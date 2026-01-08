Костылева вернулась к Плющенко! У Федченко Елена продержалась всего пару недель

Отдохнули? Доели салатики? Сага Костылевы – Плющенко продолжается! Не успели мы отойти от новостей, что Елена покинула академию «Ангелы Плющенко» и перешла к Софье Федченко, как 14-летняя фигуристка вернулась обратно! У тренера Алины Горбачёвой спортсменка продержалась всего 18 дней. Но теперь, кажется, всё возвращается на круги своя. «Чемпионат» собрал главную информацию о первом переходе 2026 года.

Уход от Федченко

Новость, что Елена покидает тренерский штаб Софьи Анатольевны, появилась в аккаунтах спортивной школы «Триумф». Также были обозначены причины столь скорого перехода: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком. Не обошлось и без участия мамы спортсменки.

«Лена — очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях! Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжёлая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это её спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем.

Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком. Также Ирина Костылева (мать спортсменки. — Прим. «Чемпионата») вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе. Огромное спасибо «Ангелам Плющенко», что не бросаете спортсменку и приняли [её] обратно!» — говорится в заявлении школы «Триумф».

Но и это не всё. Позднее под постом появилась реакция одного из болельщиков: жаль. На что последовал ответ от лица аккаунта спортивной школы «Триумф» с довольно громкими подробностями:

«Нет, спортсменка работает только из-под палки, если мама лишает её еды или наказывает. Так в большом спорте результаты не делаются».

Но и это ещё не всё! Остановить влияние знаменитой мамы Иры не удалось и Софье Федченко: на вопрос, был ли изначально обговорён процесс нахождения мамы на тренировках, последовал довольно подробный ответ:

«Был. Мама молча сидит на трибунах. Она это условие не выполнила и кричала на весь лёд, мешая другим спортсменам работать», — говорится в комментарии.

И кажется, что всё это – только начало.

Возвращение к Плющенко

Евгений Викторович практически сразу сделал заявление, что Елена возвращается в его академию, и отметил, что им предстоит всем вместе проделать огромную работу.

«Мы все живём и всё делаем ради наших детей. Ради Лены и только ради неё мы стёрли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа. Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай бог всё у нас получится», — говорится в сообщении Плющенко.

Сама фигуристка также не осталась в стороне и высказалась о своём возвращении к Евгению Плющенко, назвав его своим любимым человеком. А также выразила благодарность своему очередному тренеру — Софье Федченко.

«Благодарю Софью Анатольевну за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но, встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек — мой тренер на всю мою жизнь, мне с ним легко. Он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать», — написала Костылева.

На днях фигуристка продолжила выступать в ледовых шоу своего наставника — ей досталась одна из главных ролей в сказке «Спящая красавица», где Елена играет Аврору. Во время одного из шоу продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что Костылева вернётся в академию:

«Мама попросила, сначала мы отказали. Было очень сложно поменять Лену, мы рассматривали многих девочек. Но это всё очень сложно, когда идёт огромное количество шоу. Никита Михайлов предложил всё-таки оставить кандидатуру Лены. Я её поддержала, потому что считаю, что в конфликте родителей и детей дети не виноваты. Мы Лену очень любим. Мы её всегда ждём в нашем клубе. Смею вас уверить — она обязательно вернётся, потому что её штаб любит. Она с нами достигала больших успехов.

Елена Костылева в шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» в роли Авроры Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Понимаете, мы за спорт. Лена, безусловно, прекрасно исполняет роль Авроры. Она классно знает эту роль, классно сочетается с Сашей [Плющенко]. У них хорошая «химия». Обязательно должна быть небольшая ложка дёгтя в этой банке красивого шоу, понимаете? Поэтому надеемся, что сегодняшнее шоу никак не повлияет, не должны зрители страдать. Мы подумали, что зрители же покупают билеты, а там выходит другая девочка. Это очень несправедливо по отношению к нашим зрителям», – приводит слова Рудковской Sport24.

Тогда слова Яны Александровны услышали все. Однако никто не мог подумать, что возвращение случится так быстро! Теперь хочется надеяться, что второй заход Костылевой к Плющенко будет ещё более успешным, чем предыдущий. А в новостных лентах имя Лены будет мелькать лишь в спортивном контексте. Во всяком случае, мы очень сильно на это надеемся! Но на данный момент о последних событиях ещё не высказалась мама спортсменки…