Семья Игнатовых или Медведева с будущим мужем? Вспоминаем лучшие пары 2025-го

Прошедший 2025 год стал богатым не только на спортивные, но и на личные события. Мы поздравляли наши пары с прекрасными моментами — рождением детей, помолвкой, празднованием многих лет совместной жизни или началом отношений. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые захватывающие истории любви нынешнего года.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Фото: Из личного архива Маргариты Дробязко

Бронзовые призёры чемпионата мира и Европы, ранее выступавшие за Литву фигуристы сообщили о рождении долгожданного ребёнка ещё в декабре 2024-го. Под конец прошлого календарного года пара (в то время — 52 и 53 года) назвала появление дочери настоящим чудом. Весь нынешний год фигуристы не отказывались от своей основной спортивной деятельности, но при этом примеряли на себя новую роль родителей. Недавно новоиспечённая мама в шоу «Каток» поделилась эмоциями от радостного события, с которого прошёл целый год:

«Сложным, наверное, было само решение. Самое главное, что Повилас меня поддержал. Я даже не знаю, почему оно ко мне пришло. Это было так: или сейчас, или никогда. Честно, скажу, что это была ещё одна моя Олимпиада, потому что я ни перед одной не была такой дисциплинированной. У меня всё по расписанию было, ни одной таблеточки не пропустить, ни одного фужерчика себе не позволить».

Дмитрий Соловьёв и Дина Аверина

Арина Аверина и Дмитрий Соловьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прошедший год стал для олимпийского чемпиона Сочи в командных соревнованиях Дмитрия Соловьёва и серебряного призёра Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дины Авериной по-настоящему судьбоносным. Именно празднование прошлого Нового года стало для них первым событием, которое они встретили в статусе пары. А 14 февраля Дмитрий уже сделал возлюбленной предложение. Пара сыграла роскошную свадьбу в начале июля. На мероприятии можно было встретить множество звёзд: Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, футболиста Павла Мамаева, Камилу Валиеву и других. «Многое изменилось. Наши отношения выросли в глубокую, искреннюю и бесконечную любовь, которая с каждым днём становится только сильнее и теплее», — охарактеризовала пара свои отношения после года вместе.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра и Макар Игнатовы с сыном Фото: Из личного архива Александры Трусовой (Игнатовой)

Одни из главных ньюсмейкеров ушедшего года — чета Игнатовых. Они сделали из своей истории любви буквально реалити-шоу, в которое достаточно близко пускали не только близких, но и зрителей с журналистами. В январе впервые появились слухи о том, что пара ждёт ребёнка, а уже в марте на турнире шоу-программ «Русский вызов» Саша с Макаром презентовали милый номер, в котором официально подтвердили эту информацию. В апреле у них прошло яркое гендер-пати, на котором стало известно, что пара ожидает мальчика. С того момента фигуристы постоянно делились информацией о предстоящем периоде родительства и даже запустили закрытый клуб с секретами об этом. А после долгожданного появления на свет сына Миши в августе этого года они открыли новую главу, которая в этот раз была посвящена восстановлению Александры после родов, попыткам снова вернуться на лёд и быстрее запрыгать свои любимые сложные элементы. «Благодарю уходящий год за Мишу. Это самое большое чудо, которое случалось в моей жизни, – порой я до сих пор прихожу в шок, когда осознаю, что у нас с Макаром есть сын», — так Саша охарактеризовала уходящий год.

Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник

Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева Фото: Из личного архива Петра Гуменника

Этот год подарил нам один из секретных романов. В конце мая в ряде СМИ появилась информация, что Туктамышева и Гуменник состоят в отношениях. Позднее Елизавета призвала не верить подобным новостям: «Не спешите верить неподтверждённым слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете её из первых уст». Однако в июне 12-летняя фигуристка из Калифорнии Оливия Джун опубликовала в социальных сетях коллаж из совместных фото с Туктамышевой и Гуменником. Тогда Пётр уехал в США, чтобы тренироваться с советско-американским тренером Рафаэлем Арутюняном. Неожиданно в это время Елизавета была замечена не только в этой же стране, но и на том же спортивном объекте. Потом, в течение уже самого соревновательного сезона, Пётр много раз говорил о том, что сейчас не состоит в отношениях. Однако обычно слухи не рождаются на пустом месте.

Алёна Косторная и Георгий Куница

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Из личного архива Алены Косторной

В этом году нас ждало пополнение ещё в одной фигурнокатательной семье. Косторная и Куница, которые решили сделать паузу в соревновательной карьере, ещё в апреле неожиданно сообщили о скором пополнении. Буквально через несколько недель пара организовала яркое гендер-пати, на которое позвала многих коллег по спорту. Там стало известно о том, что пара тоже ожидает мальчика. Их сын Дмитрий появился в конце сентября и сразу, буквально с пелёнок, попал в мир фигурного катания. Он уже подружился с ребёнком Игнатовых Мишей и поддержал родителей в некоторых ледовых шоу. «Желаю, чтобы рядом с вами всегда была ваша семья, которая поддержит и вдохновит», — подвела Алёна итоги своего личного года.

Евгения Тарасова и Фёдор Климов

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: Из личного архива Евгении Тарасовой

Ещё одно радостное событие — рождение ребёнка в семье олимпийского чемпиона Сочи в командных соревнованиях Климова и вице-чемпионки Игр в личном разряде Тарасовой. Евгения неожиданно перестала выступать в шоу с Владимиром Морозовым ещё в начале календарного года, в том числе пропустив тур Этери Тутберидзе. В июле она наконец-то сообщила, что ожидает ребёнка. А в октябре пара радовалась появлению долгожданной дочери. В честь Нового года пара впервые поделилась фотографией лица новорождённой малышки и мило её подписала: «Любите и будьте любимы в новом 2026 году».

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс Фото: Из личного архива Мэдисон Чок

Американские фигуристы, танцоры на льду Чок и Бэйтс уже давно состоят в браке. Однако 2025 год также стал для них ключевым. Возвращение в большой спорт их главных конкурентов французов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, с одной стороны, придало сложностей спортивному пути американцев, но, с другой, сделало их отношения ещё сильнее. Именно поддержка и любовь не только к своему делу, но и друг к другу позволила им с гордостью пережить все возможные трудности. В итоге они вышли победителями из всех схваток — выиграли золото чемпионата мира, а также первую очную дуэль у французов. Впереди следующая проверка — Олимпиада.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Прошедший год стал очень знаковым для двукратной чемпионки мира. Пережив расставание с Дмитрием Чигирёвым, она какое-то время оставалась одна. Но в июле Женя рассекретила отношения с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, с которым ещё в 2024 году участвовала в совместном проекте «Звёздные танцы». В честь этого пара выложила милую совместную фотосессию. А в ноябре влюблённые буквально ошарашили всех новостью о своей скорой женитьбе.

«Многие девушки хотят замуж. Я хотела? За Ильдара хотела. Вообще не было самоцели, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего», — подвела итоги своего личного года Медведева в интервью каналу «Макарена».

Адам Сяо Хим Фа и Кимми Репонд

Адам Сяо Хим Фа и Кимми Репонд Фото: Из личного архива Кимми Репонд

Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа и бронзовый призёр чемпионата Европы Кимми Репонд из Швейцарии также совсем недавно, лишь в подборке с итогами года, рассекретили свои отношения. На многих мероприятиях Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмены танцевали и мило проводили время вместе. Но, согласно публикациям самой пары, их отношения зародились лишь в августе. Тогда они проводили совместный отдых. Фигуристы испытывали проблемы со здоровьем на протяжении всего соревновательного сезона. Сейчас они готовятся к будущим Олимпийским играм, и хочется верить, что поддерживают в этом непростом деле друг друга.