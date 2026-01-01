Скидки
Как российские фигуристы встретили Новый год, фотографии, Трусова, Косторная, Щербакова, Загитова, Туктамышева

Загитовой подарили клинок, Трусова помогла Игнатову с оливье. Как фигуристы встретили НГ?
Анастасия Рацкевич
Как фигуристы встретили Новый год?
Любуемся праздничными кадрами наших звёзд.

С Новым годом! 2026-й уже вступил в свою полную силу. Пока наши читатели доедают салаты и наслаждаются праздничными деньками, фигуристы празднуют. Как наши звёзды встретили Новый год и какие итоги подвели? Рассказываем в нашей подборке.

Алина Загитова провела новогоднюю ночь где-то за городом и тепло поздравила своих подписчиков. А также показала один из своих подарков — он оказался очень необычным. Олимпийской чемпионке подарили настоящий японский клинок! Алина призналась, что её мечта исполнилась — такие вот интересные желания бывают у наших чемпионок.

Евгения Медведева накануне встречи Нового года показала свою ёлочку. Для двукратной чемпионки мира и Европы 2005-й получился особенно насыщенным: выступление в шоу Алины Загитовой, собственная ледовая дискотека, предложение руки и сердца и ещё много различных проектов, в которых Женя принимала участие.

Ёлка Евгении Медведевой

Ёлка Евгении Медведевой

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Аделия Петросян поделилась яркими снежными кадрами в ярко-красной шапочке и шарфе. В общем, как следует подготовилась к встрече года Огненной лошади. А ещё мы прекрасно знаем, что красный цвет приносил удачу нашим олимпийским чемпионкам. Пусть и Аделе повезёт в новом году!

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Александра Трусова впервые проводит праздники в статусе мамы. Накануне Нового года фигуристка поделилась милыми фотографиями с супругом Макаром Игнатовым и сыном Мишей, а также подвела свои личные итоги года:

«Счастья и здоровья вам пожелают и без меня, а я же пожелаю вам в Новом году ставить перед собой цели и идти к ним. Да, иногда будет сложно, да, не всё может получиться с первого раза, но это не повод останавливаться. Я желаю каждому из вас смелости, чтобы цели были амбициозными, силы, чтобы пройти свой путь до конца, и немного удачи, чтобы этот путь был чуть легче», — написала Александра.

Александра Трусова, Макар и Миша Игнатовы

Александра Трусова, Макар и Миша Игнатовы

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Алёна Косторная также впервые встречала Новый год в статусе мамы: в 2025-м в её с Георгием Куницей семье родился сын, которого назвали Дмитрий. В честь праздника чемпионка Европы поделилась кадрами с милой семейной фотосессии с участием близких. Но особые эмоции вызывают, конечно же, их с Гошей совместные снимки с малышом!

Алёна Косторная и Георгий Куница с сыном Дмитрием

Алёна Косторная и Георгий Куница с сыном Дмитрием

Фото: Из личного архива Алёны Косторной

А для Елизаветы Туктамышевой это первый Новый год после завершения спортивной карьеры — в 2026-й фигуристка вошла уже в статусе тренера. В новогоднюю ночь Лиза поделилась фотографиями, где позирует на улице у ёлочки с подарками. Вероятно, направилась в гости к кому-то, но история умалчивает.

«С Новым годом! Пусть будет больше улыбок в 2026-м! Ценю вас», — написала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Камила Валиева, по слухам, готовится возобновить карьеру после окончания дисквалификации. Во всяком случае, никто ей в этом не может помешать — срок отстранения закончился 25 декабря. Новый год фигуристка встретила, если судить по фотографиям, в одном из ресторанов. На праздник Камила выбрала стильное коричневое мини-платье с поясом.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Модница Саша Бойкова сначала прогулялась в компании своей очаровательной кошечки породы мейн-кун по имени Аврелия, а затем показала подписчикам свой лук на 1 января — это новая пижама. Приятно видеть новоиспечённую трёхкратную чемпионку России такой счастливой и довольной!

Александра Бойкова и её любимица Аврелия

Александра Бойкова и её любимица Аврелия

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

А партнёр Александры Дмитрий Козловский проводил старый год, играя в теннис. Фигурист неоднократно рассказывал о своей любви к этому виду спорта. А после победы на чемпионате России – 2026 он оригинально начал пресс-конференцию, повторив фразу белоруской теннисистки Арины Соболенко, которую она произнесла после победы на US Open – 2025.

«Заканчиваем год правильно. Было много радости и испытаний. Впереди новый опыт и новые достижения! Счастья, здоровья, любви и воплощения задуманного тем, кто стремится к своим целям! Двигаемся дальше», — написал Козловский.

Дмитрий Козловский

Дмитрий Козловский

Фото: Из личного архива Дмитрия Козловского

Парники Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в текущем сезоне ещё не выступали на соревнованиях, однако совсем недавно появились в шоу в шоу «Аллилуйя любви» с номером «Кавказская пленница». Надеемся, что совсем скоро ребята наконец-то смогут показать себя во всей красе на турнирах. А пока фигуристы вместе проводят праздники: Илья поделился совместными фотографиями с празднования Нового года.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Из личного архива Натальи Хабибуллиной

Евгений Плющенко по традиции встретил Новый год в кругу семьи — в компании супруги Яны Рудковской и сыновей Александра и Арсения. Вся семья позировала в одинаковых пижамках красного цвета и колпаках того же цвета.

Александр Галлямов также поделился праздничным снимком — чемпион мира и Европы позировал на фоне новогодней ёлки с подарками. И даже попытался улыбнуться! Жизнь продолжается, Саша! Впереди у тебя ещё много побед.

Александр Галлямов

Александр Галлямов

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

Комментарии
