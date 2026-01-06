Косторная чуть не проспала турнир, а Щербакову перепутали с сестрой. Байки от Тутберидзе

Тренеры рассказали, как Алёна едва не опоздала на соревнования в Японии, а ради Тарасовой и Морозова пришлось делать ремонт на катке.

Этери Тутберидзе продолжает делиться с аудиторией секретами. В новогоднем спецвыпуске шоу Okko о команде Тутберидзе сама Этери Георгиевна, а также Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков вспомнили различные смешные истории, с которыми они сталкивались в совместной работе на протяжении последнего десятилетия.

Как в группе Тутберидзе появилось парное катание? Какой старт чуть не проспала Алёна Косторная? С кем тренеры перепутали Анну Щербакову на трибуне перед тренировкой? Как, в конце концов, в команду Тутберидзе попали Глейхенгауз и Дудаков?

«Чемпионат» кратко собрал самые интересные истории, о которых рассказали тренеры – в целиковом выпуске их намного больше.

Тутберидзе рассказала, как Дудаков и Глейхенгауз оказались в её команде

«Я позвонила нашему общему другу и сказала: «Мне нужен человек, подсказывай, помогай», он сказал: «Ну Дудка там ничего толком не делает…». Я позвонила Дудке, говорю: «Дуд, ну давай», а он мне: «Я пообещал Елене Анатольевне Чайковской, там будет набор, я не могу, мне обещали с сентября дать набор». Летние сборы опять провела одна, в сентябре звоню: «Дуд, ну чего, работаешь?» – «Нет, что-то мне пока не звонили». Если пока не звонили, очевидно, что не позвонят, давай приходи. Сергей Викторович пришёл, и мы стали работать вместе», – так о приходе в свою команду Дудакова рассказала Этери Георгиевна. Это произошло в 2011 году, вместе Тутберидзе и Дудаков работают уже почти 15 лет.

Даниил Глейхенгауз присоединился к команде несколько лет спустя: «Звоню Авербуху, говорю: «Илюш, нужен человек, тот, который сможет мне помогать с постановками и скольжением». Он сказал: «У меня есть парень, он мне здорово помогает в постановках, сейчас пауза». Я говорю: «Давай мне его». Приходит Даниил, ещё очень молодой, и не хочет ничего на всю жизнь. Всем молодым хочется пробовать, здесь сейчас поработаю, потом это поделаю… А мне нужно, чтобы пришёл и остался. Это плохо, когда они приходят, пробуют и уходят. Даниил начал работать, мне понравилось. Я позвонила Илюше, говорю: «Илюш, у нас с тобой дружеские отношения, у меня к тебе просьба – не предлагать Даниилу Марковичу на лето никакой работы». Я же не знала, выполнит или нет, он говорил, что Даниил ему так помогает. Подходит время, приходит Даниил Маркович на работу, сидит расстроенный: «Всем уже контракты предлагают». И я думаю: «Значит, всё-таки Илюша выдержал слово».

История о том, как Тутберидзе и Дудаков перепутали Анну Щербакову с её сестрой

Тутберидзе: Идёт тренировка старших девочек. Поскольку финал Гран-при проводится объединённо – и взрослые и юниоры – Алина уже катается, потом заливка льда и выйдут наши юниорки — Саша Трусова, Алёна Косторная и Аня Щербакова. Тренировка взрослых уже подходит к концу, плюс заливка… Мы смотрим на трибуну – сидят папа и мама Ани Щербаковой и сама Аня, сидят и спокойно смотрят тренировку. Я понимаю, что это очень поучительно — посмотреть тренировку взрослых, но им надо уже разминаться. И я говорю: «Дуд [Сергей Дудаков], смотри, а что это она там сидит?» Мы начинаем возмущаться и показываем ей: «Давай, иди, спускайся». Они кивают головой: «Да-да».

Глейхенгауз: А я смотрю на них и вообще не понимаю, в чём проблема (смеётся).

Тутберидзе: Я думаю – а что вы киваете? Спускайтесь, разминаться надо. Они опять кивают. Мы уже начинаем приседать. Они кивают-кивают. Потом Даниил Маркович говорит: «Может, вы успокоитесь? Это сестра Ани».

Глейхенгауз: Я не мог понять, чего вы хотите от сестры Ани, зачем ей разминаться? (смеётся). А родители на них смотрят и, как я понимаю, показывают: «Да-да, она разминается».

Анна Щербакова с сёстрами Яной и Инной — девушки действительно очень похожи друг на друга Фото: из личного архива Анны Щербаковой

История о том, как Алёна Косторная чуть не проспала произвольную программу на NHK Trophy в 2019 году

Глейхенгауз: Это был заключительный этап серии Гран-при сезона-2019/2020, там у нас были Алина [Загитова] и Алёна [Косторная]. Мы к этому моменту выиграли все пять этапов, и, конечно, хотелось выиграть последний — победить на всех этапах. Все к этому шло, но Алёна решила проспать произвольную программу.

Тутберидзе: Она не успевала даже размяться. Мы звоним, она не берёт трубку. Дозвонились ей через портье гостиницы, она отвечает: «А что? А я? А я сплю». А вот уже…

Глейхенгауз: Мы были на разминке с Алиной, всё это время пытались дозваниваться и с федерацией нашей связывались. Уже Алина закончила разминаться, пошла готовиться к шестиминутной разминке, и только в этот момент мы дозвонились до Алёны. Как решили это – вы заказали такси?

Тутберидзе: Да, я заказала такси, она тут же спустилась вниз, она в такси одевалась — там таксист обалдел. Я сбежала вниз, она побежала надевать коньки, и я оплачивала такси, чтобы не терять время. Она без разминки вышла на лёд. Таксист точно торопился, увидев, что она там ещё и переодевается.

Глейхенгауз: Но всё закончилось хорошо, и Алёна, по-моему, выиграла этап.

Тутберидзе: Мне кажется, она хорошо откатала.

Глейхенгауз рассказал, как они с Щербаковой нарушали ковидный «пузырь» на Гран-при, чтобы успеть на показательные

«Это было в ковид, там были Аня и Алёна, Гран-при во Франции. Ещё «пузырь», никого никуда из отеля не выпускают, вы можете только выйти, сесть в шаттл до катка и зайти на каток. Соревнования закончились, показательные выступления, приезжаю на каток. Алёна была, по-моему, в первом отделении, Аня выиграла и была во втором отделении, заканчивала.

Я на катке, мне звонит Аня со словами: «Даниил Маркович, автобуса нет». Я говорю: «А почему он должен быть?» (улыбается). Она говорит: «Он каждые полчаса ходит». Я ей: «Ты не хотела проверить расписание? Последний автобус уже ушёл час назад». Она решила съездить обратно и приехать под самый свой выход.

Мы находились в «пузыре», но что тут врать – мне пришлось его нарушать, чтобы мы успели. Я выбежал с катка, взял такси, на нём приехал к гостинице, там её подобрал. Самое сложно было – обратно зайти, чтобы люди не заметили, что мы заходим, нарушая «пузырь». И мы перелезали через какой-то там забор, чтобы нас никто не увидел, чтобы за охранниками, за шлагбаумом зайти на каток (смеётся)», – рассказал в выпуске Даниил Глейхенгауз. Речь идёт об этапе Гран-при в ноябре 2021 года в Гренобле: тогда Анна Щербакова выиграла золото, а Алёна Косторная стала второй, это был её последний старт в карьере в качестве одиночницы.

Какие воспоминания остались у Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза от Олимпиады в Пекине?

Глейхенгауз: Пекин?.. Мало хорошего.

Тутберидзе: Да нет.

Глейхенгауз: Конечно, серебро Жени с Вовой, их прокаты, золото и серебро Ани с Сашей, их прокаты, которые, возможно, так и останутся лучшими прокатами в истории Олимпиад. Пока я не вижу, чтобы кто-то приблизился.

Тутберидзе: Мы всё равно эмоционально были прибиты, но я помню, что тогда вам сказала фразу: «Ребят, всё понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, то у нас есть всё равно первое, второе место на Олимпиаде, есть пара. Нельзя быть неблагодарным». Эмоционально всё это было очень тяжело, ну и до сих пор.

Глейхенгауз: В любом случае такого мы не ожидали. Мы могли поверить, что мы не можем показать тот результат, который мы хотим, но не такие новости.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков с Анной Щербаковой на тренировке в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

История о том, как Даниил Глейхенгауз сидел на карантине перед Олимпиадой-2022

Глейхенгауз: Раз заговорили про Пекин, вспомним, как я туда прекрасно добирался…

Дудаков: Период в Красноярске, когда мы сидели на сборах, клизменная…

Глейхенгауз: Я знаю, что вы любите это слово и любите эту историю (смеётся).

Тутберидзе: Да не слово мы это любим, а ты просто там мылся, в клизменной. По блату (улыбается). А кто тебе устроил этот блат? Чтобы Даня мылся в клизменной, пришлось звонить наверх (смеётся).

Глейхенгауз: Когда я сидел в инфекционной больнице Красноярска, а все уже прибыли в Пекин, мне хотя бы выделили клизменную, где я мог мыться один. Я искренне не верил, что я болею, я скорее боялся заразиться, выходя куда-то, в какие-то помещения. В клизменной обошлось без этого.

Тутберидзе рассказала, как после прихода к ней Тарасовой и Морозова пришлось совершать революцию на катке

«Прихожу на тренировку, надо было обойти каток, и вот здесь уже стояли Женя и Вова, два спортсмена меня подловили со слезами на глазах. «Мы хотим с вами поговорить, нам негде тренироваться. Мы бы очень хотели не пропустить олимпийский сезон. Дайте нам, пожалуйста, шанс, возьмите нас, пожалуйста, к себе». А я как должна ребятам сказать, что у нас нету льда? Это же парники, куда их добавлять, надо делать расписание, кого-то куда-то передвигать.

Я немного обалдела, сказала ребатам: «Да-да-да, надо что-то сделать», а как сделать – непонятно. Провели революцию на катке, как обычно, было несколько недовольных, куда-то что-то передвинули. Жене с Вовой лёд мы предоставили. Но и с одиночниками была проблема по ОФП в зале, а для поддержек вообще не было места. И мы увеличили угол балкона, чтобы они могли на балконе заниматься», – рассказала Тутберидзе. Евгения Тарасова и Владимир Морозов пополнили состав её группы весной 2021 года, а уже в феврале 2022 года стали серебряными призёрами Олимпийских игр в командном турнире.