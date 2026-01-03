Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий

Делать прогнозы в таком непостоянном виде спорта, как фигурное катание, — занятие неблагодарное, но и редакция «Чемпионата» не столь пуглива. В 2026 году планируется несколько ярких — даже монументальных — событий, и мы собрали их для вас, чтобы вместе решить, какое из них самое ожидаемое.
Конечно, весь фокус будет на Олимпиаде и выступлениях Петра Гуменника и Аделии Петросян. А что, если мы скажем, что Александра Трусова, Алёна Косторная и Камила Валиева могут затмить их своим возвращением?..
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одно событие, так и за все сразу.
Выступление Петросян на Олимпиаде в Милане
Олимпиада в Милане определённо станет главным событием 2026 года в фигурном катании. А вот выступление российских спортсменов и вовсе войдёт в историю, ведь в текущих условиях тотального бана их допуск — огромная победа. Но просто приехать и прокатиться по итальянскому льду не вариант. Аделия Петросян намерена идти за золотом. А её амбициозный тренер Этери Тутберидзе и вовсе собирается выигрывать с мощным набором ультра-си. Наставница «Хрустального» заявила Okko, что без тройного акселя и четверных тулупов фигуристка не выйдет, однако вопрос заключается в том, удастся ли реализовать задуманное?..
Первый пятерной прыжок от мужчин-одиночников
Казалось, все возможные технические прорывы уже были совершены. Но у мужчин-одиночников свои мысли на этот счёт. О пятерных прыжках говорят давно — и Марк Кондратюк, и Глеб Лутфуллин, и Владислав Дикиджи. Первый, например, пробовал сальхов ещё в Пекине. Однако до сих пор эта тема стояла на паузе. В 2026 году она снова может активизироваться, ведь Илья Малинин собрался продемонстрировать элемент сразу после Игр.
«Поход» Гуменника за медалью Игр с «пятиквадкой»
Стратегический подход демонстрирует и Пётр Гуменник, который за пару месяцев до Игр отправился в США к тренеру действующего олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Рафаэль Арутюнян работал над тем, чтобы стабилизировать «пятиквадку» спортсмена, с которой тот будет штурмовать вершины в Милане. По словам Пети, специалист помог с четверными лутцем и флипом, а вот основной пласт работы лёг на хрупкие плечи Вероники Дайнеко, которая не только ставит Гуменнику превосходную технику, но и следит за качеством постановок. Будет интересно посмотреть на результаты трудов такой сплочённой команды.
Возвращение России на международные старты
В 2026 году ожидается и глобальное возвращение — разрешение российским фигуристам выступать на международной арене. Эта тема обсуждается давно и чиновниками, и специалистами, и журналистами. Однако пока финальных слов от высших инстанций не было. В первую очередь будут принимать решение по юниорам — этот момент запланирован на январь. Если исход окажется положительным, то следующими в очереди будут взрослые спортсмены.
Возобновление карьеры Валиевой после дисквалификации
Ждут фанаты и вердикта от Камилы Валиевой, у которой в декабре официально завершился срок дисквалификации. Теперь фигуристка может выступать и в шоу, и на соревнованиях — что же она выберет? Камила сменила тренера и локацию — и если с тем, что ей может дать «Навка Арена», всё ясно, то каков будет итог сотрудничества Валиевой со Светланой Соколовской, если оно состоится, пока остаётся тайной.
Олимпийская победа Малинина со всеми рекордами
Пока Гуменник будет бороться за серебряную или бронзовую медаль, судьба золотой уже предрешена. Вряд ли в мире произойдёт катаклизм и подготовка Ильи Малинина пойдёт насмарку. Американец уже давно находится вне конкуренции, и единственной интригой остаётся, с каким контентом и насколько чисто он выступит. В финале Гран-при ISU Илья вписал своё имя в летопись фигурного катания за счёт произвольной программы с семью квадами, но так и не смог побить рекорд Нэйтана Чена. На Олимпиаде он бросится в атаку на все три мировых рекорда, а также на рекорды по технике в обеих программах.
Возвращение Трусовой на официальные соревнования
2026 год обещает стать временем громких камбэков, в том числе двух фигуристок из легендарного поколения ТЩК. Александра Трусова, выйдя замуж и родив сына, вынудила многих огорчиться тому, что её карьера официально прекращена. Однако Королева квадов, как обычно, пошла против правил, не только оказавшись на льду в рекордные сроки, но ещё и установив невероятный темп восстановления сложных элементов. Тройные прыжки Саша вернула, да и каскад из тройных лутца и тулупа на месте. Между прочим, с таким контентом можно бороться за места на международных стартах. Рискнёт ли Трусова?
Борьба Чок/Бэйтса и Фурнье Бодри/Сизерона на Играх
Жарким будет также танцевальный турнир на Олимпиаде. Помимо того, что и поклонникам, и самим фигуристам интересно, каким будет судейство (а оно вызывает вопросы у специалистов на протяжении всего сезона), так ещё и борьба за победу предстоит ожесточённая. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс наверняка ожидали легко взять золото, но в игру вступили Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Несмотря на то что дуэт совсем молодой, неопытными их не назовёшь. У партнёра есть реальный шанс стать двукратным олимпийским чемпионом.
Апдейт пары Косторная/Куница после рождения сына
Вот уж кто точно собрался продолжить карьеру после успехов в семейной жизни, так это Алёна Косторная, которая во всеуслышание сообщила, что вернётся в спорт вместе с Георгием Куницей после родов. Фигуристы активно тренируются и даже опережают названные ими сроки возвращения. Изначально они планировали выйти на соревнования в сезоне-2026/2027, но ходят слухи, что их можно будет увидеть в первой половине наступившего года. Судя по форме Алёны и Гоши, это более чем возможно.
Прорыв Костылевой после громкого ухода от Плющенко
Расставание Елены Костылевой с Евгением Плющенко не было тихим. Поэтому внимание к 14-летней фигуристке будет приковано колоссальное. Сменившая 14 тренеров спортсменка будет пытаться продолжить свою карьеру у Софьи Федченко. И в контексте это огромный вызов для обеих: первой нужно будет справиться с психологическим давлением, а второй — откинуть сравнения с предыдущими наставниками, восстановить ультра-си со спортсменкой, пережившей травму, и дополнительно найти особый подход к маме Лены.