхенгауз
Анастасия Рацкевич
Новый год для наших фигуристов
Тёплые истории о традициях праздника.

Уже готовы встречать Новый 2026 год? Мы тоже! Чтобы подарить вам атмосферу самого тёплого и семейного праздника года, «Чемпионат» собрал истории известных деятелей нашего фигурного катания. Какие традиции есть в семье Александра Энберта? Что изменилось в праздновании для Анны Погорилой после рождения детей? И какое участие в создании домашнего декора принимает Даниил Глейхенгауз?

Александр и Алеся Энберт: «Новый год — это про атмосферу, семью и живую ёлку»

Александр Энберт с супругой Алесей и дочками

Фото: Из личного архива Александра Энберта

Фото: Из личного архива Александра Энберта

Александр Энберт: Для нашей семьи Новый год уже давно перестал быть просто датой в календаре. Это про атмосферу, про ожидание и про маленькие традиции, которые мы бережно сохраняем и дополняем каждый год.

Алеся Энберт: Уже, наверное, пятый год подряд мы выбираем только живую ёлку — пихту Нормана. Для нас это настоящая новогодняя красавица: она долго стоит, не осыпается, прекрасно держит форму, и аромат у неё такой, что ощущение праздника появляется сразу, как только заносишь её в дом.
Мы всегда стараемся купить ёлку заранее — примерно за пару недель до Нового года. В этом плане, можно сказать, следуем трендам: хочется, чтобы праздник начинался не в последний момент, а растягивался во времени.

Про украшения и тренды

Ёлка в доме Алеси и Александра Энберта

Фото: Из личного архива Александра Энберта

Фото: Из личного архива Александра Энберта

Алеся Энберт: Если честно, ёлку в нашем доме наряжаю я. Мне действительно нравится следить за трендами и пробовать что-то новое. В прошлом году это были красивые декоративные банты — они выглядели очень эффектно и уютно одновременно. А в этом году мы выбрали русский стиль. Получилось очень душевно. На кухне у нас вообще особенная ёлка — связанная из баранок. Я выложила их в виде гирлянды-ёлочки, и она сразу стала центром внимания. Это и красиво, и с юмором, и очень по-домашнему.

Для детей у нас своя отдельная новогодняя история. Мы поставили в их комнате надувную ёлку — трендовую, яркую и абсолютно безопасную. Так можно не переживать, что что-то разобьётся или помнётся, а у детей при этом есть свой собственный праздник и ощущение волшебства в комнате. А вот «главная» ёлка — для нас. Та самая пихта Нормана. Она украшена в спокойных, трендовых оттенках — серебристая гамма с небольшими красными акцентами. Мы решили добавить красный цвет неслучайно: впереди год Огненной лошади, и этот символ обязательно должен быть отражён.

Символы и детали

Украшения в доме Алеси и Александра Энберта

Фото: Из личного архива Александра Энберта

Фото: Из личного архива Александра Энберта

Алеся Энберт: Конечно, на ёлке есть символ года — лошадка. Без неё никуда. Такие детали всегда создают ощущение завершённости. Еще один тренд этого года — светящиеся бабочки. Они смотрятся очень легко, почти сказочно, особенно вечером, когда выключается основной свет. Ёлку мы в основном наряжаем вместе с девочками — это наш маленький ритуал. Они с радостью выбирают игрушки, помогают развешивать украшения, а Саша в это время чаще просто наблюдает и любуется нашими творениями.

Александр Энберт: Да, я честно признаюсь — иногда просто смотрю и радуюсь тому, как все это оживает. В такие моменты особенно понимаешь, что Новый год — это не про идеальный декор, а про тепло, смех, совместные моменты и ощущение, что ты дома. И, пожалуй, именно ради этого мы каждый год снова и снова достаём коробки с игрушками, выбираем живую ёлку и создаём нашу собственную новогоднюю сказку.

Анна Погорилая: «Новый год для меня — это ожидание чуда и большая работа ради сказки»

Анна Погорилая с супругом и детьми

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

«Декабрь для меня начинается очень символично — 1 декабря. Это уже наша семейная традиция: мы достаем ёлку, коробки с игрушками и буквально за один день превращаем дом в новогоднюю сказку. Мне важно, чтобы ощущение праздника приходило сразу, а не в последний момент — чтобы декабрь был наполнен светом, уютом и ожиданием чуда.

С появлением детей у нас появилось ещё одно особенное правило — каждый год мы обязательно устраиваем семейную фотосессию. Для меня это не просто красивые снимки, а настоящая история нашей семьи. Так трогательно потом пересматривать фотографии и видеть, как с каждым годом дети меняются, взрослеют, становятся более осознанными. Эти кадры — бесценная память, которую хочется бережно хранить.

При этом декабрь для меня — это не только дом и семья, но и, конечно, шоу. Этот месяц всегда ассоциируется с напряжённой, но вдохновляющей работой: ночные репетиции, постоянная подготовка, огромное количество деталей, которые нужно собрать воедино. Иногда кажется, что сил уже нет, но в какой-то момент ты выходишь на лёд и понимаешь — всё это было не зря. Мы работаем ради того, чтобы подарить зрителям настоящую новогоднюю сказку. Чтобы хотя бы на пару часов взрослые снова почувствовали себя детьми, а дети поверили в чудо.

И, наверное, именно в этом для меня заключается главный смысл декабря — совмещать семейное тепло и большую творческую работу, из которой рождается праздник. Декабрь — это месяц, когда дом наполняется огнями, а сердце — ожиданием волшебства. И пусть в этом ритме всегда находится место для самого главного: любви, тепла и веры в чудеса».

Даниил Глейхенгауз: «Моя главная роль в установке ёлки — эстетически наслаждаться процессом»

Даниил Глейхенгауз с супругой Ольгой Паутовой

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

«Ну вы же понимаете, как это обычно происходит. Новый год — праздник семейный, а значит, стратегически важные решения принимает жена.

Она присылает мне фотографию ёлки, сообщает, сколько она стоит, и… на этом моя зона ответственности в целом заканчивается. Хотя нет, вру. Конечно, установил. Я же не могу просто стоять в стороне. Я аккуратно расправлял каждую веточку — как на генеральной репетиции перед премьерой. Там важно, чтобы ни одна деталь не выбивалась из общей композиции. Вот и здесь: веточка вправо, веточка влево — всё по системе.

Вообще, я, честно говоря, в шоке от того, какими стали искусственные ёлки.

В детстве у меня была такая… ну, скажем так, ёлка с характером. Пластиковая, редкая, с иголками, которые не щадили никого. Сейчас же — смотришь и думаешь: «А она точно искусственная?» Почти как настоящая, только без сюрпризов на полу. А дальше — всё делает жена. Украшения, декор, огоньки — это уже высший пилотаж.

Ёлка в доме Даниила Глейхенгауза

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Моя задача в этот момент — наслаждаться. Стоять, смотреть, комментировать с умным видом и иногда говорить: «Вот здесь очень красиво». Или: «Да-да, так намного лучше». Так что Новый год у нас — это командная работа. Жена — режиссёр и художник-постановщик. Я — технический специалист по веточкам и главный зритель. И, честно скажу, роль мне очень нравится».

Комментарии
