Первое для россиян шоу в Европе с 2022 года! Бойкова и Козловский успели и показали себя

10 января 2026 года случилось важное для мира российского фигурного катания событие: наши спортсмены приняли участие в ледовом шоу Bol on Ice, которое прошло в Болонье. В мероприятии традиционно участвуют сильнейшие спортсмены: в прошлом году тут выступал сам Илья Малинин! В этот раз организаторы наконец-то перестали закрывать глаза на российских атлетов и также позвали их выступить. Корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина побывала на этом празднике спорта и готова поделиться своими эмоциями.

Первое появление россиян в Европе с 2022 года

Теперь Италия может нести гордое звание первой европейской страны, в мероприятиях которой появились россияне. После 2022 года наши ребята продолжали выступать для зарубежных зрителей — много раз были в Китае, ездили в Монголию, в Кыргызстан и даже в Северную Корею. Летом 2025 года ещё один флагман мировых деловых шоу — Art on Ice — впервые позвал выступить наших девочек в Японию. Туда приехали две олимпийские чемпионки — Алина Загитова и Анна Щербакова. Но победительницы Игр — это всегда иной уровень, к тому же, обе они завершили свои спортивные карьеры и теперь дарят радость зрителям своими выступлениями исключительно в шоу.

До Европы дело никак не доходило. Сейчас же окно в неё прорубили, с одной стороны, не олимпийские чемпионы, а с другой — не фигуристы пятых эшелонов. В Bol on Ice выступили наши действующие атлеты, триумфаторы недавно прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России — 2026. Там Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар, Василиса Кагановская и Максим Некрасов оказались вторыми в танцах на льду, а Мария Захарова, исполнив два четверных прыжка в произвольной программе, стала бронзовым призёром соревнований в женском одиночном катании. И все они были приглашены на шоу в Болонью!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Для нашей пары приезд в Болонью стал по-настоящему знаковым. Больше года назад в подкасте Максима Транькова Саша мечтала о том, чтобы этой зимой оказаться в Италии, только в Милане — на Олимпийских играх. К сожалению, это желание, скорее всего, уже не сбудется, однако пара всё равно доехала до этой страны, хотя бы оказавшись первыми фигуристами, кто начал кататься в европейских шоу.

Такое долгожданное мероприятие не прошло без конфузов. Бойкова и Козловский из-за снегопада в Москве долго не могли вылететь из России, весь день сидели на чемоданах, но всё-таки оказались в Болонье. И не зря! Они подарили зрителям два прекрасных выступления: первое — известная нам история любви Бэтмана и женщины-кошки, благодаря которому они зажгли публику. Вторая программа — то самое «Лебединое озеро», которое мы уже видели от ребят и которое автоматически переносит нас всех на несколько лет назад. Только как же в этот раз духу Италии особенно подошла данная музыка! Под великую русскую композицию Петра Ильича Чайковского пара выглядела особенно эффектно и масштабно!

Было видно, насколько Саше с Димой важно было выступить на шоу в Италии. Они приехали сюда вопреки несправедливому отсутствию допуска на международную арену, плохой погоде, всем другим сложностям… Однако они показали себя просто блестяще. Самая титулованная пара среди всех присутствующих, которая закрывала обе части шоу, была готова бороться за свою мечту. Бойкова и Козловский особенно приветствовали публику перед своими выступлениями, активно благодарили всех после, а также обнимались друг с другом и победно вскидывали руки в финале шоу. Верим, что для них это только начало нового витка международного пути. И пусть он наступит уже как можно скорее.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Новоиспечённые призёры чемпионата России впервые выступали для международной публики в таком составе, поэтому им было важно зарекомендовать себя как интересных и разноплановых фигуристов. Для первой части шоу Василиса и Максим выбрали чувственную композицию Билли Айлиш No time to die, которая прекрасно раскрыла их с точки зрения лирических героев.

Далее пошёл разрыв — пара представила своего «Джокера», которого они уже показывали на турнире шоу-программ. Знакомая мелодия особенно зажгла зрителей! Вообще, Кагановская и Некрасов традиционно одна из самых популярных у болельщиков пар. Как и в России, в Италии в финале шоу к ним подходило больше всего народу: просили фотографии, автографы. Причём не только зрители, но даже спортсмены из других стран не могли устоять!

Мария Захарова

Новая звезда российского фигурного катания теперь готова зажигать и для международной публики. Она представила свой разрывной номер, который катала в качестве показательного на чемпионате России. Во втором отделении Маша решила не понижать планку и зажгла под программу, которая специально была поставлена для шоу в Болонье и буквально подняла весь зал с мест. Она порхала надо льдом самой большой арены в Италии. Не забыла и про техническую составляющую — сложные прыжки, вращения, прыжок в шпагате и даже прыжки со скакалкой на льду — всё было!

Но особенно ярко Маша раскрылась после окончания шоу. Когда пришло время традиционного батла прыжков и демонстрации сложных элементов, девушке буквально не было равных. Она делала параллельные прыжки с иностранными фигуристами, показывала необычные вращения, интересные выходы — короче, кайфовала! В конце Захарова решила показать итальянской публике свой коронный элемент — четверной тулуп. Она дважды зашла на элемент ультра-си и упала, однако третья попытка всё же оказалась удачной, что повергло публику в шок! Это был единственный элемент ультра-си за весь вечер. Так что наша Маша показала просто топ-уровень.

Если подводить итог: несмотря на присутствие в шоу хедлайнера, титулованной итальянской фигуристки Каролины Костнер, именно русские спортсмены вывезли на себе Bol on Ice. Именно они показали самые классные номера, не забыв ни об артистизме, ни о технике. Именно они привлекли болельщиков и собрали больше всего оваций. Международному союзу конькобежцев (ISU) пора признать, что без нас в фигурном катании никуда, поэтому нужно решать вопрос с возвращением как можно скорее.