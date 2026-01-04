Стратегия Гуменника или «А соль есть» Загитовой? Лучшие мемы 2025 года в фигурке

Прошедший год оказался очень богат на мемы, шутки и забавные ситуации в нашем фигурном катании. Что ни турнир – то какое-нибудь забавное высказывание или вирусное интервью. В этом материале мы собрали для вас самые запоминающиеся смешные моменты 2025 года из мира фигурки. Если вдруг что-то позабыли и упустили, пишите об этом в комментариях, новогодние праздники – самое время для хорошего настроения.

Один из главных поставщиков мемов в 2025 году – это Пётр Гуменник. Всё началось со случайной фразы в интервью на чемпионате России по прыжкам – в интервью Первому каналу фигурист с иронией сказал, что у него есть определённая стратегия, а может быть, даже концепция. Само выступление на ЧР по прыжкам не получилось успешным, зато фраза про стратегию завирусилась в интернете. А следом пошёл целый шквал мемов – адаптация вирусного тренда «Пётр, сияй», расчёт процентов попадания на Олимпиаду: начал Пётр с 6% и с каждым новым интервью увеличивал отметку на 1% и не более.

Во время турнира на Байкале Петя выдал новую гениальную фразу – признался, что думает о рыбах подо льдом, пока катается. Мем потом получил своё продолжение: перед стартом отборочного турнира в Пекине Пётр прогулялся по городу вместо первых официальных тренировок. «Рыбы счастливы в воде. Люди счастливы на пути», – такой цитатой подписал фигурист свой фотопост.

Тренер Петра Вероника Дайнеко не отстаёт от своего ученика. После отбора в Пекине её спросили, как она переносит прокаты Гуменника, и Вероника Анатольевна ответила: «35 капель валокордина».

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе, кстати, тоже внёс свой вклад в мемную летопись 2025 года в фигурном катании. Во время мужской произвольной программы на финале Гран-при России в Красноярске он попал в кадр во время того, как чистил мандарин – и этот фрукт теперь ассоциируется не только с Новым годом, но и с российской фигуркой.

А после отборочного турнира в Пекине президент ФФККР оговорился в интервью и назвал тренера Петра Гуменника Викторией Дайнеко, перепутав наставницу с известной певицей. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и певицу начали поздравлять в соцсетях с отбором Гуменника на Олимпиаду.

Воссоединение Алины Загитовой и Евгении Медведевой на шоу – одно из главных событий 2025-го. А ведь ничего бы не случилось, если бы не мемная фраза «Привет, спишь?» – именно с этого начала диалог Алина, решив позвать Женю в свой проект «Ассоль».

С «Ассоль» связана ещё одна забавная история года. В очередном раунде медийного противостояния с Дмитрием Губерниевым Алина выдала забавный ответ. Телеведущий высказался о шоу олимпийской чемпионки так: «Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!». После этого Алина выложила в своем телеграм-канале фотографию в окружении пачек соли.

Почти целый год внимание мира фигурки не отходило от восходящей звезды Елены Костылевой и её мамы Ирины. Летом в академии Евгения Плющенко случился очередной конфликт, подробности которого стали выходить наружу – но «Ангелы» быстро его уладили, а сама Ирина в соцсетях отметила, что у неё и дочери всё хорошо, а она сама пьёт «чай с малиной».

После этого Евгений Плющенко обшутил ситуацию и выложил ролик со съёмок промо к «Белоснежке». По сюжету Ирина подходит к нему и двум юным фигуристам – Лене Костылевой и Саше Плющенко – и сообщает, что пьёт «чай с малиной».

Нередко мемы рождаются и прямо в микст-зоне, и на официальных съёмках Первого канала. Каждый разговор Алины Загитовой и Марка Кондратюка во влогах с турниров превращался в гениальную беседу – Марк великолепно отшучивался, отвечая на вопросы, как он ухаживает за волосами (спойлер: возит шампуни из питерского отеля литрами), или же рассуждая, кем же он был в прошлой жизни – человеком или, может быть, берёзой.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко тоже не раз шутили в беседе с журналистами. Евгений, например, предложил приехать Гийому Сизерону на Гран-при России – и тогда у него будут высокие уровни в протоколах, а Екатерина выдала гениальную фразу, что она фигуристка и она лампа. Пояснение юмора от ребят вышло ещё смешнее: один из журналистов в микст-зоне отметил, что может быть, имелась в виду лампа Аладдина, на что Миронова парировала: «Я не даю себя никому тереть».

На чемпионате России в Петербурге всех удивила Этери Тутберидзе, которая на мгновение заменила оператора Первого канала во время одной из официальных тренировок.

Этери Тутберидзе Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Наступивший 2026 год – олимпийский, так что ждём ещё больше внимания к нашим фигуристам и их медийной активности. Кто знает, какие веселые моменты принесут нам Игры в Милане?