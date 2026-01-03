Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий

Делать прогнозы в таком непостоянном виде спорта, как фигурное катание, — занятие неблагодарное, но и редакция «Чемпионата» не столь пуглива. В 2026 году планируется несколько ярких — даже монументальных — событий, и мы собрали их для вас, чтобы вместе решить, какое из них самое ожидаемое.

Конечно, весь фокус будет на Олимпиаде и выступлениях Петра Гуменника и Аделии Петросян. А что, если мы скажем, что Александра Трусова, Алёна Косторная и Камила Валиева могут затмить их своим возвращением?..

