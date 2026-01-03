Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий

Скидки
Фигурное катание Статьи

Самые ожидаемые события 2026 года, рейтинг: Петросян и Гуменник на Олимпиаде, возвращение Валиевой, Трусовой, Косторной

Екатерина Авдонина
В 2026 году поклонникам фигурного катания точно не придётся скучать. Помимо Игр в Милане, планируется несколько громких камбэков!

Делать прогнозы в таком непостоянном виде спорта, как фигурное катание, — занятие неблагодарное, но и редакция «Чемпионата» не столь пуглива. В 2026 году планируется несколько ярких — даже монументальных — событий, и мы собрали их для вас, чтобы вместе решить, какое из них самое ожидаемое.

Конечно, весь фокус будет на Олимпиаде и выступлениях Петра Гуменника и Аделии Петросян. А что, если мы скажем, что Александра Трусова, Алёна Косторная и Камила Валиева могут затмить их своим возвращением?..

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одно событие, так и за все сразу.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Аделия Петросян
Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
1 место

Выступление Петросян на Олимпиаде в Милане

Олимпиада в Милане определённо станет главным событием 2026 года в фигурном катании. А вот выступление российских спортсменов и вовсе войдёт в историю, ведь в текущих условиях тотального бана их допуск — огромная победа. Но просто приехать и прокатиться по итальянскому льду не вариант. Аделия Петросян намерена идти за золотом. А её амбициозный тренер Этери Тутберидзе и вовсе собирается выигрывать с мощным набором ультра-си. Наставница «Хрустального» заявила Okko, что без тройного акселя и четверных тулупов фигуристка не выйдет, однако вопрос заключается в том, удастся ли реализовать задуманное?..

Владислав Дикиджи
Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
2 место

Первый пятерной прыжок от мужчин-одиночников

Казалось, все возможные технические прорывы уже были совершены. Но у мужчин-одиночников свои мысли на этот счёт. О пятерных прыжках говорят давно — и Марк Кондратюк, и Глеб Лутфуллин, и Владислав Дикиджи. Первый, например, пробовал сальхов ещё в Пекине. Однако до сих пор эта тема стояла на паузе. В 2026 году она снова может активизироваться, ведь Илья Малинин собрался продемонстрировать элемент сразу после Игр.

Пётр Гуменник
Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
3 место

«Поход» Гуменника за медалью Игр с «пятиквадкой»

Стратегический подход демонстрирует и Пётр Гуменник, который за пару месяцев до Игр отправился в США к тренеру действующего олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Рафаэль Арутюнян работал над тем, чтобы стабилизировать «пятиквадку» спортсмена, с которой тот будет штурмовать вершины в Милане. По словам Пети, специалист помог с четверными лутцем и флипом, а вот основной пласт работы лёг на хрупкие плечи Вероники Дайнеко, которая не только ставит Гуменнику превосходную технику, но и следит за качеством постановок. Будет интересно посмотреть на результаты трудов такой сплочённой команды.

Щербакова, Косторная и Трусова
Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»
4 место

Возвращение России на международные старты

В 2026 году ожидается и глобальное возвращение — разрешение российским фигуристам выступать на международной арене. Эта тема обсуждается давно и чиновниками, и специалистами, и журналистами. Однако пока финальных слов от высших инстанций не было. В первую очередь будут принимать решение по юниорам — этот момент запланирован на январь. Если исход окажется положительным, то следующими в очереди будут взрослые спортсмены.

Камила Валиева
Фото: РИА Новости
5 место

Возобновление карьеры Валиевой после дисквалификации

Ждут фанаты и вердикта от Камилы Валиевой, у которой в декабре официально завершился срок дисквалификации. Теперь фигуристка может выступать и в шоу, и на соревнованиях — что же она выберет? Камила сменила тренера и локацию — и если с тем, что ей может дать «Навка Арена», всё ясно, то каков будет итог сотрудничества Валиевой со Светланой Соколовской, если оно состоится, пока остаётся тайной.

Илья Малинин
Фото: Tang Xinyu/Getty Images
6 место

Олимпийская победа Малинина со всеми рекордами

Пока Гуменник будет бороться за серебряную или бронзовую медаль, судьба золотой уже предрешена. Вряд ли в мире произойдёт катаклизм и подготовка Ильи Малинина пойдёт насмарку. Американец уже давно находится вне конкуренции, и единственной интригой остаётся, с каким контентом и насколько чисто он выступит. В финале Гран-при ISU Илья вписал своё имя в летопись фигурного катания за счёт произвольной программы с семью квадами, но так и не смог побить рекорд Нэйтана Чена. На Олимпиаде он бросится в атаку на все три мировых рекорда, а также на рекорды по технике в обеих программах.

Александра Трусова
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
7 место

Возвращение Трусовой на официальные соревнования

2026 год обещает стать временем громких камбэков, в том числе двух фигуристок из легендарного поколения ТЩК. Александра Трусова, выйдя замуж и родив сына, вынудила многих огорчиться тому, что её карьера официально прекращена. Однако Королева квадов, как обычно, пошла против правил, не только оказавшись на льду в рекордные сроки, но ещё и установив невероятный темп восстановления сложных элементов. Тройные прыжки Саша вернула, да и каскад из тройных лутца и тулупа на месте. Между прочим, с таким контентом можно бороться за места на международных стартах. Рискнёт ли Трусова?

Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон
Фото: Tang Xinyu/Getty Images
8 место

Борьба Чок/Бэйтса и Фурнье Бодри/Сизерона на Играх

Жарким будет также танцевальный турнир на Олимпиаде. Помимо того, что и поклонникам, и самим фигуристам интересно, каким будет судейство (а оно вызывает вопросы у специалистов на протяжении всего сезона), так ещё и борьба за победу предстоит ожесточённая. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс наверняка ожидали легко взять золото, но в игру вступили Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Несмотря на то что дуэт совсем молодой, неопытными их не назовёшь. У партнёра есть реальный шанс стать двукратным олимпийским чемпионом.

Алёна Косторная/Георгий Куница
Фото: РИА Новости
9 место

Апдейт пары Косторная/Куница после рождения сына

Вот уж кто точно собрался продолжить карьеру после успехов в семейной жизни, так это Алёна Косторная, которая во всеуслышание сообщила, что вернётся в спорт вместе с Георгием Куницей после родов. Фигуристы активно тренируются и даже опережают названные ими сроки возвращения. Изначально они планировали выйти на соревнования в сезоне-2026/2027, но ходят слухи, что их можно будет увидеть в первой половине наступившего года. Судя по форме Алёны и Гоши, это более чем возможно.

Елена Костылева
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
10 место

Прорыв Костылевой после громкого ухода от Плющенко

Расставание Елены Костылевой с Евгением Плющенко не было тихим. Поэтому внимание к 14-летней фигуристке будет приковано колоссальное. Сменившая 14 тренеров спортсменка будет пытаться продолжить свою карьеру у Софьи Федченко. И в контексте это огромный вызов для обеих: первой нужно будет справиться с психологическим давлением, а второй — откинуть сравнения с предыдущими наставниками, восстановить ультра-си со спортсменкой, пережившей травму, и дополнительно найти особый подход к маме Лены.

