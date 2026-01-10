Как Бойкова и Козловский пытались успеть в Италию. Им взяли билеты за сутки до шоу!

Странная история приключилась с новоиспечёнными трёхкратными чемпионами России Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Пара не смогла вылететь в Италию для участия в шоу Bol on Ice рано утром 9 января и до сих пор находится в пути в Болонью! При этом другие россияне, которых также пригласили на мероприятие, уже давно прибыли на место. Мария Захарова и танцевальная пара Василиса Кагановская/Максим Некрасов уже провели тренировки и вовсю готовятся к выступлениям. Как так получилось?

Непогода спутала карты

Утром 9 января Александра Бойкова сообщила, что она и её партнёр Дмитрий Козловский до сих пор не могут вылететь в Турцию, где должна пройти их пересадка на рейс в Италию. Фигуристка опубликовала в своём телеграм-канале пост, где сообщила о задержке их рейса из-за непогоды. Москва и ближайшие к ней города за последние пару дней столкнулись с мощным циклоном «Фрэнсис», из-за которого в регионе прошёл мощный снегопад. Многие рейсы в столичных аэропортах были задержаны или отменены.

«Нас уже перенесли с шести утра на 11 вечера. Дальше по пересадкам тоже перенесли. По-другому мы не сможем добраться. Остаётся только надеяться, что к вечеру закончится метель и Туркиши (авиакомпания Turkish Airlines. — Прим. «Чемпионата») смогут лететь. Менять билеты не можем, потому что ими занимаются организаторы. Мы были там [в аэропорту] с четырёх утра и до 10. Сейчас дома, наблюдаем за онлайн-табло вылетов и ждём информации по нашему полёту», — написала Бойкова.

На этом приключения фигуристов не закончились. В 11 вечера 9 января рейс не улетел, фигуристы ещё какое-то время провели в ожидании. Многочисленные поклонники пары наблюдали за онлайн-табло аэропорта Внуково и писали подбадривающие сообщения Саше и Диме. И наконец-то в районе часа ночи уже 10 января ребята сообщили — их самолёт наконец-то начал движение и готовится к взлёту!

Примерно в пять утра по Москве Александра сообщила, что они успешно приземлились в Стамбуле и ожидают пересадки на следующий рейс — теперь уже до Италии. Правда, ждать паре пришлось достаточно долго — аж семь часов. В итоге фигуристы спасались кофе и попытались поспать несколько часов. А в 11 утра Дмитрий опубликовал кружок, где Александра исполняет прыжок на полу аэропорта. Спортсмены — они всегда спортсмены.

Пару ждали за сутки

И вроде бы типичная история для нашей страны — к сожалению, в последние пару лет задержки и отмены рейсов — это уже обыденность. И всегда рекомендуется при планировании путешествия учитывать возможные накладки. А зимой и подавно — никто не отменял снегопады! Но другие-то наши фигуристы уже давно благополучно прибыли в Болонью!

Мария Захарова отправилась в Италию тогда, когда было запланировано — 8 января. В этот же день в Болонью вылетели и Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым. Все трое уже успели потренироваться и даже снять контент для соцсетей. Но почему Саша и Дима не полетели с ними?

В комментариях под своими постами Александра объяснила, что решение о том, когда им стоит прибыть в Италию, принимали не они, а организаторы шоу:

«Потому что организаторы сказали нам прибыть 9-го числа. Это не мы решаем, когда вылетать и прилетать», — написала Бойкова.

И вот тут вопросов возникает ещё больше: все четыре фигуриста-участника шоу Bol on ice проживают и тренируются в Москве. Почему нельзя было всем четверым организовать перелёт заранее и в одно время — вопрос, на который мы вряд ли получим ответ. Почему не были учтены возможные задержки из-за непогоды — тоже не очень понятно. Всё-таки зима сейчас не только в России.

Подвешенное состояние и тяжёлая дорогая длиной в почти двое суток ребят не сломали — тем более что им вполне удаётся сохранять позитив. А на будущее хочется надеяться, что впредь организаторы станут проявлять больше заботы о наших спортсменах.