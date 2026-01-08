Российской фигуристке сделали операцию в Германии. Что случилось с Алиной Горбачёвой?

Новогодние праздники для российской фигуристки Алины Горбачёвой прошли в Европе – но, к сожалению, поездка туда получилась скорее вынужденной, чем желанной. На днях фигуристка перенесла операцию на колене, из-за этой травмы пришлось пропустить чемпионат России в Санкт-Петербурге. Весной прошлого года Алина получила нейтральный статус и попала в число запасных на олимпийский отборочный турнир, а затем последовала череда травм. Собрали здесь основную информацию о том, что случилось с бронзовым призёром ЧР-2025.

Оперировали ученицу Софьи Федченко в одной из лучших клиник Германии. Фигуристка в социальных сетях демонстрировала антураж клиники – на стенах развешаны футболки множества футболистов Бундеслиги, например, капитана дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Эмре Джана.

Саму травму Горбачёва, по её словам, получила не на прыжковом элементе, а просто на раскатке в начале ноября: «Я зацепилась пяткой за носок, упала, подвернув под себя ногу. Меня начало беспокоить колено. Изначально это было не сильно, но в течение тренировок становилось хуже», – отметила Алина в соцсетях.

После этапа Гран-при России в Москве, где Алина стала второй, она сделала МРТ, и врач отметил, что с таким небольшим повреждением мениска можно тренироваться – так что изначально фигуристка планировала выступить на чемпионате России. На Гран-при в Омске Горбачёва даже исполнила чистый четверной сальхов, правда, из-за ошибок на других элементах осталась лишь с бронзой.

«После этапа в Омске мне уже перестали помогать обезболивающие препараты, очень сильно болело колено. Я сделала ещё одну МРТ, более хорошего качества. И с этий МРТ мы с Софьей Анатольевной [Федченко] начали ходить к различным специалистам. Отправили снимки в Германию двум профессорам. Выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз. С мениском всё в порядке, но очень сильно повреждён заднелатеральный угол», – отметила Алина, добавив, что всё было бы гораздо проще, если бы сразу верно заметили проблему и сделали бы операцию.

Во вторник, 6 ноября, Алина перенесла операцию и после неё вышла на связь с болельщиками: «Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду ещё в клинике».

Само восстановление, как отметила фигуристка, будет долгим, пока неизвестно, сможет ли Горбачёва выступить в этом сезоне на каких-то соревнованиях. Однако спешка здесь ни к чему, к возможному возвращения фигуристов на международную арену нужно подходить в лучших кондициях.