Загитова вместе с Медведевой или прощание Туктамышевой. Самые значимые прокаты 2025 года

2025 год принёс нам тысячи незабываемых прокатов от фигуристов по всему миру, но были среди них те, которые навсегда войдут в историю. Некоторые случились на крупных турнирах, другие — в ледовых шоу, а третьи стали чем-то бо́льшим, нежели рабочие выступления спортсменов, за которые те получают или медали, или деньги. Мы собрали 15 выдающихся прокатов ушедшего года.

Елена Костылева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Елена Костылева

День рождения двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отмечал на льду — вместе с любимыми фигуристами, тренерами и фанатами. И каждый из них говорил приятные слова, а кто не мог их подобрать — тот доносил свои чувства через катание. Так и поступила юная Елена Костылева, исполнившая роль хрупкой Авроры, вот только фигуристка лишь видимо нуждалась в помощи извне — на самом деле она была двигателем шоу и отвечала за ультра-си. Она легко прыгала квады (аж пять штук) в свете софитов и покоряла всех навыками владения коньком.

Матвей Ветлугин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Матвей Ветлугин

В произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге произошло невероятное открытие — Матвей Ветлугин выдал прокат жизни, и, хотя он не заработал никакой медали, это выступление заставило сердца болельщиков замереть. В своей «царской» постановке про Александра Второго спортсмен исполнил три уверенных четверных — риттбергер, флип и тулуп. Но он и не думал останавливаться: во второй половине Ветлугин приземлил два каскада ультра-си — с риттбергером вторым элементом. После проката Матвей не сдержал слёз — такова была цена за выдающуюся спортивную страсть.

Михаил Шайдоров Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Михаил Шайдоров

Чемпионат мира в Бостоне принёс настоящую сенсацию, когда серебро ушло в Казахстан. Михаил Шайдоров в произвольной программе пошёл ва-банк и сделал невероятный каскад из двух ультра-си — тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Затем он успешно исполнил четверной лутц, квад-тулуп, каскад 4+3 из тулупов. Фигурист сделал всё зависящее от него, и судьи вознаградили его. Спортсмен добился исторического результата для своей страны, и это очень ценно.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Аделия Петросян

Аделия Петросян не была заявлена как участница этапа Гран-при в Омске. Тем не менее её появление стало приятным сюрпризом для болельщиков, ведь ученица Этери Тутберидзе приехала, чтобы отточить свой контент перед Олимпиадой в Милане. Она вышла на лёд заряженной на результат — прыгнуть свои многострадальные четверные тулупы. Ранее тренер говорила, что спортсменка слишком зациклилась на них, да и сама одиночница признавала, что такая проблема у неё есть. Но в этот раз Аделия избежала её. Два квада, один из них – в каскаде, были в кармане. Не обошлось без других ошибок, однако сам прокат стал огромной победой для Петросян.

Лукас Бричги Фото: AP/TASS

Лукас Бричги

На чемпионате Европы в Таллине в мужском одиночном катании победил, как ни странно, совершенно неожиданный персонаж. Лукас Бричги обошёл опытных соперников и взял чистотой и точностью. Он приземлил квад-тулуп в каскаде с двойным, далее показал сольный тулуп в четыре оборота и секвенцию 3А+2А+2А. Сольный триксель во второй половине программы также покорился швейцарцу. Осторожно и со старанием завершив прокат, Лукас, вероятно, и не думал, что дотянется до золота, но именно это и произошло.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Марк Кондратюк

На турнире шоу-программ долгое время безраздельно доминировал Алексей Ягудин, однако ему на смену пришёл по-настоящему талантливый артист. Марк Кондратюк в ушедшем году не поддался лирическому настроению и порадовал искромётно-юмористическим номером. Марк изображал дирижёра, который был крайне раздражён постоянными разговорами по телефону примы-балерины в лице Софьи Самодуровой. Даже пиджак порвал и палочку дирижёрскую сломал. В итоге оба спортсмена здорово повеселили всех и показали высочайший уровень актёрской игры.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Алина Загитова и Евгения Медведева

В 2025 году проходило бессчётное количество ледовых шоу, но одно выделялось на их фоне. Рок-мюзикл на льду «Ассоль» во главе с Алиной Загитовой стал хитом — и во многом благодаря совместному номеру олимпийской чемпионки с Евгенией Медведевой, которая исполнила роль антагонистки. Получилось очень душевно и эмоционально. «Ты – чёрное, я – белое», — пелось на фоне, пока Алина и Женя выделывали пируэты на огромной арене. Хореографически и артистически спортсменки нашли баланс и показали свои сильные стороны. Так что их эксперимент удался.

Максим Наумов Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Максим Наумов

Весной в США состоялось самое грустное ледовое шоу — Legacy on ice («Наследие на льду») в память о погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном. Самолёт, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, следовал из города Уичито, штат Канзас, и разбился при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана. Среди жертв крушения оказались россияне: чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и экс российский фигурист и тренер Александр Кирсанов. В их честь и выступал сын Шишковой и Наумова Максим. Свой номер он исполнял под одну из самых любимых песен отца «Город, которого нет» Игоря Корнелюка. Этот прокат-откровение тронул всех — в конце Максим опустился на колени, заплакал и произнёс в небо: «Я вас люблю». И зал разделил с ним эти чувства.

Илья Малинин Фото: Tang Xinyu/VCG via Getty Images

Илья Малинин

Настоящей победой человеческого духа стал прокат Ильи Малинина в финале Гран-при ISU, где он легко и даже играючи взял золото. В произвольной программе фигурист в очередной раз удивил, потому что не исполнил ни одного тройного прыжка. Илья заявил семь квадов и сделал их! Блестящий флип. Сумасшедший аксель. Роскошный лутц. Нереальный риттбергер. Великолепный каскад с лутцем и флипом через ойлер. Тулупы, разрывающие сердце (4+3). И каскад из сальхова и трикселя! Это было трудно принять, ну аж сальто в концовке стало украшением этого выступления.

Алиса Лью Фото: Tang Xinyu/VCG via Getty Images

Алиса Лью

Было время, когда в возвращение Алисы Лью почти никто не верил. Завершившая карьеру соперница Камилы Валиевой, которая потеряла ультра-си, больше не казалась грозной. Но она вновь вышла на лёд — обновлённой и уверенной в себе. И на домашнем чемпионате мира в Бостоне Лью убедила всех — она будет бороться за золото Олимпиады в Милане. В обеих программах Алиса каталась с удовольствием, ставку она делала не на технику, а на хореографию и артистизм. И это дало плоды — безупречная произвольная программа в золотом платье принесла ей соответствующую медаль.

Анна Щербакова и Алина Загитова на шоу в Японии Фото: Из личного архива Загитовой

Алина Загитова и Анна Щербакова

Одним из самых неожиданных перформансов года стало приглашение Алины Загитовой и Анны Щербаковой в Японию — на знаменитое шоу Fantasy on Ice. Наши олимпийские чемпионки появились на международной арене в разгар бана ISU и произвели фурор. Загитова снова примерила на себя роль посла дружбы между Россией и Японией, представив новый удивительный прокат в красивом белом платье с изображением лепестков сакуры. Наряд был украшен светодиодами, которые горели в темноте, неся сакральный смысл: фигуристка служила источником света — в руках она даже держала специальный фонарик с иероглифами дружбы и любви. Щербакова же вышла на лёд в элегантном чёрном платье и станцевала под песню My Tunnels are Long and Dark These Days. Её проникновенное катание никого не оставило равнодушным. А ещё спортсменке выпала особая честь в финальном акте выступить вместе с японским актёром. Она и Ю Сирота показали номер по мотивам мюзикла «Бал вампиров».

Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Произвольная программа на чемпионате России в Санкт-Петербурге для Александры Бойковой и Дмитрия Козловского наверняка стала одним самых значимых прокатов в карьере. Они не только вернули себе титул, опередив давних соперников в лице Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, но и доказали, что их трудная, полная расстройств и нервов работа, которая длится с 2023 года, подошла к концу. И оно того стоило — их четверной выброс — это реальный вызов всему миру фигурного катания, где давно не было технических прорывов в парной дисциплине.

Елизавета Туктамышева Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева подарила поклонникам фигурного катания один из самых проникновенных прокатов, который ознаменовал завершение её карьеры одиночницы. «Всё имеет свой финал. И сегодня здесь мой спортивный финал, мой спортивный конец. И я хочу его разделить вместе с вами. И запомнить этот момент», — сказала она, а затем сделала несколько знаковых вещей — прыгнула аксель, исполнила кантилевер, и всё это — под русский кавер песни «Аллилуйя» в исполнении «ДИВЬЯРОСА». Когда же эмоции захлестнули Лизу, её поддержал самый близкий человек — Алексей Мишин — тренер, который стал коллегой.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Пётр Гуменник

На «Русском вызове» было немало любопытных номеров, однако оригинальная постановка Петра Гуменника останется в истории турнира. Фигурист предстал в образе трансформера Оптимуса Прайма — спасителя человечества и миров. Выступал Петя в тяжёлом костюме, который, впрочем, не помешал ему прыгать и делать красивые вращения и другие хореографические элементы. В основе танца Гуменника был стиль Robot Dance, который спортсмен изучал в экстренном порядке. Много часов он изучал и отрабатывал popping, waving, изолированные движения — и это дало роскошный результат.

Вечер памяти Александра Гришина Фото: РИА Новости

Прощание с Александром Гришиным

Трагедия 2025 года побудила весь мир российского фигурного катания объединиться и выразить свою скорбь в связи с уходом прекрасного комментатора Александра Гришина. Вечер памяти в честь человека, который 10 лет защищал и поддерживал спортсменов, — то событие, где каждый номер — исповедь раненых сердец. Фигуристы, тренеры и другие коллеги Александра выходили на лёд, чтобы показать свои чувства через движение и сказать трогательные слова в его адрес. И каждое новое выступление давало необходимую заботу семье Гришина, а это важнее всего.